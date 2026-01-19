株式会社ブルボン(本社：新潟県柏崎市、代表取締役社長：吉田 匡慶)は、宮城県のオリジナル苺「にこにこベリー」と「もういっこ」のブレンドピューレを使用した「フェットチーネグミＰＲＥＭＩＵＭ宮城県産ストロベリーブレンド味」を期間限定で2026年1月27日(火)に新発売いたします。





フェットチーネグミPREMIUM宮城県産ストロベリーブレンド味





“フェットチーネグミＰＲＥＭＩＵＭ”は、日本国内のおいしい果物を、グミを通してお客様にお届けすることをコンセプトにしています。

「フェットチーネグミＰＲＥＭＩＵＭ宮城県産ストロベリーブレンド味」は、甘さと酸味のバランスが良い「にこにこベリー」と、すっきりとした爽やかな甘さが特徴の「もういっこ」をピューレにして組み合わせました。“フェットチーネグミ”の特徴である弾む噛み心地はそのままに、苺のみずみずしく甘酸っぱい味わいをお楽しみいただけます。

また、グミに使用した「にこにこベリー」「もういっこ」のピューレには、「JRフルーツパーク仙台あらはま」で生産されたいちごのうち、風味がワンランクアップする2月に収穫されたものから6月の生産終盤のものまで、余すところなく使用しています。









○JRフルーツパーク仙台あらはま・伊藤様のコメント

元宮城県の職員としてこれまで生産振興に携わってきた中で、ブルボン様とコラボすることになり、驚きと喜びを感じています。

宮城県のオリジナル品種である「にこにこベリー」と「もういっこ」は、いちご栽培にとって最高の気象条件である低温かつ冬晴れが多い仙台市荒浜の地において、いちごが持つ光合成能力を最大限に発揮できるよう、私たち生産に携わる全員が少しだけお手伝いをしてあげた共同作業の結晶です。この度発売する商品を通して、「にこにこベリー」の濃厚な味わいと「もういっこ」のすっきりした甘さがミックスされた最高の風味をご堪能ください。





https://www.atpress.ne.jp/releases/565411/img_565411_2.jpg





今後も当社では“フェットチーネグミＰＲＥＭＩＵＭ”を通して、国内で収穫される果物のおいしさや魅力をお届けしてまいります。









【商品概要】

商品名 ： フェットチーネグミＰＲＥＭＩＵＭ

宮城県産ストロベリーブレンド味

内容量 ： 50g

発売日 ： 2026年1月27日(火) 全国発売

販売チャネル(予定)： コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、

小売店、売店など

価格 ： オープンプライス

賞味期限 ： 9カ月









【この件に関するお客様のお問い合わせ先】

株式会社ブルボン お客様相談センター

Tel：0120-28-5605