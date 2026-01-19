【作業の圧倒的効率化】文字起こし・翻訳・検索を指先ひとつで。AIライティングマウス「TESS GIFT」が1月20日よりCAMPFIREで先行販売開始！

株式会社LeaguE

株式会社LeaguEは、115言語対応のAI文字起こし・翻訳機能を搭載した「TESS GIFT AIライティングマウス」の先行予約販売を、2026年1月20日よりクラウドファンディングサイト・CAMPFIREにて開始いたします。

販売ページ：https://camp-fire.jp/projects/874244/view(https://camp-fire.jp/projects/874244/view)

※プロジェクトは「2026年2月末」までの限定販売となります。

AI文字起こしマウス「TESS GIFT AI ライティングマウス」は、“マウスに話しかけるだけ”で翻訳とタイピングを同時に行い、面倒な多言語入力や議事録作成をスピードアップするデバイスです。専用の翻訳機に文章を保存してコピペする必要がなく、PC内の場所を問わずシームレスに入力できるのが特長です。

「議事録作成を頼まれたのに長時間会議」

「慣れていない外国語での書類作成がつらい」

「動画のテロップ作成に時間がかかる」

--そんなデスクワークあるあるを解決するために、実際のニーズを集めて開発コンセプトに落とし込みました。

商品の主な特徴

☑ ワンクリックで文字起こし＋音声検索＋115言語翻訳まで1台で完結

☑ Googleの音声認識エンジン活用で、長文も会話も素早く認識

☑ どんな画面でも直接入力：メール/Word/Excel/チャット等にそのままタイピング

☑ 使うほど認識が最適化：よく使う言葉に合わせて学習・自動補正

☑ 一台あれば多様な場面で大活躍、世界中で使える汎用さ

1分間に約400単語の高速文字起こし。議事録作成を劇的に短縮

最新のAI（人工知能）を搭載し、1分間に約400単語という驚異的なスピードで音声を認識します 。どんなに早口な話者でもクリアに拾い上げ、即座にテキスト化するため、会議や講義の記録に集中することができます 。

115言語と45方言に対応。世界とつながるAI翻訳機能

Googleの音声認識エンジンを採用し、115言語の外国語へ話した内容を瞬時にテキスト化 。日本語から英語、中国語、韓国語、フランス語、ドイツ語などへのオンライン翻訳が可能です 。メール作成や動画のテロップ作成、さらには語学学習のパートナーとしても活躍します 。

PC内の“どこでも”使えるから、議事録や報告書が一気にラクに

Word文章はWord、メールはメール、チャットはチャット--入力先を選ばず使えるため、「翻訳→保存→コピペ」の手間を削減。会議の議事録作成、レポート作成、リモートワークのコミュニケーションなど、日常業務で活躍します。

キーボード不要でWeb検索もスムーズ

検索ボタンを押しながら話すだけで、調べたい内容を音声で入力。キーボード入力がわずらわしい時の時短に役立ちます。

【多用途】動画テロップ作成・外国語学習にも

会議、YouTube動画、ニュース、外国語授業などの内容をテキスト化し、必要な部分だけピックアップして学習・文字起こしが可能。115言語（45方言）に対応し、テロップ制作や語学学習にも活用できます。

プロジェクトのリターン

限定54％の最速早割プランなど、CAMPFIRE限定のリターンを用意しています。

製品概要

プロジェクト概要

【プロジェクト名】:ワンクリックで音声翻訳＆文字起こし。AIマウスで仕事効率化を。115言語に対応

【期間】：2026月1月20日～2025月2月末

【販売ページ】：https://camp-fire.jp/projects/874244/view

【早期予約特典】：最大54%オフなど、販売ページ内にて先行者割引特典が用意されています。

LeaguEについて

Leaguは、小売・卸事業、販売代行事業、コンサルティング事業を展開する会社です。クラウドファンディング事業にも力を入れており、クライアント企業のプロジェクトを含め、これまでに100件以上のプロジェクトを主導・支援してきました。

また、MakuakeやCAMPFIREなど国内の主要なクラウドファンディングプラットフォームでも数多くのプロジェクトを手掛けています。LEAGUEが持つクラウドファンディングのノウハウや最新情報は、同社が運営するクラウドファンディング専門メディア「CF NEWS(https://cfnews.jp/)」にて掲載されています。

会社名：株式会社LeaguE

代表者：代表取締役 武智 翔太郎

本社所在地：〒180-0004 東京都渋谷区渋谷二丁目９番１０号

設立：2020年4月

事業内容：小売・卸事業、販売代行業、コンサルティング業

URL：https://league-jp.com/