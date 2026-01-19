UnityStep AIと特種東海製紙が開発業務に対するAIを活用したシステムの共同研究を開始

株式会社UnityStep AI

東京大学 松尾研発スタートアップ(R)︎、株式会社UnityStep AI（本社所在地：東京都文京区、代表取締役CEO：齋藤一誠、以下「UnityStep AI」）と特種東海製紙株式会社（本社所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：木村隆志、以下「特種東海製紙」）は、2025年12月より開発業務に対し、AIを活用したシステムの共同研究を開始します。

■コメント

根本聡氏 （特種東海製紙株式会社 総合研究所 所長）

総合研究所では、各種データを活用することで開発業務の効率化を模索しています。その一環として株式会社UnityStep AI様と一部の開発業務に適応できるAIモデルについてディスカッションしながら、その利用の可能性を見出していきたいと考えております。この検討を通じて両社の技術向上に貢献する事を期待しています。



齋藤一誠 （株式会社UnityStep AI 代表取締役CEO）

UnityStep AIは、AI研究技術を軸に課題解決を行う東京大学 松尾研発スタートアップ(R)︎です。この度、特種東海製紙様とAI活用に向けたプロジェクトを開始できましたことを大変嬉しく存じます。 製造条件・物性データの分析やAIモデルの検討を通じ、特種東海製紙様の持つ豊富な知見とUnityStep AIの学術研究に基づく統計的手法や教師なし学習の知見を掛け合わせながら、実務で活かせる形での検証・開発を進めて参ります。今後の協働を通じ、より高い価値を創出できるよう尽力して参ります。

■UnityStep AI 会社概要

株式会社UnityStep AIは、「AIの力で少しでも明るく、強い日本を次世代に残す」というミッションのもと、日本の企業の競争力強化とその先の持続可能な社会の実現を目指しています。 私たちはお客様と一体のチームとなり、コンサルティング、要件定義、AI開発、運用さらに、成果が持続するよう、内製化・人材育成までをニーズに合わせて伴走支援いたします。

会社名： 株式会社UnityStep AI

所在地： 本社 〒113-0033 東京都文京区本郷 6-25-14

代表： 齋藤一誠（代表取締役CEO）

事業内容： AI（人工知能）に関する研究、開発、設計、企画、教育、販売、保守、コンサルティング業務

自社サイトURL： https://unitystepai.co.jp/

【お問い合わせ先】

株式会社UnityStep AI

（担当者） 保科舞

（E-mail） contact@unitystepai.co.jp

または自社サイト内問い合わせフォームよりお願いいたします。

お問合わせフォーム： https://unitystepai.co.jp/inquiry-2