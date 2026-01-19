独自成分「ピロミジロール」を従来比200％に増量。頭皮ケアを追求し、VITALISM スカルプトニックがリニューアル。

株式会社ヘアジニアス・ラボラトリーズ

株式会社ヘアジニアス・ラボラトリーズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：津田知明）が展開するトータルケアブランド「VITALISM（バイタリズム）」は、独自成分「ピロミジロール※¹」を200％※²に増量し、VITALISM スカルプトニックをリニューアルいたしました。

※²当社リニューアル前の製品と比較して

VITALISMは、「健康な髪は健康な頭皮環境から生まれる」という開発思想のもと、毎日のケアで頭皮環境を整えることを大切にしてきました。

本製品は、フケ・かゆみ・頭皮のニオイなど、頭皮トラブルに悩む方に向けて、毎日のケアで頭皮環境を整えることを目的に開発されたスカルプケアアイテムです。

独自成分「ピロミジロール」がトラブルの起こりにくい健やかな頭皮環境に整え、2種類のコラーゲン（水溶性コラーゲン、加水分解コラーゲン）や多彩な植物由来の成分がフケやかゆみ、ニオイの原因となる頭皮の乾燥を防ぎます。

リニューアルのポイント１.

独自成分「ピロミジロール」を従来比200％に増量

「ピロミジロール」は、毎日のヘアケアで頭皮環境を整えることを目的にVITALISMが独自に開発した成分です。髪と頭皮を同時にケアするだけでなく、フケやかゆみ、ニオイなどの頭皮トラブルが起こりにくい健やかな頭皮環境を目指し、毎日のケアをサポートします。

※¹ピロミジロールの構成成分：ピロリジニルジアミノピリミジンオキシド、サッカロミセス溶解質エキス、キハダ樹皮エキス、水溶性コラーゲン、加水分解コラーゲン

リニューアルのポイント２.

環境への配慮を考えたパッケージ設計

本製品は、リニューアル後は外箱をなくし、よりシンプルなパッケージへと変更しました。過剰な包装を見直すことで、資材使用量の削減を目指しています。

商品概要

商品名：VITALISM スカルプトニック

内容量：150ml

リニューアル内容：処方改良（独自成分ピロミジロール増量）

販売場所：公式オンラインストア、各種ECモール ほか

※本製品は、在庫状況により順次リニューアル品へ切り替わります。

VITALISMについて

VITALISM(バイタリズム)は、シリーズ累計販売本数258万本を突破(2023年10月時点)。

東京・表参道の頭皮ケアクリニックの「毎日のシャンプーで頭皮環境を整えて、美しく健やかな髪を育めるようにしたい」という思いから生まれたヘア＆スカルプケアブランド。

「バイタリズム スカルプシャンプー MEN」は、ドン・キホーテ スカルプシャンプー部門で 2年連続第1位を獲得。（バイタリズム スカルプシャンプーM 2022年度・2023年度 単品売上実績）

その後、フェイスケアアイテムやボディケアアイテムなど製品ジャンルを広げ、トータルケアブランドに成長。

髪も頭皮も、フェイスもボディも、より健やかに美しく。成分にも処方にも徹底的にこだわった製品づくりで、今も進化を続けています。

株式会社ヘアジニアス・ラボラトリーズ 会社概要

社名：株式会社ヘアジニアス・ラボラトリーズ

Hair Genius Laboratories, Inc.

代表者：津田知明

本社：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4丁目30-3 東急プラザ表参道502号

事業内容：化粧品、医薬品、医薬部外品の製造及び販売

TEL：0120-620-680

公式HP：https://vitalism.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/vitalism_official/

X：https://twitter.com/VITALISM_PR

LINE：https://lstep.app/a04Hio4

TikTok：https://www.tiktok.com/@vitalism_official