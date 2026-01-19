西播磨周遊観光ブラッシュアップセミナーの開催
公益社団法人ひょうご観光本部

兵庫テロワールコンテンツやひょうごフィールドパビリオンの磨き上げなど地域内の観光基盤の強化と観光需要のさらなる底上げを図り、持続可能な観光地域づくりをめざすための観光事業者向けセミナーを開催します。


また、西播磨地域を中心にコンテンツをストーリーでつないだツアーを造成するため、３月に旅行事業者を対象にしたFAMトリップを開催します。　





詳しくは、以下のとおりです。



１　開催日時　令和８年２月10日（火）13：30～16：30



２　場　所　　赤穂ロイヤルホテル松縁の間　赤穂市加里屋中州3250



３　対　象


　　西播磨地域の観光関係者（宿泊・観光施設、テロワール・フィールドパビリオンコンテンツプレー


　　　　　　　　　　　　　　ヤ―、行政関係団体　等）


　※第１部～第２部はオンラインで西播磨地域以外の方もご参加いただけます。


　


４　プログラム


　　第１部　　基調講演


　　　　　　　演　題　西播磨地域を軸とした持続可能な観光デスティネーションづくり


　　　　　　　登壇者　ひょうご観光本部ツーリズムプロデューサー　古田　菜穂子　氏


　


　第２部　　事例発表


　　　　　　　演　題　姫路城の保存・活用、MICE推進


　　　　　　　発表者　姫路市観光経済局観光コンベンション室長　森下　誠司　氏


　　　　　　


　　　　　　　演　題　ミネラルツーリズムによる新たな誘客促進


　　　　　　　発表者　（一社）あこう魅力発信基地事務局長　名田　よしみ　氏


　


　第３部　　西播磨地域の誘客について考えるワークショップ



５　定　員　　現地参加30名、オンライン70名（先着順）


　　　　　　※　第３部は現地参加の方のみが対象です。


　　　　　　※　現地参加希望者が多数の場合、ご希望に添えないことがあります。



６　参加費　　無料


　　


７　主　催　（公社）ひょうご観光本部　電話：078-361-7661



８　申込・問合せ先


　・下記のQRコードから申込手続をお願いします。



　申込締切：令和８年２月４日（水）





　・セミナーの内容や申込に関するお問合せは下記までお願いします。


　　西播磨周遊観光ブラッシュアップセミナー事務局


　　メール：nishiharima@jtb.com


　　電　話：078-391-6955（JTB神戸支店内）受付時間：平日9：30～17：30