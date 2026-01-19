遺言書作成へ最大10万円の助成金提供を行う「フリーウィルズキャンペーン2025」、協賛企業が決定

公益財団法人 Will for Japan

遺贈寄付を文化にするために活動する公益財団法人 Will for Japan（所在地：東京都文京区、代表理事：三浦美樹 以下「当協会」）は、遺言書作成に最大10万円の助成金を支給するフリーウィルズキャンペーンの協賛パートナーにより、200件分以上の助成金原資が集まったことを発表します。

フリーウィルズキャンペーンは、遺言書作成のハードルを下げ、遺贈寄付を普及することを目的とした、遺贈寄付実行のための専門家報酬の一部を助成するキャンペーンです。

ウィル（Will）は遺言書を指す言葉であり、フリーウィルズキャンペーンは、現代に生きる私たちが、将来世代に想いをつなぐ遺贈寄付を行うことをサポートします。

この度、フリーウィルズキャンペーンの目的や意義を理解し、ともに普及を推進していくことに共感いただいた企業及び個人からのご協賛とご寄付によって、フリーウィルズキャンペーンの助成金原資を200件分以上集めることができました。

今回、フリーウィルズキャンペーンをご支援いただいた企業の皆さまは次のとおりです。

三井住友信託銀行株式会社さま / デロイト トーマツ ベンチャーサポート株式会社さま / 株式会社AGSコンサルティングさま / 100年ファンドさま / CPAエクセレントパートナーズ株式会社さま / Sansan株式会社さま / 株式会社静岡銀行さま / 大昭和紙工産業株式会社さま / 株式会社フォーデジットさま / 株式会社ホープさま / 株式会社FREE PEACEさま / プルーデント・ジャパン・ファイナンシャル・サービス株式会社さま / 西武信用金庫さま / 株式会社 木村屋總本店さま / 株式会社三菱UFJ銀行さま / 千年建設株式会社さま / クローバーコンサルティング株式会社さま / 和パートナー合同会社さま

なお、個人の寄付者のお名前については、キャンペーンサイトにて掲載をしております。

URL：https://willfor.org

■フリーウィルズキャンペーン2025について

対象者：遺言書作成費用が発生 または 相続税申告費用が発生した方 かつ 10 万円以上の遺贈寄付を実施する方

事前申請期間：2025年9月19日（金）~ 2026年3月31日（火）

※2026年3月末までに必要なのは「事前申請」のみで、この時点で遺言書が完成していなくてもお申込みいただけます。実際の遺言書の作成完了は、2026年6月末の本申請締切のタイミングまでにご準備ください。

申請者多数で助成できる人数を超えた場合、開催期間を待たずに終了となる可能性もございます。

キャンペーンの詳細や申請の流れなどはキャンペーンサイトをご覧ください。

URL：https://willfor.org

■公益財団法人Will for Japan概要

・名称：公益財団法人 Will for Japan

・設立年月日：2025年8月19日

・代表者：三浦美樹

・所在地：東京都文京区本郷４丁目２４－５ 春日ビル8階

・TEL：050-5830-2521

・Mail：info@willfor.org