SHIFT AI for Biz 、GUGA公認「生成AIパスポート試験対策講座」を2026年最新シラバスに対応しアップデート

「日本をAI先進国に」を掲げ、AIのビジネス活用が学べる利用者数No.1※の生成AI学習コミュニティ「SHIFT AI」を運営する株式会社SHIFT AI（東京都渋谷区、代表取締役 木内翔大、以下当社）は、法人向けリスキリングサービス「SHIFT AI for Biz」のeラーニングプラットフォームにて、2026年1月19日より「生成AIパスポート試験対策講座」を大幅にアップデートします。

本講座は、GUGAが認定する「公認講座」として、最新の公式テキストの内容を完全にカバー。2026年より実施される最新試験への完全対応に加え、急速に変化する生成AIの法規制や倫理的課題への深い理解を促します。試験合格のみならず、企業における安全かつ実践的なAI活用人材の育成を強力に後押しします。

背景・概要

近年、生成AI技術の活用がビジネスやクリエイティブ領域において急速に拡大する中、その効果的かつ安全な活用に必要な知識・スキルの習得は急務となっています。GUGAが認定する「生成AIパスポート」は、受験者が生成AIに関する基本的なメカニズム、リスク、法的・倫理的配慮、そしてビジネスでの活用方法を理解していることを証明する資格です。当社は、この試験対策講座を通じて、企業や個人が安心して生成AIを取り入れられる環境づくりを支援してまいります。

本講座の主な特徴

最新の「生成AIパスポート公式テキスト」を基盤

本講座はGUGAが提供する公式テキストを学習の軸に据えており、2026年版最新情報に準拠した信頼性の高い学びの場を提供します。

深堀り解説と追加事例で理解を促進

テキスト内容をよりわかりやすくするため、追加資料や実務に即した事例を多数紹介します。これにより、学習者は公式テキストを体系的に理解するとともに、実務現場での応用イメージをつかむことが可能となります。

生成AIリスクの予防に焦点を当てたカリキュラム構成

「生成AIパスポート」が目指すのは、生成AI活用に伴うリスクを理解・回避するためのリテラシー向上です。本講座ではAIの仕組みやリスク要因を丁寧に解説し、安全かつ適切な利用の前提となる知識と心構えを身につけることができます。

実務活用ノウハウとコンプライアンス観点の習得

AIを用いたコンテンツ生成の方法論や導入事例を提示し、さらに企業のコンプライアンスや法的留意点に関する学びも提供します。これにより、受講者はビジネス現場での実践力を強化し、組織としての信頼性確保にも繋げることができます。

想定受講者

提供形態

- 社内のメンバーに生成AIパスポート試験を受験させたい方- 企業で生成AIを積極的に活用したい担当者・管理職- 技術的基盤を有しつつ、安全性・倫理面も踏まえた活用戦略を学びたい方- 法務・コンプライアンス担当者

当社のeラーニングプラットフォーム上でオンライン受講が可能です。

受講者は自分のペースで学習を進められ、必要な知識を効率的に習得できます。

お申込み方法

生成AI活用推進のための無料相談会を開催しております。以下のリンクよりご予約ください。

【SHIFT AI for Bizとは】

本サービスは、AI活用の法人向けリスキリング支援プラットフォームです。生成AIを活用し、業務の改善や新規事業開発などを行いたい全ての企業様に向け、これまでの支援経験を活かしつつ、企業のAI活用を促進し、DX推進を強力に支援します。



【会社概要】

株式会社SHIFT AIは、「日本をAI先進国に」というミッションのもと、生成AIをはじめとするAI技術のビジネス活用を学べる、利用者数No.1※の生成AI学習コミュニティ「SHIFT AI」を運営しています。会員数は2万5000人を超え、法人向けのリスキリング支援サービス「SHIFT AI for Biz」や、教育機関向けの「SHIFT AI for School」など、幅広い分野でAI人材の育成を推進。さらに、独自メディア「SHIFT AI Times」の運営をはじめ、情報発信・研修・イベントを通じて、個人と組織の成長を支援し、日本全体のAI活用を加速させています。

社 名 株式会社SHIFT AI

所在地 東京都渋谷区渋谷２丁目24-12 渋谷スクランブルスクエア

代表者 代表取締役 木内 翔大

設立年月 2022年3月18日

資本金 8,300万円（資本準備金含む）

事業内容 コンサルティング / コミュニティ運営 / YouTubeチャンネル運営 / スクール運営

URL：https://shift-ai.co.jp/

※利用者数No.1

GMOリサーチ&AI株式会社調べ

■調査項目/調査時点（2025年2月）における累計登録者数

■調査対象/企業が運営するAI活用事例や実践ノウハウなど、ビジネス目的でのAI活用に関する講義を提供するコミュニティサービスを対象とし、講義を行わないネットコミュニティや個人運営のコミュニティ、ビジネス目的以外のコミュニティサービスは対象外とする





【代表取締役 木内 翔大について】

木内 翔大 (きうち しょうた)

株式会社SHIFT AI 代表取締役 / 一般社団法人生成AI活用普及協会 協議員 / GMO AI＆Web3株式会社 AI活用顧問 / GMO AI＆ロボティクス商事 AI活用アドバイザー

<X>

フォロワー数 14.5万人 (2025年1月現在)

「日本をAI先進国に」をテーマに生成AIについて発信。

URL：https://x.com/shota7180



