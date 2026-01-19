２/14、バレンタインデーに初開催！「魚津バレンタインバル」～富山県東部最大級の飲食店街”柿の木割り”で飲み食べ歩き～

魚津観光まちづくり株式会社

魚津駅にぎわいづくり推進協議会（会長 四十万隆一/事務局 魚津観光まちづくり株式会社）は、2月14日（土）に「はしご酒」を楽しむグルメイベント「魚津バレンタインバル」を初開催します。5枚つづりのバルチケットを使って最大5軒の食べ飲み歩きが楽しめるイベントです。チケット1枚につき対象店舗で1ドリンクと1ピンチョス（おつまみ等）が提供されます。当日は富山県東部最大級の飲食店街・柿の木割りの飲食店など約30事業者（2026年1月時点）が参加予定。女性店主の店舗も多く、女性の活躍を応援する機会にもつなげます。

魚津でバル開催は4年ぶり

寒波に負けないホットなグルメイベントで冬を盛り上げる

実は、飲食店の女性創業者が多いと言われている魚津市。「バレンタインデー」にちなみ開催する「魚津バレンタインバル」は、冬の消費喚起と同時に女性活躍の応援も目的の一つです。チケットとマップを片手に魚津の飲食店で気軽にはしご酒を楽しみながら、地域やそこで暮らす人々と交流できる貴重な機会を参加者へ提供します。

期間中は、近海で獲れた鮮魚のお刺身が楽しめる「旬菜酒房 まめな家」や地元B級グルメですり身をサンドした揚げたての食パン“魚津ハトシ”を提供する「ミラマルシェ」、地元食材にこだわる「銀河食堂 掛」、おでんとおばんざいが人気の居酒屋「icco...」、気まぐれ料理とお酒が気軽に楽しめる「きまぐれ屋PECO」などが参加します。

先着100名様にはバレンタインにちなんだスパークリングワインや

新酒の振る舞いも

富山と言ったら寿司（和食処 えん）さまざまなピンチョスが楽しめる（銀河食堂 掛）魚津のB級グルメ「魚津ハトシ」（ミラマルシェ）朝獲れの鮮魚を使った刺身（旬菜酒房 まめな家）

今回、「魚津バレンタインバル」の初開催を記念して魚津駅観光案内所前では振る舞い酒を行います。当日17時からはスパークリングワイン、18時からは日本酒（魚津酒造の新酒）をそれぞれ先着100名分用意して参加者をもてなします。また、Instagram（インスタグラム）でアカウント「魚津バル(https://www.instagram.com/uozu.bar/)」をフォローされた参加者は、当日、魚津駅観光案内所でフォロー画面を提示すると地元のカフェ「HEAPS」のクッキーをプレゼントします。こちらも先着100名限定です。

残ったチケットはアフターバルやタクシーで！

イベント当日は、飲食に限らずチケット1枚1,100円相当としてタクシー（魚津交通、金閣タクシーが対象）にも利用できます。また、当日中にチケットを使いきれなかった場合は、「アフターバル期間：2月15日（日）～2月21日（土）」において対象店舗でチケット1枚を1,100円分の金券として利用できます。

公式ホームページにて、お得な前売りチケットを好評販売中

魚津バル公式ホームページ(https://www.uozu-kanko.jp/uozu-bar/)で、前売りチケットを好評販売中です。WEB申込(https://x.gd/8wu4Q)の上、引き換えはイベント当日に魚津駅観光案内所で行います。また、1月26日（月）からは、魚津駅観光案内所、参加各店舗、魚津観光まちづくり株式会社でチケットの事前販売を開始します。なお、当日販売は魚津駅観光案内所のみとなります。

チケットの価格は、事前購入の場合1セット（5枚分）/5,500円（消費税込み）、当日購入は1セット/6,000円です。販売枚数は当日分も含めて計1,000セット（5,000枚）です。

イベント開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/166701/table/21_1_20a9667db3e9ed1f6a36e59588cdd629.jpg?v=202601190121 ]1月15日時点