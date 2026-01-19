テラーノベル、全作品のコミカライズをめざす小説レーベル『テラーノベルズ』を創刊！登録者100万人超えのVTuberみけねこ。らを作家に迎え、1月18日より3作品の連載を開始

株式会社テラーノベル

株式会社テラーノベル(本社:東京都港区、代表取締役社長:蜂谷宣人)はこの度、全作品のコミカライズを目指す小説レーベル「テラーノベルズ」を創刊することをお知らせいたします。



創刊ラインナップとして3タイトルが連載を2026年1月18日（日曜日）より開始、コミカライズ率100%を掲げ、新たなヒットIPの創出に向け本レーベルの強化を積極的に行ってまいります。

「テラーノベルズ」設立背景

テラーノベルは、今後の事業展開においてコミックを重要領域と位置づけ、新たな小説レーベル「テラーノベルズ」を創刊いたしました。

テラーノベルズは、テラーノベルの祖業である小説から物語を育て、全作品のコミカライズを目指すIP創出レーベルです。既存投稿作品および新規開発作品の双方を対象とし、作品の魅力を最大限に活かしたメディアミックス展開を推進します。

本レーベル創刊にあわせてロゴを新設し、作家が長期的に挑戦できる創作の場として、小説から次のステージへ進むための確かな選択肢を提示してまいります。

連載開始作品（３作品）のご紹介

登録者数100万人超えの配信者「みけねこ。」が描く、魂と死をめぐる禁忌の力を持つ少女の物語

魂を繋ぐ少女は死者の声を聞く

（著：みけねこ／絵：排気ガス）

【『魂を繋ぐ少女は、死者の声を聞く――裏切られた私が、再び信じる心を取り戻すまで』あらすじ】

――死者の声が、私には聞こえる。

孤児として育った少女リティアは、死者の声を聞き、魂に触れる《ギフト》を持っていた。その力ゆえに孤立してきた彼女は、やがて王国宰相の息子アウレリアと出会い、恋に落ち、婚約を果たす。 穏やかな幸福に包まれる日々――しかし、王都で起こる不可解な事件、死者たちの囁き、そして婚約者の裏に潜む“異変”が、少しずつ彼女を深淵へと引きずり込んでいく。 愛する人を信じたい想いと、死者が告げる真実。その狭間で、少女は運命に抗う決断を迫られる。 これは、魂を繋ぐ力を持つ少女が、偽りの平穏と絶望を越えて歩む物語。

▼作品ページURL

https://teller.jp/se/c8ubvzfzwy4x-8231631299

主従とも恋ともつかぬ関係が、鬼女・夜火の運命を変えていく。

晴明と鬼女たちの後宮

（著：つるみ犬丸）

【『晴明と鬼女たちの後宮』あらすじ】

安倍晴明の後宮であり、鬼女たちが集う裏鬼門鎮護の要、坤鬼舎。 かつて＜四条の鬼女＞と恐れられた夜火も、いまはそこに身を置き、晴明と共に厄災＜穢悪＞を祓う鬼女の一人となっていた。 しかし彼女は未だ見習いの身。晴明に寵愛を受ける他の鬼女たちを横目に、焦りと不安を抱えながらの日々を過ごす。 そんなある日、夜火の前に賀茂保憲を名乗る男が現れた。 夜火を気に入った保憲は、彼女に強引な誘いを持ちかけるが―― ――その出会いはもたらす。夜火の運命に静かな変化を。そして主従とも恋ともつかぬ晴明との関係に揺らぎを。 鬼女たちの愛憎と因縁、そして怪異が交錯する、後宮陰陽ファンタジー！

▼作品ページURL

https://teller.jp/se/8oxudczdqrqs-8231719243

"可愛くない"で婚約破棄！？ たくましすぎる令嬢の逆転譚

婚約破棄されたので憧れの騎士になってみたら、師匠の騎士団長に弟子以上の寵愛を受けちゃいました！

（著：霜見肇）

【『婚約破棄されたので憧れの騎士になってみたら、師匠の騎士団長に弟子以上の寵愛を受けちゃいました！』あらすじ】

「君は妻にしてはたくましすぎる！ 僕はもっと可愛らしい人が好きなんだ！」妻として何でもできるたくましい女性に育てられたレティシアは、それが原因で婚約破棄されてしまう。その後、婚約者は彼女の妹と婚約し、家のメンツを保つことができたレティシアは、好きなことをして生きていくことに。密かに習っていた剣術に興味があった彼女は、そうして王国騎士団への入団を決意するのだった――

▼作品ページURL

https://teller.jp/se/2cb5854wjzctv-8232069306

テラーノベルについて

■ サービス名：テラーノベル

■ サービスページ：https://teller.jp/

■ サービス開始日：2017年7月

■ 利用料金：基本無料

■ 国内ダウンロード数：760万以上

※ 2025年3月時点

＜App Store ダウンロードページ＞

https://apps.apple.com/jp/app/id1238587832

＜Google Play ダウンロードページ＞

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.picappinc.teller&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.picappinc.teller&hl=ja)

＜公式X＞

https://x.com/app_teller

株式会社テラーノベル（Teller Novel Inc.）

テラーノベルは小説プラットフォーム『テラーノベル』を起点とし、マンガパブリッシング事業やショートドラマプラットフォーム『テラードラマ』を展開するエンタメIPカンパニーです。

「日本の創作文化を産業に」をパーパスに掲げ、日本のクリエイターが創作した物語を世界に届け、次世代のヒットIPを創出するための取り組みを行っています。

今後もさらなるメディアミックス化を通じて次世代のクリエイターの活動を支援してまいります。

・主な事業内容：プラットフォーム事業、パブリッシング事業、ライセンス事業

・本社所在地：東京都港区芝大門１丁目１－２３

・代表者：蜂谷宣人

・コーポレートサイト：https://teller.jp/corp

・お問い合わせ：https://teller.jp/corp#contact

*ショートドラマの配信や共同製作、小説・コミックにおけるパートナーシップにご関心がある企業様におかれましては、上記までお問い合わせください。

