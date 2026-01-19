【日帰り温浴施設】千葉県印旛郡酒々井町の『酒々井温泉 湯楽の里』が10周年イベントを開催！
株式会社スパサンフジ（所在地：渋谷区代々木1-35-4 代表取締役社長 末吉 糧）が運営する、千葉県印旛郡酒々井町にある日帰り温浴施設「酒々井温泉 湯楽の里（しすいおんせん ゆらのさと）」では、1月24日(土)～2月8日(日)までの16日間、10周年イベントを開催いたします。
イベント初日の1月24日(土)には、【富里ひずめ太鼓】の和太鼓パフォーマンスや、【まるごとしすい】【お菓子工房『シュクル』】【ムームーコーヒー】の特別販売なども実施予定。
また、期間中は【飯沼本家】とコラボした『日本酒風呂』も開催します。
開催期間：2026年1月24日(土)～2月8日(日)
開催場所：酒々井温泉 湯楽の里（千葉県印旛郡酒々井町飯泉1-1-1）
酒々井温泉 湯楽の里公式ホームページ :
https://www.yurakirari.com/yura/shisui/
1月24日(土)限定 井戸っこ（しすいちゃん）がやってくる！
酒々井町のマスコットキャラクター
井戸っこ（しすいちゃん）が
１０周年のお祝いにかけつけます。
（10：00～15：00まで）
1月24日(土)限定 【富里ひずめ太鼓】の『和太鼓パフォーマンス』を開催！
玄関横の特設スペースにて和太鼓パフォーマンスをお楽しみいただけます。
（10：30、14：00の2回実施）
※雨天中止
1月24日(土)限定 【まるごとしすい】【お菓子工房『シュクル』】【ムームーコーヒー】の特別販売！
出店店舗「まるごとしすい」
玄関横の特設スペースにて酒々井町の特産品や、キッシュ・コナコーヒーの販売を行います。
（10：00～15：00まで）
※雨天中止
期間中は毎日、高濃度炭酸泉にて【飯沼本家】の『日本酒風呂』を開催！
高濃度炭酸泉にて『日本酒風呂』を開催。
飯沼本家
甲子正宗
300年以上の歴史を持つ『飯沼本家』の日本酒：甲子正宗（きのえねまさむね）をお風呂用にアレンジした日本酒を使用。日本酒の香りをお楽しみください。
1月24日(土)～1月31日(土) ガラポン大会を開催！
回数券をご購入のお客様、ボディケアやアカスリ・エステをご利用のお客様へガラポン参加券を配布。全店共通招待券などが当たるガラポン抽選会に参加できます。
2月1日(日)～2月8日(日)、大抽選会を開催！
回数券をご購入のお客様、ボディケアやアカスリ・エステをご利用のお客様に抽選券を配布。
当選発表：2月10日(火) ※HPや館内にて、当選者を発表いたします。
入館招待券が当たるチャンス！
お食事処『本家さぬきや』では、期間中、【招待券付き特別御膳】を特別販売！
自家製の手打ちうどんや旬の食材を使用した特別な御膳が入館招待券付きで登場！
この機会だけのお得な御膳を、是非ご賞味ください。
ボディケア・アカスリ・エステでは、期間中、10周年の特別イベントを開催！
ボディケアは、回数券（100分×5回券）の特別販売を実施いたします。
アカスリは、『おすすめ70分：9,800円→9,100円（700円お得）』な特別コースでご提供。
エステは、エステをご利用のお客様にエステポイントを5倍付与いたします。
アプリクーポン配信！
イベント最終日の2月8日(日)までに公式アプリをダウンロードし、酒々井温泉をお気に入り登録されたお客様にアプリクーポンを配信。
酒々井町のマスコットキャラクター【井戸っこ（しすいちゃん）】とコラボしたオリジナルタオルを先着300名様限定でプレゼントいたします。
クーポン配信日：2月10日(火)
オリジナルタオル
アプリダウンロードはこちらから :
https://www.yurakirari.com/blog/2025/04/01/1476/
（Android／iPhone対応）
運営
株式会社スパサンフジ
平成11年から「温浴事業」に取り組み、現在では「湯楽の里」「喜楽里」を首都圏（1都6県）で22店舗運営しております。
湯楽の里・喜楽里総合案内サイト :
https://www.yurakirari.com/
株式会社スパサンフジ コーポレートサイト :
https://www.spasanfuji.co.jp/