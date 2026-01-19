大阪市から“史上最速でのJリーグ昇格”を目指すOsaka City SCに、阪南大学から高畑 優太選手 加入決定！

株式会社RAXUS Osaka City SC

平素より、Osaka City SCの活動にご理解・ご支援を賜りまして誠にありがとうございます。

このたび、Osaka City SCは、アルビレックス新潟U-18出身で阪南大学で活躍してきたGK 高畑優太（たかはたゆうた）選手の加入が決定いたしましたのでお知らせいたします。

恵まれた身体を生かし、シュートストップや空中戦で安定した守備力を発揮します。大学サッカーの舞台では、チームの最終ラインを統率しながら的確なポジショニングでゴールを守るだけでなく、ディフェンスラインとのコミュニケーションを大切にし、試合を通じて安定感あるプレーが持ち味の選手です。

■プロフィール

名前：高畑優太（たかはたゆうた）

ニックネーム：ゆうた、チェフ

ポジション：GK

経歴：

・坂井フェニックス丸岡JY

・アルビレックス新潟U-18

・阪南大学

■高畑 優太選手 コメント

この度、OsakaCitySCでプレーさせていただくことになりました。

高畑優太です。チームの勝利、昇格のためにピッチ内ピッチ外共に盛り上げて活躍できるように頑張ります！応援よろしくお願いします！

■Osaka City SCについて

私たちOsaka City SCのチームミッションは、「FOOTBALLを通じて、世界中に夢を与え続ける」ことです。今年度のスローガン「挑む者が世界を揺らす」を胸に、「史上最速でのJリーグ昇格」を目指して日々挑戦を続けています。

圧倒的な強さと地域社会との連携により、多くの方々とふれあい、熱狂を生み出しながら成長していきます。

■会社概要

・会社名：株式会社RAXUS Osaka City SC（親会社：ラグザス株式会社）

・代表者：代表取締役 山地泰平

・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーB 18階

・事業内容：OSAKA CITY SC チーム運営、スポーツイベントの企画・運営

・URL：https://www.osakacitysc.com/

・スポンサー/入団に関するお問い合わせ：https://www.osakacitysc.com/contact/