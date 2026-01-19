日本ビットコイン産業とライフカードが事業連携 「ヤップアイランド×Ｖプリカ」キャンペーンを開始！

ライフカード株式会社

ライフカード株式会社（代表取締役社長：増井 啓司）が発行するVisaプリペイドカード「Ｖプリカ」は、日本ビットコイン産業株式会社（代表取締役：久世 大亮）が提供するビッ活アプリ「ヤップアイランド」（ビットコイン学習型ポイ活アプリ）と2026年1月19日（月）よりユーザー向けキャンペーンを開始します。

本キャンペーンでは、“ためて使える”新しいビッ活体験を提供します。

■キャンペーン概要

期間：2026年1月19日(月)～ 2026年3月10日(火)

対象者：次の2点を満たした方

対象条件：

１.キャンペーン期間中に、Ｖプリカ＋アプリもしくはＶプリカホームページで

新規アカウント登録後、チャージを実施

２.ヤップアイランドアプリ内の該当ミッションから、

Ｖプリカに登録したメールアドレスを送信

特典：2,500sats

■注意事項

※本キャンペーンは先着1,000名さま限定のため、上限に達し次第終了となります。

※キャンペーン期間外に新規登録した方は対象外となります。

※ヤップアイランドアプリ内で送信したメールアドレスと、Ｖプリカに登録したメールアドレスが異なる場合は、特典付与の対象外となります。

※ヤップアイランドで付与される「sats」は、実際のビットコインそのものではなく、日本ビットコイン産業株式会社が保有するビットコインを、条件付きで送付請求できるものとして付与されるアプリ内ポイント（ビットコイン引換券）です。

※ポイントの利用方法および条件については、アプリ内の利用規約をご確認ください。

※キャンペーン期間および内容は、予告なく変更または終了する場合があります

■ヤップアイランドとは

「ヤップアイランド」は、クイズやミッションなどの学習要素をゲーム感覚で楽しめるビッ活アプリです。初心者でも学びながら継続しやすい体験設計となっており、毎日のイベント参加やクイズ挑戦を通じて、楽しみながらビットコイン相当のアプリ内ポイントを獲得できます。

ヤップアイランド サービスサイト

https://lp.yap-island.jp/

■Ｖプリカとは

「Ｖプリカ」は、審査不要・簡単なアカウント登録だけですぐに発行できる、チャージ式のVisaプリペイドカードです。

アプリからアカウント登録を行うと、ホーム画面にＶプリカが表示され、コンビニで購入したチャージコードやクレジットカードなど、お好みの方法でチャージしてご利用いただけます。

チャージした金額の範囲内で、クレジットカードと同じように世界中のVisa加盟店で利用でき、リアルカードを発行すれば、ネットショッピングだけでなく実店舗でのお支払いにもご利用いただけます。

■Ｖプリカ関連リンク

・ホームページ：https://vpc.lifecard.co.jp/

・Ｖプリカ公式X（旧Twitter）：https://x.com/vpreca_life