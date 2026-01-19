【最新調査】外国人に人気の観光地ランキング［静岡県編］1位は『富士山』！| インバウンド人気観光地ランキング #インバウンド ＃MEO

株式会社mov

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」及び 店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」を運営する株式会社mov（代表取締役：渡邊 誠、本社：東京都渋谷区、以下mov）は、静岡県の観光地に寄せられた最新の口コミデータから、独自の『インバウンド人気観光地ランキング』を発表しました。

■調査サマリー

■調査概要

■調査内容

- 静岡県の観光スポットでインバウンドに人気No.1は「富士山」- 言語別人気観光スポットランキング- 人気観光スポットに寄せられた外国語口コミを分析- 調査対象：訪日ラボが独自に選出したの観光スポット（計2,051 件)- 調査リソース：Googleマップから公開されている口コミ- 口コミ調査期間：2025年8月8日～2025年12月8日- 口コミ総数：15,025 件 / うち 外国語口コミ数：2,707 件- 調査方法：「口コミサイトを“もっと”売上に変える」口コミコム（インバウンドオプション）を利用して、調査リソース上のデータを独自に分析。

ここからは、独自調査で明らかとなった人気観光スポットの分析結果を一部ご紹介します。

1位：富士山

2位：御殿場プレミアム・アウトレット

3位：白糸の滝

4位：静岡県富士山世界遺産センター

5位：三島スカイウォーク

6位：大室山登山リフト

7位：城ヶ崎海岸

8位：伊豆シャボテン動物公園

9位：富士サファリパーク

10位：まかいの牧場

そのほか、言語別ランキングや口コミ分析の詳細は、調査資料をご覧ください。

口コミサイトを“もっと”売上に変える「口コミコム」とは

口コミコムは、国内外の口コミサイトを“もっと”売上に変える「店舗向け集客一元化プラットフォーム」です。

口コミ分析データを活かした店舗改善やGoogleマップ・口コミサイトからの集客数増加、複数の口コミサイト店舗情報の更新工数の削減を支援します。さらにインバウンド向けサイトとも連携しており、多言語で店舗情報の整備や口コミ分析など、インバウンド向けMEO対策にも対応しています。

飲食店や商業施設、小売店だけでなく自治体と連携するなど、業種業界に関わらず広くご利用頂いております。

＜口コミコム特徴その1＞

自社HPを含む31サイトと連携！

店舗情報・メニューや商品・投稿を一括管理

口コミコムでは、自社HPやGoogleマップを含む国内外31サイトとの連携が可能です。お店の営業時間やメニュー情報などをマスターデータとして更新することで、各サイトの店舗情報や投稿内容を一括で更新でき、工数削減やお店への集客施策にご活用いただけます。

＜口コミコム特徴その2＞

口コミを一元管理！AIが分析・返信をサポート

集約した口コミやアンケートをAIが解析・スコア化することで、分析の難しいお客様の声を様々な軸で定量的に分析し、経営判断や店舗改善に役立てることができます。また、口コミの返信もAIがサポートするので、お客様との円滑なコミュニケーションも実現します。

＜口コミコム特徴その3＞

インバウンド対応も！最新情報・ノウハウを活かしたMEO対策

口コミコムではインバウンド対策において重要なGoogleマップや大衆点評ほか海外サイト、自社HPの店舗検索ページを一括で管理・運用できます。また、口コミコムを提供するmovは、業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」を運営しており、その豊富な知見やノウハウを活かしてMEO対策をご支援します。

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」とは

口コミコムをもっとくわしく見る :https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202601_inboundranking_shizuoka

訪日ラボは、インバウンド担当者・訪日マーケティング担当者向けに訪日外国人に関するニュースやデータを毎日配信する、業界最大級のインバウンドビジネスメディアです。

訪日外国人の国籍別での来日数や入出国に関するルート情報、都道府県ごとでのインバウンド状況など様々なインバウンドに関わるデータを配信すると同時に、日々のニュースにて「政府の方針や動向」や「インバウンドに関する補助金の情報」、「インバウンド対策におけるノウハウ」など様々な記事を配信しています。

訪日ラボをもっとくわしく見る :https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202601_inboundranking_shizuoka

【会社概要】

会社名：株式会社mov（コーポレートサイト(https://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202601_inboundranking_shizuoka)）

所在地：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F

代表者：渡邊 誠

設立：2015年9月

事業内容：

・店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム(https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202601_inboundranking_shizuoka)」の運営

・業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ(https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202601_inboundranking_shizuoka)」の運営

・インバウンド対策に特化した資料請求サイト「訪日コム(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202601_inboundranking_shizuoka)」の運営

■ このリリースに関するお問い合わせ

pr@mov.aｍ