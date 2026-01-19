2月3日（火）、東京タワーメインデッキで節分追儺式と豆まき開催！2月9日（月）、展望台から「ダイヤモンド富士」を眺めよう！

メインデッキで66回目の「節分追儺式と豆まき」

株式会社TOKYO TOWER（代表取締役 前田 伸）は、開業当時からの恒例行事である「節分追儺式＆豆まき」を、高さ150mのメインデッキ2階にて、2月3日（火）午前10時45分頃から実施します。

東京タワーのお隣、芝・増上寺のご住職に厄難を祓って頂いたあと、今年一年の無病息災・災厄消除・開運招福を願って、ご住職と東京タワースタッフ(年男・年女)が、福豆を撒く「豆まき」を行います。

「東京タワー高さ150ｍの豆まき」ぜひ取材にいらしてください！

メインデッキで節分追儺式＆豆まき

●日程 2026年2月3日（火）

●時間 10：45 頃 ～ 11：00 頃まで

●場所 メインデッキ2階 北面

●料金 展望料金のみ（参加自由）

■東京タワー展望台から「ダイヤモンド富士」を眺めよう！ 2月9日(月)"神秘の光景"をお見逃しなく！

1年で2月と11月の2回だけ！

次回の「ダイヤモンド富士」は2月9日(月)です。

「ダイヤモンド富士」という現象をご存知でしょうか？

ちょうど富士山の山頂部に夕日が沈んでいき、完全に沈みきる前のその刹那、まるでダイヤモンドのような輝きを見ることができるというもの。

お天気や、ビューポイントの地理的な条件が合致すれば、見ることができます。

東京タワーから「ダイヤモンド富士」を見ることができるチャンスは、

11月と2月、年に2回ありますが、

次回のタイミングは、2月9日(月) 17時03分頃が見込まれます。

さらにその前後日の2月８日(日)と10日(火)も、オレンジ色に輝く夕日が富士山の山頂近くに沈む光景が楽しめます。

お天気に恵まれる事を期待しつつ・・・

是非この奇跡の瞬間と、その瞬間を求めてお越し頂くお客様の様子をご取材ください！

神秘の絶景！ 東京タワーから見る「ダイヤモンド富士」

●鑑賞推奨日 2026年2月9日(月) 17時03分頃

●観賞場所 東京タワー 展望台より南西方向

●料金 展望料金のみでお楽しみいただけます

●備考 気象条件によって「ダイヤモンド富士」をご覧いただけない可能性があります

東京タワー公式HP :https://www.tokyotower.co.jp/