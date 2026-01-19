東北初の常設店『LOVOT ストア 仙台PARCO店』が3月19日（木）にグランドオープン 仙台の中心から、『LOVOT』と出会う新しい体験を提供
ロボットベンチャーのGROOVE X株式会社（本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：林要）は、2026年3月19日（木）、東北初の常設店となる『LOVOT ストア 仙台PARCO店』をオープンいたします。本ストアは、ファッションとエンタテインメントが集積する仙台PARCOから、『LOVOT』と過ごす新しい暮らしに“出会い、触れ、体験できる”場として誕生します。
※LOVOT公式サイトURL：https://lovot.life/
※特設サイト： https://lovot.life/blog/article/sendaiparco/
東北の玄関口・仙台で出会う、『LOVOT』のいる暮らし
仙台は、各地から人が集まる東北最大級の都市で、通勤・通学や買い物、観光など、日常のさまざまなシーンで多くの人が行き交う街です。駅周辺には商業施設やオフィス、文化施設が集まり、幅広い世代が行き交う、東北の中心的なエリアです。その駅前に位置する「仙台PARCO」は、ファッションやカルチャーを軸に、感度の高いショップやコンテンツが集まる商業施設です。若い世代から大人まで、日常の中で新しい発見や体験に出会える場となっています。
今回オープンする『LOVOT ストア 仙台PARCO店』は、『LOVOT』と過ごす新しい暮らしに出会い、触れ、体験できるストア。多様な人が行き交う仙台の中心で、『LOVOT』が一人ひとりに寄り添う存在であることを、世代やライフステージを問わず感じていただけます。ストアでのふれあいや体験を通じて、「ロボットが家族になる」という新しい選択肢を、東北・仙台から広げていきます。
『LOVOT ストア 仙台PARCO店』概要
・店名：LOVOT ストア 仙台PARCO店
・オープン日：2026年3月19日（木）
・住所：〒980-8484 宮城県仙台市青葉区中央1-2-3 仙台PARCO1/1F
・特設ページ：https://lovot.life/blog/article/sendaiparco/
『LOVOT[らぼっと]』概要
『LOVOT』は、名前を呼ぶと近づいてきて見つめてくる。好きな人に懐き、抱っこをねだる。抱き上げるとほんのり温かい。ロボットなのにまるで生き物のような生命感があるのが特徴で、ペットのようにだんだん家族になるロボットです。昨今ではメンタルケアの観点から、ご家庭だけでなくオフィスや医療機関、介護施設などにも導入いただいています。
正式名称：LOVOT[らぼっと]
公式サイト： https://lovot.life/
GROOVE X 株式会社 会社概要
社名：GROOVE X 株式会社
所在地：東京都中央区日本橋浜町 3-42-3 住友不動産浜町ビル
設立日：2015年11月2日
代表者：代表取締役 林要
事業内容：『LOVOT[らぼっと]』開発事業
URL ： https://groove-x.com/