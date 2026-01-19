財務データ自動連携サービス「finno」とfreee会計のAPI連携を開始　財務データの自動更新でレポート作成や分析を効率化

フリー株式会社

■マジ価値サマリー（このお知らせでお伝えしたいこと）

- 財務データ自動連携サービス「finno」とfreee会計のAPI連携とfreeeアプリストアへの掲載を開始しました- 財務データを最新の状態にできるため、毎月手動でfreee会計からCSVを出力・ダウンロードしてスプレッドシートにアップロードする作業が不要です- レポート作成や分析の準備時間を削減し、本質的な事業分析や戦略的な意思決定に充てることが可能です

フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔）はfinno株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小林信介）が提供する、財務データ自動連携サービス「finno」とfreee会計のAPI連携とfreeeアプリストアへの掲載を開始したことをお知らせします。

■freee会計との連携で財務や税務データを自動更新し、レポート作成や分析を効率化

「finno」はfreee会計にある財務データをGoogle Sheets(TM)上でAPI連携により自動取得・更新が可能なサービスです。

freee会計との連携により、財務データを最新の状態にできるため、毎月手動でfreee会計からCSVを出力・ダウンロードしてGoogle Sheets(TM)にアップロードする作業が不要になります。

例えば、freee会計のレポートデータをワンクリックで Google Sheets(TM) に即時反映することで、初期設定の手間を最小化し、 レポート作成や分析の準備時間を削減し、本質的な事業分析や戦略的な意思決定に充てることが可能です。

■「finno」とfreee会計の連携方法

連携アプリ「finno」はfreeeアプリストアよりご利用いただけます。

「finno」連携詳細ページ：https://app.secure.freee.co.jp/applications/49154

■フリー株式会社 概要

会社名 フリー株式会社

代表者 CEO 佐々木大輔

設立 2012年7月9日

所在地 東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F

https://corp.freee.co.jp/

freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。