「BCN AWARD 2026」液晶ディスプレイ部門で最優秀賞を受賞しました！

■「BCN AWARD 2026」液晶ディスプレイ部門で最優秀賞を受賞！

株式会社アイ・オー・データ機器アイ・オー・データ、「BCN AWARD 2026」液晶ディスプレイ部門で最優秀賞を受賞

この度、アイ・オー・データ機器は、パソコン関連製品の年間販売台数第1位のベンダーを表彰する「BCN AWARD 2026」において、液晶ディスプレイ部門にて最優秀賞を受賞いたしました！

なお、液晶ディスプレイ部門は2017年から10年連続の受賞となります。今後も本部門をはじめ、お客様に末永く愛用される商品づくりを目指し、励んでまいります。

■BCN AWARDとは

「BCN AWARD」とは、全国の主要な家電量販店、パソコン専門店、ネットショップ、カメラ量販店などの実売データを集計したBCNランキングに基づき、

デジタル家電やパソコン関連製品における、部門ごとの年間（1月～12月）販売数No.1メーカーを称える制度です。

BCN AWARDサイト :https://www.bcnaward.jp/award/

※ 本リリースに記載されている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。

※ 本リリースに記載されている情報は発表日現在のものです。予告なく変更されることがありますので、最新の情報については当社のウェブサイトをご参照ください。

株式会社アイ・オー・データ機器

社名 ：株式会社アイ・オー・データ機器

本社所在地：石川県金沢市桜田町3-10

設立 ：昭和51年（1976年）1月10日

代表者 ：代表取締役会長 細野 昭雄

資本金 ：3,588百万円

ホームページ： https://www.iodata.jp/

1976年創業、石川県金沢市に本社を置く、電子機器メーカー。

主に、デジタルデバイス周辺機器及びソフトウェア、関連サービスの開発・製造・販売を行っている。



●広報お問い合わせ先

アイ・オー・データ機器広報事務局

MAIL：kouhou-pub@iodata.jp

担当：佐藤