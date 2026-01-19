サンディスク、「BCN AWARD 2026」SSD内蔵部門で最優秀賞を受賞

サンディスク

サンディスクは、株式会社BCNが主催する「BCN AWARD 2026」の「SSD内蔵部門」において、最優秀賞を受賞しました。

「BCN AWARD 2026(https://www.bcnaward.jp/award/)」は、全国主要家電量販店やパソコン専門店、ネットショップ2,350 店における2025年1 月～12 月のPOS実売データをもとに、デジタル家電やパソコン関連製品の販売数を集計し、部門別に2025年の年間販売数No.1の企業を表彰するものです。

サンディスク日本営業部門の最高責任者であるラリー・スウィージーは、この賞を受けて次のように述べています。「今回、グローバルなフラッシュおよび先進メモリー技術のイノベーターとして、サンディスクが『BCN AWARD 2026』のSSD内蔵部門の最優秀賞を受賞できたことを大変嬉しく思います。昨年を振り返ると、システムやゲームのスピードが益々上がっており、お客様から高性能・高容量の要求が特に多かったため、我々が用意したラインアップがそのニーズにしっかり対応していたことがこの受賞に繋がったと感じております。サンディスクは、引き続き長年築いてきた高品質と信頼性を継承し、多彩なポートフォリオのストレージ製品を創出してまいります」

■サンディスクについて

