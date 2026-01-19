エレコムが「BCN AWARD 2026」の10部門で最優秀ベンダーを受賞
エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、株式会社BCN主催の「BCN AWARD 2026」において、『キーボード』、『マウス』、『モバイルバッテリ・充電器』、『スマートフォンケース』、『スマートフォン保護シート』、『タブレット端末アクセサリ』、『サウンド関連ボード』、『携帯オーディオアクセサリ』、『10キーボード』、『映像関連ボード』の全10部門で最優秀ベンダーを受賞しました。
BCN AWARDとは
全国の量販店のPOSデータを日次で収集・集計した「BCNランキング」に基づき、パソコン関連・デジタル家電関連製品の年間（1月～12月）販売台数第1位のベンダーの功績を讃える賞です。
受賞部門
【キーボード】
【マウス】
【モバイルバッテリ・充電器】
【スマートフォンケース】
【スマートフォン保護シート】
【タブレット端末アクセサリ】
【サウンド関連ボード】
【携帯オーディオアクセサリ】
【10キーボード】
【映像関連ボード】
企業情報
エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。
我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。
会社概要
会社名 ：エレコム株式会社
本社所在地：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 LAタワー9F
設立 ：昭和61年（1986年）5月
代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一