1/27,28 セルカム株式会社【Digital Printing Expo 2026 Osaka】にシンクイノベーション(株)出展決定！
シンクイノベーション株式会社
この度、弊社シンクイノベーション株式会社は、セルカム株式会社【Digital Printing Expo 2026 Osaka】に出展することが決定しました。
2014年にグッズ制作事業を開始して10年、弊社がこれまでにミマキ製プリンタ等の機械を駆使し、
グッズ製造・販売してきた過程で培ってた制作方法やノウハウを始めとして、
自動化への取り組みや、ライセンスグッズビジネスについて、当展示会でご紹介していきます。
直接ご覧いただき、スキャナーを使ったビジネスモデルなどもご紹介させていただきます。
マジカルスキャナ 人物用
マジカルスキャナ ペット用
その他にも、実際に弊社が制作してきたグッズのサンプルを展示し、
・どのようにプリンタを駆使するのか？
・どのようなグッズが制作できるのか？
・どのようなグッズが人気なのか？
・グッズ製造参入したいけど、なにしていいかわからない。
・設備導入したけど、どう使っていいかわからない。
・自動化に興味があるけど、機械が活かせるかわからない。
・スタートアップ～既存事業の効率化、成長させたい 等々をご紹介していきます。
開催概要
-展示会日時-
2026年1月27日(火) 10:00~17:00
2026年1月28日(水) 10:00~17:00
-会場-
〒540-0008 大阪市中央区大手前1-7-31
大阪マーチャンダイズ・マートビル(OMMビル)2階 Cホール
京阪電車「天満橋」駅東口
Osaka Metro 谷町線「天満橋」駅北改札口からOMM地下2階に連絡
-入場無料-
ご入場に際し、お名刺を2枚以上ご持参お願いいたします。
是非とも会場に足をお運び頂き、皆様と直接お会いできる事をスタッフ一同、心より楽しみにお待ち申し上げております。
＿＿＿
お問い合わせ先：https://sync-labo.jp/contact/
工場見学案内：https://uv-printer.jp/guide