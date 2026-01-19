1/27,28　セルカム株式会社【Digital Printing Expo 2026 Osaka】にシンクイノベーション(株)出展決定！

シンクイノベーション株式会社

この度、弊社シンクイノベーション株式会社は、セルカム株式会社【Digital Printing Expo 2026 Osaka】に出展することが決定しました。

2014年にグッズ制作事業を開始して10年、弊社がこれまでにミマキ製プリンタ等の機械を駆使し、

グッズ製造・販売してきた過程で培ってた制作方法やノウハウを始めとして、

自動化への取り組みや、ライセンスグッズビジネスについて、当展示会でご紹介していきます。





360度撮影で3Dフィギュアデータを作成できる、マジカルスキャナーを展示予定です。直接ご覧いただき、スキャナーを使ったビジネスモデルなどもご紹介させていただきます。

マジカルスキャナ 人物用マジカルスキャナ ペット用

その他にも、実際に弊社が制作してきたグッズのサンプルを展示し、

・どのようにプリンタを駆使するのか？

・どのようなグッズが制作できるのか？

・どのようなグッズが人気なのか？

・グッズ製造参入したいけど、なにしていいかわからない。

・設備導入したけど、どう使っていいかわからない。

・自動化に興味があるけど、機械が活かせるかわからない。

・スタートアップ～既存事業の効率化、成長させたい 等々をご紹介していきます。

開催概要

-展示会日時-

2026年1月27日(火) 10:00~17:00

2026年1月28日(水) 10:00~17:00

-会場-

〒540-0008 大阪市中央区大手前1-7-31

大阪マーチャンダイズ・マートビル(OMMビル)2階 Cホール



京阪電車「天満橋」駅東口

Osaka Metro 谷町線「天満橋」駅北改札口からOMM地下2階に連絡



-入場無料-

ご入場に際し、お名刺を2枚以上ご持参お願いいたします。

是非とも会場に足をお運び頂き、皆様と直接お会いできる事をスタッフ一同、心より楽しみにお待ち申し上げております。

＿＿＿

お問い合わせ先：https://sync-labo.jp/contact/

工場見学案内：https://uv-printer.jp/guide