1/27,28　セルカム株式会社【Digital Printing Expo 2026 Osaka】にシンクイノベーション(株)出展決定！

シンクイノベーション株式会社




この度、弊社シンクイノベーション株式会社は、セルカム株式会社【Digital Printing Expo 2026 Osaka】に出展することが決定しました。


2014年にグッズ制作事業を開始して10年、弊社がこれまでにミマキ製プリンタ等の機械を駆使し、


グッズ製造・販売してきた過程で培ってた制作方法やノウハウを始めとして、
自動化への取り組みや、ライセンスグッズビジネスについて、当展示会でご紹介していきます。

360度撮影で3Dフィギュアデータを作成できる、マジカルスキャナーを展示予定です。
直接ご覧いただき、スキャナーを使ったビジネスモデルなどもご紹介させていただきます。




マジカルスキャナ　人物用


マジカルスキャナ　ペット用



その他にも、実際に弊社が制作してきたグッズのサンプルを展示し、


・どのようにプリンタを駆使するのか？


・どのようなグッズが制作できるのか？


・どのようなグッズが人気なのか？


・グッズ製造参入したいけど、なにしていいかわからない。


・設備導入したけど、どう使っていいかわからない。


・自動化に興味があるけど、機械が活かせるかわからない。


・スタートアップ～既存事業の効率化、成長させたい　等々をご紹介していきます。




開催概要

-展示会日時-
2026年1月27日(火)　10:00~17:00
2026年1月28日(水)　10:00~17:00



-会場-
〒540-0008 大阪市中央区大手前1-7-31
大阪マーチャンダイズ・マートビル(OMMビル)2階　Cホール

京阪電車「天満橋」駅東口
Osaka Metro 谷町線「天満橋」駅北改札口からOMM地下2階に連絡



-入場無料-
ご入場に際し、お名刺を2枚以上ご持参お願いいたします。





是非とも会場に足をお運び頂き、皆様と直接お会いできる事をスタッフ一同、心より楽しみにお待ち申し上げております。



お問い合わせ先：https://sync-labo.jp/contact/


工場見学案内：https://uv-printer.jp/guide