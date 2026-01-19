BCN AWARDグラフィックボード部門7年連続で1位受賞！　MSI、「BCN AWARD 2026 No1受賞」のお知らせ

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、MSIは、BCN AWARD 2026 グラフィックボード部門にて1位を受賞いたしました。

BCN AWARDとは、全国の販売店のPOSデータから集計された「BCNランキング」に基づいて作成され、1年間の販売台数が多い企業に贈られる賞です。そしてMSIは2020年から2026年まで7年連続で1位を受賞し、7連覇を達成いたしました。

今回の受賞は、ひとえに皆様のご愛顧とご支援の賜物と心より感謝申し上げます。これまで以上に皆様のご期待にお応えした製品をお届けし、来年以降も受賞を継続できるよう取り組んでまいります。今後とも弊社の製品のご愛顧を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

