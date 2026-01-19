アイ・オー・データ機器、「PCモニタ」カテゴリーで12年連続シェアNo.1

■「PCモニタ」カテゴリーで12年連続シェアNo.1

株式会社アイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器、「PCモニタ」カテゴリーで12年連続国内シェアNo.1

この度、アイ・オー・データ機器は、第三者機関の全国有力家電量販店の実績データを元に「PC用モニタ」メーカー別数量／金額シェアにて、2025年1月～12月でシェアNo.1となりました。（当社調べ）

なお、「PCモニタ」部門では2014年から12年連続シェアNo.1となります。

長年にわたりご支持いただいてきた実績を励みに、今後もお客様の期待に応える製品開発と価値提供に取り組んでまいります。

液晶ディスプレイブランドサイト :https://www.iodata.jp/product/lcd/brand/index.htm

※ 本リリースに記載されている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。

※ 本リリースに記載されている情報は発表日現在のものです。予告なく変更されることがありますので、最新の情報については当社のウェブサイトをご参照ください。

株式会社アイ・オー・データ機器

社名 ：株式会社アイ・オー・データ機器

本社所在地：石川県金沢市桜田町3-10

設立 ：昭和51年（1976年）1月10日

代表者 ：代表取締役会長 細野 昭雄

資本金 ：3,588百万円

ホームページ： https://www.iodata.jp/

1976年創業、石川県金沢市に本社を置く、電子機器メーカー。

主に、デジタルデバイス周辺機器及びソフトウェア、関連サービスの開発・製造・販売を行っている。



●広報お問い合わせ先

アイ・オー・データ機器広報事務局

MAIL：kouhou-pub@iodata.jp

担当：佐藤