「マイナビ 2027年卒 大学生キャリア意向調査12月＜インターンシップ・キャリア形成活動＞」を発表

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：粟井俊介）は、2027年卒業予定の全国の大学生、大学院生を対象に実施した、「マイナビ 2027年卒 大学生キャリア意向調査12月＜インターンシップ・キャリア形成活動＞」の結果を発表しました。

＜TOPICS＞

◆ 12月のキャリア形成活動参加率は60.4%で、前月と同水準。インターンシップは「適職を知るための機会」と捉える学生が最多【図1、2】

◆ 両親・保護者に期待するサポート1位は「交通費やスーツなどの金銭的支援（45.9%）」。「励ましなど精神的サポート」「あまり気を遣わないような雰囲気や環境づくり」も上位に【図3】

◆ 年末年始など長期休暇に実家へ帰省したい学生は約9割、帰省中に就職活動の相談をしたい学生は6割。意見を聞く理由は「自分のことをよく知っていて、一意見として取り入れたいから」【図4、5、6】



【調査概要】

◆12月のキャリア形成活動参加率は60.4%で、前月と同水準。インターンシップは「適職を知るための機会」と捉える学生が最多

12月のキャリア形成活動に参加した学生の割合は60.4%で、前月（60.3%）と同水準だった。各プログラム別にみても、参加率はいずれも前月と同程度で、秋から冬にかけて大きな変化はみられない。

また、インターンシップへの参加はどのような位置づけかを聞いたところ、「適職を知るための機会（21.5%、前年比1.3pt減）」が前年に続き最も多く、次いで「早期選考（広報活動開始3/1よりも前の選考）に参加するための機会（18.2%、前年比5.0pt増）」「就職活動に向けた準備の場（16.3%、対前年比0.1pt減）」が続いた。学生が将来のキャリアを主体的に構想するための探索的な機会として、これらの活動を捉えている様子がうかがえる。【図1、2】

【図1】

【図2】

◆ 両親・保護者に期待するサポート1位は「交通費やスーツなどの金銭的支援（45.9%）」。「励ましなど精神的サポート」「あまり気を遣わないような雰囲気や環境づくり」も上位に

両親・保護者に求めるアドバイスやサポートについて聞くと、最も多かった回答は「交通費やスーツなどの金銭的支援（45.9%）」で、就職活動に伴う費用が学生にとって負担となっている現状がうかがえる。そのほか、「励ましなど精神的サポート（39.6%）」「あまり気を遣わないような雰囲気や環境づくり（38.8%）」などが上位にあがった。学生は精神的な励ましや環境面での支援を期待していることがわかる。【図3】

【図3】

◆年末年始など長期休暇に実家へ帰省したい学生は約9割、帰省中に就職活動の相談をしたい学生は6割。意見を聞く理由は「自分のことをよく知っていて、一意見として取り入れたいから」

両親・保護者と同居していない学生に、年末年始など長期休暇に実家へ帰省したいと思うかを聞くと、85.5%が「帰省したい」と回答した。また、こうした休暇期間に両親または保護者と自身の就職活動について「相談したい」と思う学生は60.7%だった。親元を離れて暮らす学生にとって、長期休暇は就職活動やキャリアについて腰を据えて話し合える貴重な場であると考えられる。

両親・保護者の意見を参考にしている人にその理由を聞くと、「自分より社会経験も人生経験も積んでいる大人で最も身近で親身に考えてくれる存在だから。（文系女子）」「自分のことをよく知っているし、一意見として取り入れることが大切だと思うから。（文系女子）」などの意見があがった。【図4、5、6】

【図4】

【図5】

【図6】

【調査担当者コメント】

今回は、キャリア形成活動における学生と保護者との関わり方について調査しました。学生が保護者に求めるサポートは「金銭的支援」や、「落ち着いて活動ができる環境面でのサポート」を求める結果となりました。就職活動の具体的なアドバイスよりも、プレッシャーなどを感じないように安心して挑戦できる環境を求めていることがわかります。一方で、保護者に「相談をしたい」と回答した学生は6割いました。学生から意見を求められた際は、人生の先輩・理解者としてコミュニケーションをとることも学生の支えになると思います。

マイナビキャリアリサーチラボ 研究員 服部 幸佑

【調査概要】

「マイナビ 2027年卒 大学生キャリア意向調査12月＜インターンシップ・キャリア形成活動＞」

○調査期間／2025年12月20日（土）～12月31日（水）

○調査方法／マイナビ2027会員（退会者含む）にWEB DMを配信し、インターネットアンケートより回収

○調査対象／2027年3月卒業予定の全国の大学生、大学院生

○調査機関／自社調べ

○有効回答数／1,001名（文系男子144名 文系女子369名 理系男子246名 理系女子242名）

※調査結果は、端数四捨五入の都合により合計が100％にならない場合があります。

※調査結果の詳細はこちら

（https://career-research.mynavi.jp/reserch/20260115_106132/）