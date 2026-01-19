【新宿ワシントンホテル】夜景と融合した大人の空間で 心躍るひとときを・・・「MANHATTAN TABLE」　待望のディナー営業1月19日（月）予約開始、2月1日（日）営業開始

藤田観光株式会社

新宿ワシントンホテル（東京都新宿区、総支配人：和田 修治）本館25階レストラン「MANHATTAN TABLE」（マンハッタンテーブル）は、2026年2月1日（日）より「夜景と融合した大人の空間で 心躍るひとときを・・・」をコンセプトにディナー営業をスタート、本日1月19日（月）より予約受付をスタートいたします。

本館最上階に位置する当レストランは、煌びやかなワインセラーの廊下を抜けると、一面の大きな窓の向こうに都庁をはじめとする西新宿の夜景が広がり、五感で愉しむ特別なひとときをお過ごしいただけます。夜景を一望できる窓側カウンター席や、グループでゆったりとお寛ぎいただけるテーブル席もご用意しております。

このたびの営業スタートに合わせて、日本の伝統的な食材と四季折々の素材を取り入れた“モダンキュイジーヌ”メニューを3コースご用意いたしました。おすすめのコース「Starry ～スターリー～」では、シェアスタイルの華やかなオードブルスタンドから始まり、鰹出汁を効かせたソースとともに味わうオーストラリア産鮑と真鯛、深みのある金山寺味噌が引き立てる黒毛和牛ステーキなどをお愉しみいただけます。また、ソムリエが厳選した数々のドリンクをご用意しております。お客さまのシチュエーションや気分に合わせてご提供する一杯をお料理とともにご堪能ください。

非日常とリラックスの融合空間で、大切なひととの記念日や会食などに、特別な夜景とともに心温まる至福の時間をお過ごしください。

【コースメニュー】

◎コース名 Twilight ～トワイライト～

◎料金 お一人さま 9,900円（消費税・サービス料込）

◎提供期間 通年（季節によりメニューが異なります）

◎内容

＜2026年2月1日（日）～2月28日（土）まで＞

・胡麻を纏ったハンガリー産マグレ鴨ロース マスタードのアクセント、ワカサギと香味野菜のマリネ

・鮟鱇・あん肝・自然薯のアンサンブル 鹿児島壺造り黒酢と柚子のバターソース

・国産牛サーロインのグリル 紅くるり大根のコンフィ 西洋わさびソース

・本日のデザート

・桐生酵母の香る国産小麦のプティパン

・コーヒー または 紅茶

・小菓子

◎コース名 Starry ～スターリー～

◎料金 お一人さま 11,900円（消費税・サービス料込）

◎提供期間 通年（季節によりメニューが異なります）

◎内容

＜2026年2月1日（日）～2月28日（土）まで＞

・オードブルスタンド5品 シェアスタイル

（一例：オニオンスープ、ワカサギと香味野菜のマリネ、ウニのフラン、高知県産『荒木さん家の鰤』低温調理 和の旨味と醤油香る春菊ピューレ、胡麻を纏ったハンガリー産マグレ鴨ロースなど）

・オーストラリア産鮑と真鯛 鰹出汁を効かせたヴァンブラン

・黒毛和牛サーロイン 海老芋のフリット 金山寺味噌

・本日のデザート

・桐生酵母の香る国産小麦のプティパン

・コーヒー または 紅茶

・小菓子

◎コース名 Meteor～メテオ～

◎料金 お一人さま 13,970円（消費税・サービス料込）

◎提供期間 通年（季節によりメニューが異なります）

◎内容

＜2026年2月1日（日）～2月28日（土）まで＞

・ウニのフラン 昆布出汁のジュレ キャビア飾り

・高知県産『荒木さん家の鰤』低温調理 和の旨味と醤油香る春菊ピューレ

・淡路島の玉葱でオニオングラタンスープ

・国産伊勢海老のブイヤベース サフランの香り

・黒毛和牛フィレステーキとフォアグラ トリュフ香るマディラワインと大江戸甘味噌のソース

・本日のデザート

・桐生酵母の香る国産小麦のプティパン

・コーヒー または 紅茶

・小菓子

※画像はイメージです。

※季節や仕入れ状況などによりメニューが一部変更となる場合がございます。

【MANHATTAN TABLE概要】

所在地 〒160-8336 東京都新宿区西新宿3-2-9

新宿ワシントンホテル 本館25階

アクセス 各線「新宿駅」より徒歩約8分、都営大江戸線「都庁前駅」より徒歩約5分

席数 150席（ディナー営業は42席）

営業時間 17:30～22:30（コースラストオーダー 20:30）

定休日 火曜日・水曜日

TEL 03-3343-3111（代表）

03-3344-6109（レストラン予約：営業10:00～18:00）

店舗公式HP https://www.manhattan-table.com/

ホテル公式HP https://washington-hotels.jp/shinjuku/

【藤田観光株式会社について】

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして 1948 年に「箱根小涌園」、1952 年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業、その後、1955 年に会社を設立しました。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。

公式HP：https://www.fujita-kanko.co.jp/

ブランドムービー公開中！：https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie

【藤田観光株式会社が運営する代表的な施設ブランド】

全拠点の詳細はこちら（https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/facility/）をご覧ください。

■WHG事業：ワシントンホテルやホテルグレイスリーを中心に全34拠点

・ワシントンホテル 19拠点（https://washington-hotels.jp/）

・ホテルグレイスリー 10拠点（https://gracery.com/）

・ホテルタビノス 3拠点（https://hoteltavinos.com/）など

■ラグジュアリー＆バンケット事業：ラグジュアリーホテルや婚礼施設、ゴルフ場など全6拠点

・ホテル椿山荘東京（https://hotel-chinzanso-tokyo.jp） など

■リゾート事業：温泉リゾートやグランピング施設など全19拠点

・箱根ホテル小涌園（https://www.hakone-hotelkowakien.jp/）

・箱根小涌園 天悠（https://www.ten-yu.com/）

・箱根小涌園ユネッサン（https://www.yunessun.com/） など（2026年1月現在）