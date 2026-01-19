着るだけで体温を1℃あげるニットランジェリー「nainen」が「温める、温まる、整う。～温活とアロマの癒し時間～」阪神梅田本店にてポップアップイベントを開催。

株式会社Hana Plan

阪神梅田本店3階 ウエルネスイベントスペースにて開催

“体温を１℃上げる”ニットランジェリーブランド「nainen(ナイネン)」を展開する株式会社 Hana Plan（ハナ プラン 本社：東京都港区 代表取締役：花村 幸栄 ）は、阪神梅田本店（大阪市北区）3階 ウエルネスイベントスペースにて、３ブランド合同ポップアップイベントを開催いたします。

■イベント詳細

期間：1月21日(水)→27日(火)〈最終日は午後6時閉場〉

場所：阪神梅田本店3階 ウエルネスイベントフロア

テーマ：温める、温まる、整う。～温活とアロマの癒し時間～



着るだけで温かい「nainen」

香りで心を温める「Perfect Portion」

自分を整えるお茶を提供する「Legare室町二条調茶所」

3ブランドが集まり、この寒さの厳しい季節に

みなさまの心と身体のあたために寄り添います。

店頭では「パーフェクトポーション」の

7つのチャクラブレンドの香りを使った「今日の私のバランスチェック」や

「Legare室町二条調茶所」の「ハーブティーブレンドの試飲」も開催。

ぜひ、癒しの時間を充実させるアイテムを見つけにきてくださいね。

■ナイネンの来店者様特典

１.ナイネンとパーフェクトポーションのコラボ腹巻キャミソールを販売

２.来店者様は10％OFFにてご購入可能

３.10,000円（税込）以上、お買い上げの方にナイネン特製巾着袋をプレゼント（数量限定）

＊着るだけで"体温を１℃上げる”ニットランジェリー「ナイネン」

ナイネンのひみつ

１.シェニールヤーン糸（セラミックスを練りこんだ羽根のような糸なので空気を含んで柔らかい）

２.吸湿発熱

３.デザイン（透かし編みの愛されるデザイン）

【吸湿発熱】腹巻ホルターネックキャミソール【吸湿発熱】腹巻キャミソール・腹巻ハーフパンツ・ロングカーディガン【吸湿発熱】腹巻フレンチスリーブトップス・腹巻ロングパンツ【吸湿発熱】腹巻フレンチスリーブトップス・腹巻ハーフパンツ・マルチウォーマー【吸湿発熱】腹巻キャミソール・腹巻ハーフパンツ・ロングカーディガン

＊オーストラリア発祥、ナチュラルスキンケアブランド「パーフェクトポーション」

植物本来のピュアなアロマが香る厳選されたエッセンシャルオイルバランシング ミスト

＊”調茶” Legare室町二条調茶所

12種類の植物をブレンド当日は試飲もできます



＊nainenのサステナブルポリシー＊

必要な分だけ、丁寧に。

大量生産をせず、サステナブルに、そしてミニマルに。

余計なものを削ぎ落とし、あえて“ニットでつくる”ことにこだわった。

他にはない、冷えに悩む方をサポートする温活ニットランジェリー

最後まで使い切れる”ニット”は無駄を出さない1本1本の糸にも温かさの秘密がある



■着るだけで"体温を１℃上げる”ニットランジェリー「nainen」



“体温を1℃上げる”を美しく、シンプルに。



冷えに悩む女性が多く、冷えが身体におよぼす影響を知った時、

身体を直接あたためてくれる何かを作りたい、という想いからnainenは始まりました。

「nainen（ナイネン）」は、フィンランド語で“女性”を意味し、その名の通り、女性の身体と心に寄り添うように温もりをまとい、あたたかさと美しさ、そして可愛さを届けるニットランジェリーブランド。

唯一無二の“透かし編み”をデザインに取り入れたニットランジェリーは、伸縮性に優れ、肌にやさしくフィットしながら、着るだけで気持ちよく自然と体を温めてくれる。



【nainen公式サイト】https://nainen-nainen.com/

【nainen公式インスタグラム】：https://www.instagram.com/nainen.jp/

【nainen楽天市場店】：https://www.rakuten.co.jp/hanaplan/

【メールアドレス】：shop@hanaplan.net

【お問合せ】：公式SNSアカウントまたはメールにてお願いします



■パーフェクトポーションとは

オーストラリア発祥、クリーンビューティーコスメ ブランド

「アロマの素晴らしさをもっとたくさんの人たちに伝えていきたい。」創始者サルバトーレのそんな思いでパーフェクトポーションは1991年に誕生しました。

パーフェクトポーションの製品は、植物が生まれ育った土壌や栽培方法にまでこだわり、持続可能性、環境保全へも配慮しながら世界各国から厳選したエッセンシャルオイルや植物エキスなどを配合し、太陽光パネルが設置された自社工場で一品ずつ大切に人の手によって作られています。

植物本来のピュアなアロマが香り、素肌にも心にも心地よいホリスティックなアプローチでケアしてくれる商品は、ベイビーケア商品からエイジングケア化粧品まで豊富に揃います。香りのある毎日を提案し、みなさまの暮らしをより上質で心地よいものへとしていきます。

【パーフェクトポーション公式サイト】

https://www.perfectpotion.co.jp/

■Legare室町二条調茶所



〒604-0981

京都府京都市中京区冷泉町６５西棟

Legare 室町二条調茶所

Tel. 075-600-0373

【Legare室町二条調茶所公式インスタグラム】

https://www.instagram.com/legare_chocha/

■会社概要

社名：株式会社Hana Plan

代表取締役：花村 幸栄

住所：東京都港区南青山2-13-11

マストライフ南青山ビル501