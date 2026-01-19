【新宿プリンスホテル】 4 人のシェフの個性が重なり合って生まれる、美食体験 「4CHEFS & CHAMPAGNE BUFFET」を開催

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

新宿プリンスホテル（所在地：東京都新宿区歌舞伎町 1‐30‐1 総支配人：三宅康晴）では、「ブッフェダイニング プリンスマルシェ」（B2）にて、2026 年 3 月 6 日（金）から 3 月 8 日（日）までの 3 日間限定で、4 人のシェフが卓越した技と情熱を込めた特別フェア「4CHEFS & CHAMPAGNE BUFFET」を開催いたします。

本イベントは、選び抜かれた素材と各レストランのシェフの技が織りなす料理の数々を、シャンパン「ペリエ ジュエ」のフリーフローとともに堪能する、贅沢な美食体験です。 4 名のシェフが手掛けるシグネチャーディッシュをストーリー仕立てで味わう「ブッフェをコースのように愉しむ」新しいスタイルを提案。 スタッフによるペアリングのエスコートや、心地よいフルートの音色が流れる優雅な空間の中で、五感を満たす特別なひとときをお届けいたします。

「4CHEFS & CHAMPAGNE BUFFET」のポイント

１. 4 人のシェフが描く「4CHEFS Signature Dishes」をコース仕立てで

各セクションを代表する 4 名のシェフが、素材の個性を最大限に引き出した渾身の一皿をご用意。ブッフェの 自由さとコース料理の満足感を両立させた、特別な流れでお愉しみいただけます。

【スープ】小林 功明（ブッフェダイニング プリンスマルシェ 料理長）

オマール海老のスープ バジルの香り。フランス料理の精神に基づき、素材本来の旨味を丁寧に引き出した スペシャリテ。

【鯛めし】大嶋 昭雄（和風ダイニング＆バー FUGA（風雅） 料理長）

丁寧に引いた「風雅」の一番出汁で炊き上げる鯛めし。そのまま、または出汁茶漬けとして召し上がれ。

【ピザ】河口 武史（ザ・ステーション カフェバー シェフ）

生地から仕立てる、とろけるチーズとトリュフのピザ。トリュフを忍ばせたはちみつソースが香る芳醇な一品。

【デザート】深水 雄二（パティシエ）

キルシュ香るチェリージュビレ。温かいチェリーの甘酸っぱさと冷たいアイスのなめらかな口どけを、ライブ演出 とともに。

２. 「ペリエ ジュエ グラン・ブリュット」が導く、繊細で華やかなマリアージュ

メゾンの歴史と伝統を象徴する「ペリエ・ジュエ グラン・ブリュット」をフリーフローでご提供。明るいゴールドの 色合いと、柑橘系やフルーツの華やかな香りが料理を引き立てます。当日はフルートの生演奏で優雅な時間を。

３. 迫力のカッティングサービスと厳選食材が彩る、五感を満たすひととき

ライブキッチンでのダイナミックな演出と、空間を彩る演出が特別な夜を仕立てます。

「4CHEFS & CHAMPAGNE BUFFET」 概要

4CHEFS & CHAMPAGNE BUFFET イメージ風雅の一番出汁で炊き上げた鯛めし イメージオマール海老のスープバジルの香り イメージペリエ ジュエ イメージビーツでマリネしたサーモンカッティングサービス イメージ

【期間】2026 年3月6日（金）～8日（日）

【時間】5:00P.M.～9:30P.M.（L.O.9:00P.M.）

【場所】ブッフェダイニング プリンスマルシェ（B2）

【料金】1 名さま 平日・土休日 \15,000

【URL】 https://www.princehotels.co.jp/shinjuku/plan/princemarche/event/chefs_passion/(https://www.princehotels.co.jp/shinjuku/plan/princemarche/event/chefs_passion/)

≪ソムリエおすすめのマリアージュ≫

ブッフェダイニングプリンスマルシェ 店舗イメージビアンド プラッター盛り イメージ

◆「白身魚のカルパッチョ」

繊細な魚の旨味と柑橘系ソースが、シャンパンのフレッシュさと相性抜群 です。

◆「カリフラワーのムースとキャビア」

爽やかな酸味とキャビアの塩味が絶妙に調和します。

◆「真鯛の塩釜焼き」

シンプルかつ繊細な料理の味わいを、シャンパンのエレガントさが際立たせ ます。

◆「チェリージュビレ」

シャンパンのフルーティーな味わいとチェリーの甘みが重なり、心地よい余韻 をお楽しみいただけます。

≪ブッフェメニュー内容≫（一例）

北海道産アンコウと野菜のアヒージョ イメージ

◆ライブキッチン

ビアンドプラッター盛り カッティングサービス＆ラクレットチーズ、生ハム、 北海道花畑牧場のとろけるラクレットチーズ、黒毛和牛のローストビーフ、 真鯛の塩釜焼き 他

◆ブッフェボード

北海道産アンコウと野菜のアヒージョ、カニとシーフードのブイヤベース、 花咲ガニと小海老のシーフードテリーヌ、カリフラワーのムースとキャビア、 アワビのコンフィと茸のブルギニョン、北海道産鱈のブランダードとバゲット 他

◆スイーツコーナー

摩周苺のコンポートとジュレ、チョコレートムース、 紅茶シフォン エスプーマクリーム、狭山抹茶のテリーヌ 金柑のファルシ、ティラミス 他

シェフ紹介

新宿プリンスホテルシェフ イメージブッフェダイニング プリンスマルシェ(B2) 料理長 小林 功明

【オマール海老のスープバジルの香り】

新宿プリンスホテル料理長小林のスペシャリテ。20 代で東京プリンスホテル レストラン ボーセジュールにて、フランス人シェフのもと本格的なフランス料理の技術と精神を学び、日々研鑽し、作り上げた素材本来の旨みを丁寧に引き出して仕上げた 一品。

料理長 小林 功明オマール海老のスープバジルの香り イメージ和風ダイニング＆バーFUGA(風雅)(25F) 料理長 大嶋 昭雄

【風雅の一番出汁で炊き上げた鯛めし】

料理長大嶋が仕込みの段階から欠かさず目を配り、丁寧に引いた「風雅」の一番出汁を使用して炊き上げた鯛めしは、まずはそのまま、さらに出汁をかけて茶漬けとしてもお楽しみいただ けます。

料理長 大嶋 昭雄風雅の一番出汁で炊き上げた鯛めしザ・ステーションカフェバー(B1) シェフ 河口 武史

【トリュフピザ】

ザ・ステーションカフェバーの代名詞である生地から仕立てるピザ。フェアでは、とろけるチーズとトリュフ、さらにトリュフを忍ばせたはちみつソースで芳醇な香りが楽しめるスペシャルピザをご用意いたしました。

シェフ 河口 武史トリュフピザ新宿プリンスホテル パティシェ 深水 雄二

【キルシュ香るチェリージュビレ】

芳醇なキルシュの香りが立ち上るチェリージュビレ。温かいチェリーの甘酸っぱさと、冷たいアイスクリームのなめらかな口どけが、口の中で絶妙に広がります。

パティシェ 深水 雄二キルシュ香るチェリージュビレ

◎お客さまからのお問合せ・ご予約

レストラン予約係 TEL:03-3205-1124（受付時間：10:00A.M.～5:00P.M.）

