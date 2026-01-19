新月が導く、新しい私。みどりまゆシルクのブランド「Itoguchi」から、夜の集中ケアを叶える「みどりまゆ モイスト リップエッセンス」が誕生

株式会社きものブレインみどりまゆ モイスト リップ エッセンス 発売告知

株式会社きものブレイン（本社：新潟県十日町市、代表取締役：岡元松男）が展開する「みどりまゆ」シルクのスキンケアブランドItoguchiは、2026年1月19日（月）の「新月」という神秘的な日に、睡眠時間を「美のゴールデンタイム」に変える新発想の濃密リップエッセンスを発売いたします。

Itoguchiは、稀少なみどりまゆのシルク成分をキー成分とし、時に敏感にかたむいた肌や、年齢により変化した肌にやさしく寄り添い、健やかにサポートしてくれるお守りのようなコスメ”として、シルクのもつパワーにお客様から共感の声をいただいてきました。この度、かねてより要望の多かったリップケアが登場。乾燥や年齢、日々のストレスに負けない、ぷるんとつやつやの魅力的な唇へと導く、保護・荒れケア・集中保湿を叶える贅沢なオールインワン美容液リップです。

■新月がくれた、ロマンチックなメッセージ

私たちが選んだ発売日、それは1月の新月（2026年1月19日(月) 4:52頃）です。

新月は、占星術において「リセット」と「新しい始まり」を意味する、神秘的なエネルギーに満ちた日です。これは、古くなった皮膚や乾燥などの唇のお悩みから解放され、憧れの美しい唇へと生まれ変わる（リスタートする）という、私たちの製品メッセージと深く共鳴しています。

女性のバイオリズムとも深く関係する月の満ち欠け。この特別な日に、ご自身の美しさの可能性を信じ、新しい一歩を踏み出す「心のスイッチ」をそっと押してあげましょう。このリップクリームは、単なる化粧品ではなく、「美しい自分への誓い」を象徴する、ロマンチックなお守りとなるでしょう。

【製品特徴】

みどりまゆシルクの贅沢な高密着リップエッセンス

一晩中、唇を包み込み乾燥を徹底ブロック

1. 高保湿みどりまゆシルク成分*¹がうるおいをチャージ

Itoguchiが独自に養蚕・抽出した「みどりまゆシルク成分*¹」は、肌に必要な成分を豊富に含む、低分子・高分子セリシンを多く保有しています。

このみどりまゆシルク成分¹を中心に、「ウォーターinオイル型」に水溶性成分を高配合。さらにセラミド³（セラミドNP、AP、EOP）、バクチオール*⁴、油溶性ビタミンC*⁵（テトラヘキシルデカン酸アスコルビル）や、植物由来のエモリエント成分*⁶（ヒマワリ種子油、ツバキ種子油）などを贅沢に配合しました。集中して水分を与えつつ、ピタッと唇に密着して長時間うるおいをキープします。

みどりまゆモイストリップエッセンス 使用イメージ

2. シルク仕込みスキンケアシリーズでフィブロイン*²を最も高配合

肌が本来持つNMF（天然保湿因子）に近い構造を持つみどりまゆシルク成分¹の中でも、当製品はシルク仕込みスキンケアシリーズの中では、最もフィブロイン²を高配合しています。水分を与えるだけでなく、シルクによる皮膜がうるおいを閉じ込め守ります。その為、敏感肌の方にもお使いいただきやすい「保護＋荒れケア＋集中保湿」の3つを叶えるオールインワン美容液リップです。

みどりまゆモイストリップエッセンス 製品画像

【おすすめの使用方法】

就寝前のリップマスクとして

みどりまゆシルク成分*¹が、一晩中、唇を包み込み乾燥を徹底ブロック。

メイク前のリップ下地として

極度の乾燥を防ぐ持続力で日中の塗りなおしも不要に。



唇全体に塗りひろげ、軽くすり合わせてなじませます。シルク高配合により初めは白くなりますが、数分（3～5分程度）で透明になります。

塗布直後（乳白色）馴染んだ後（透明）

*¹加水分解セリシン、フィブロイン（保湿）、*²加水分解フィブロイン（保湿）、*³保湿、*⁴保湿、*⁵整肌、*⁶保湿

【製品概要】みどりまゆ モイスト リップエッセンス 製品画像

ブランド名：Itoguchi

製品名 ：みどりまゆ モイスト リップエッセンス

発売日 ：2026年1月19日（月）新発売

容量・価格：10g・1,980円(税込)

公式Online Store：https://shop.silklifelab.com/

取扱い店舗 ：Silklifelab 公式Online Store、Amazon絹生活研究所 Online Store

ロフト店舗（仙台/池袋/大宮/川崎/吉祥寺/千葉/銀座/二子玉川/渋谷/横浜/梅田/

京都/神戸/天神）

【新商品発売記念キャンペーン】

みどりまゆ モイスト リップ エッセンスの発売を記念し、ブランド人気商品と組み合わせた記念セットを販売いたします。この機会にぜひ、公式Online Storeにてお買い求めくださいませ。

キャンペーン期間：2026年1月19日(月)～2月1日(日)

詳細ページ：https://shop.silklifelab.com/collections/lip-essence-cp

【Itoguchiとは】Itoguchi ブランドロゴ

Itoguchiは、新潟の十日町で「みどりまゆ」を独自に養蚕・抽出を行い、その恵みたっぷりのスキンケア・ボディケア・ヘアケアを届けるブランドです。貴重なみどりまゆの美容成分をベースに、現代人が直面している肌の乾燥やエイジング悩み、ゆらぎに、これまでのスキンケアとはひと味違った理想の美肌への「糸口」を提案してきました。

【きものブレインとは】きものブレイン 本社

Itoguchiを開発・製造する株式会社きものブレインは、着物のアフターケアソリューション事業、無菌人工給餌周年養蚕事業などを展開しています。十日町で「みどりまゆ」を独自に養蚕し、その恵みたっぷりの製品を届けるブランドです。

＜会社概要＞

社名 ： 株式会社きものブレイン

本社 ： 〒948-0056 新潟県十日町市高田町6丁目510-1

代表者 ： 代表取締役 岡元 松男

設立 ： 1988年5月

資本金 ： 9,000万円

URL ： https://www.kimono-brain.com/

事業内容： 着物のアフターケアソリューション事業

無菌人工給餌周年養蚕事業 ほか

＜本件に関するお客様お問合せ先＞

企業名 ：株式会社きものブレイン

住所 ：〒948-0061 新潟県十日町市昭和町1丁目129-6

TEL ：TEL 025-752-7747［月～金10:00-17:00］

E-Mail : info@silklifelab.com