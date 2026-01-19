人気昭和歌謡グループ「MATSURI」が「スカルプD ボーテ」のブランドアンバサダーに就任！上品で洗練された6人の表情が垣間見える新WEBCMを公開

アンファー株式会社

この度、アンファー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：吉田南音 以下「アンファー」）の女性向けヘアケアブランド「スカルプD ボーテ」は、秋元康氏がプロデュースする人気昭和歌謡グループ・MATSURIをブランドアンバサダーに起用することが決定いたしました。ブランドアンバサダー就任に伴い、2026年1月19日(月)よりMATSURI出演の新WEBCMを公開いたします。また、「スカルプD ボーテ」の対象商品ご購入で特典が必ずついてくる「【第1弾】MATSURI×スカルプD ボーテ ブランドアンバサダー就任記念キャンペーン※」を同日より開始いたします。

※予約販売のためご注文からお届けにお時間をいただきます。ご了承ください。

MATSURI初のアンバサダーに就任！アンバサダー起用の背景について

MATSURIは、平均年齢36歳で様々な経歴をもつ6人で結成された人気昭和歌謡グループです。2025年には「第67回 輝く日本レコード大賞」で新人賞を受賞し話題となりました。

そんなMATSURIの「いくつになっても夢を諦めない！」というコンセプトと、「オトナ女性の髪に品格を宿らせる」というメッセージを掲げる「スカルプD ボーテ」が「髪も未来も、いくつになっても、変えられる。」という想いで共鳴し、今回のアンバサダー就任に至りました。MATSURIとしてアンバサダー就任は初となります。

上品で洗練されたMATSURIの表情が垣間見える縦型WEBCMを公開

今回新たに制作されたWEBCMでは、「スカルプD ボーテ」が目指す女性の髪の艶を、MATSURIの6人がシックな表情と声で体現しています。

公開日：2026年1月19日（月）よりWEBにて順次公開

公開先：アンファー公式YouTube

URLはこちら：https://youtube.com/shorts/Ad_0FzjaHAA?feature=share

撮影エピソード

当日の撮影は個人カットからスタート。ピンクのスクリーンを背景に、前向きで明るい印象が伝わるようなビジュアルの撮影に挑んだメンバーは、カメラに思い思いの笑顔を向けます。思わず「可愛い！」とスタッフが絶賛すると、それぞれ「ありがとうございます！」とさわやかな受け答えで返事をしてくれました。

「艶と品のある女性の髪」をイメージづけるカットでは、先ほどの笑顔とは打って変わって、クールな表情を見せる6人。手の位置や顔の角度にこだわりながら、上品で洗練された大人の雰囲気が伝わるカットとなりました。

最後はメンバー全員でWEBCMの動画を撮影。音声収録の際には、綺麗に揃った6人の声がスタジオに響き渡り、グループの絆を感じる場面もありました。

撮影はスムーズに進行し、終始和やかな雰囲気で終了しました。

MATSURIについて

時代を象徴して大衆に愛されている歌があふれていた昭和の時代！

昭和歌謡を令和の時代にリバイバルさせ、日本を元気にさせるべく、

「夢をあきらめるな!オーディション」を実施。3000人以上の中から勝ち取った6名。

「昭和歌謡・昭和ポップスを現代に」というコンセプトで生まれた、秋元康プロデュースグループMATSURI。ごみ収集作業員、看護師など、様々な経歴を持ったメンバーがMATSURIとして活動中。

撮影後インタビュー

撮影後インタビューの動画はこちら：https://youtu.be/EKtveg5NVV4

●本日の撮影はいかがでしたか？

小野寺さん：キュートとクールで色々な一面を引き出していただいて、本当に楽しく撮影できました！また、アンバサダーとして撮影して、僕たちの美容意識がより一層が強まりましたし、僕たちも頑張ってかっこいい大人になっていこうと改めて思える一日になりました。

●グループでのアンバサダー就任おめでとうございます！アンバサダーとしての意気込みはいかがですか？

橋爪さん：「スカルプD ボーテ」のアンバサダーとして、商品の魅力を100%以上お届けできるように、僕たちもケアに気を付けて、磨きをかけて頑張っていきたいと思います！

●今回の撮影でキーワードとなっている「大人の髪の艶や品格」にちなんだご質問です。

メンバーの中で、一番“品がある”と思う人は誰だと思いますか？

柳田さん：う～ん、僕かな？

小野寺さん：いやいや、皆で「せーの」で言うものだから(笑)ではそれぞれ指差しで。せーの！

（それぞれ“品がある”と思うメンバーを指す様子）

小野寺さん：鈴木が一番多いのかな？2人選べるなら（鈴木さんと渡辺さんを）選びたかった！

渡辺さん：（鈴木さんの）どういう所が自分で「品格がある」と思う部分なのか聞いてみたくない？

鈴木さん：一つ目は言葉遣いですね。あとは、立ち姿と所作は常日頃から心がけているので、自負しています。

柳田さん：（自分自身を指さした松岡さんに対して）松岡さんは？

松岡さん：僕は、静止画は品があるって言われるんです。生まれたときから、頭が良さそう、字が綺麗そうって言われてきたので、僕が一番品があるように見えるのかなと思います。

橋爪さん：僕はまこっちゃん（渡辺さん）を選びましたが、普段からオーラを放って生活しているところに品を感じます。

柳田さん：僕も品があるので、あえて自分のことは指しません！普段考えていることとかすごくちゃんとしているので。

小野寺さん：品があると思う具体的なエピソードは何かある？

柳田さん：そう言われるとちょっと困るんですけど・・・ハンカチはいつも持ってます！

小野寺さん&松岡さん：見たことない！(笑)

鈴木さん：ちなみに僕は、トイレなどの水回り（手洗い場）が濡れている場合、必ず拭いてから出るようにしています。

全員：素晴らしい！

小野寺さん：これは（鈴木さんで）満場一致です！

●ファンの皆さんにおすすめしたい「スカルプＤ ボーテ」の商品を教えてください。

松岡さん：どれもおすすめなんですが、一番は「スカルプD ボーテ ディグニティ ザ スカルプシャンプー&トリートメントパック」です！これはメンズバージョンもあって、髪にツヤも出るし、ボリュームも出るし、髪がサラサラになるんです。本当に皆使った方がいい！髪がつやっつや。洗い流しの時の触り心地から違います。あと、シャンプーと一緒に「スカルプD ボーテ スカルプ電気ブラシ」とか「「スカルプD ボーテ ビューティーヘッドスパ」も併用するといいと思います。そしてなんと言っても、僕と同じくビジュがいいんですよ！なのでお風呂場を華やかにもしてくれるので、皆さん是非使ってみてね～！

●「品格のある女性」と聞いて、皆さんが思い浮かべる女性はどのようなイメージですか？

渡辺さん：悩む質問ですよね・・・。僕はお魚とかご飯を綺麗に食べる方は、すごく素敵で魅力的だと思います。

柳田さん：あとはやっぱり、髪の艶ですよね。（髪の艶は）品が出ると思います。

また、言葉遣いが綺麗な方は品があるなと感じます。

松岡さん：（言葉遣いが綺麗な上で）、尚髪が綺麗だといいよね。

柳田さん：そうだね。この2つが揃っているとすごく素敵な女性だなと思います。

小野寺さん：日々何かを気をつけようとする姿勢とか、その気持ちが内面から既に品がいい感じがします。

橋爪さん：外見は内面の表れって言うもんね！

●「いくつになっても夢を諦めない！」といったメッセージが印象的なMATSURＩの皆さんですが、

輝き続けるための秘訣はありますか？

鈴木さん：そうですね。すぐに結果が出なくても、時間をかけて必ず結果がついてくると思うので、何事にも第一歩を踏み出す勇気を持ち続けることは大切なことだと思っています。あとは、僕は「細部にこそ神が宿る」ということを心がけています。細かいところにこだわればこだわるほど、上品な人に近づけるのかなと思うので、人が気にしていないことだからこそ、自分から率先してやる。そういった姿勢が、輝き続けるために必要な要素だと考えています。

豪華特典が必ずついてくる！アンバサダー就任記念キャンペーン

この度、MATSURIのアンバサダー就任を記念して豪華特典が必ずついてくるキャンペーンを開催いたします。また、本キャンペーンは第1弾、第2弾とあり、対象の商品を両方ご購入いただいた方の中から抽選で54名様に、MATSURIと一緒にボードゲームを楽しむことができる「豪華特典会」にご招待いたします。是非、奮ってご参加ください。

キャンペーン特設サイトはこちら：https://sd-beaute.angfa-store.jp/campaigns/matsuri01/

＜キャンペーン概要＞

第1弾：2026年1月19日（月）13:00～2月9日（月）9:59まで

第2弾：2026年2月16日（月）10:00～3月9日（月）9:59まで

※第2弾キャンペーンの詳細は順次発表させていただきます。

＜第1弾キャンペーン特典＞

対象商品をご購入いただいた方に、必ず下記の特典をプレゼントいたします。

特典1：オリジナルめじるしチャーム（全6種）

特典2：オリジナル限定トレカ（全12種）

※特典のメンバーはランダムです。

メンバーをお選びいただくことはできません。

※特典デザインはイメージとなります。

＜豪華特典会について＞

第1弾、第2弾の対象商品を両方を購入し、それぞれのフォームからご応募いただいた方の中から抽選で54名様に、MATSURIと一緒にボードゲームや自撮り撮影を楽しむことができる「豪華特典会」へご招待いたします。

豪華特典会概要▼

開催日時：2026年3月28日（土）

開催場所：東京都内某所

※当日に関する詳細は、後日ご当選者様のみにお送りさせていただきます。

応募方法▼

１. 対象商品を購入

２. 購入証明書の撮影（スクリーンショット）

３. 2つの応募フォームに送信

豪華特典会への応募詳細は、特設サイトをご確認ください。

特設サイトはこちら：https://sd-beaute.angfa-store.jp/campaigns/matsuri01/

＜第1弾キャンペーン対象商品＞

※第2弾キャンペーンの対象商品は、追って特設サイトにて公開いたします。

スカルプケアスターターセット（応募1口）

20年の研究から生まれた本格スカルプケア。独自成分「エストソイセラム※」で美しいツヤ髪へ。

※保湿成分

商品名：スカルプケアスターターセット

価格：8,600円（税込）

セット内容▼

・スカルプD ボーテ 薬用スカルプシャンプー（ボリューム/モイスト）［医薬部外品］

・スカルプD ボーテ 薬用トリートメントパック（ボリューム/モイスト）［医薬部外品］

・オリジナルめじるしチャーム×1個

・オリジナル限定トレカ×2枚

プレミアム美髪ケアセット（応募3口）

抜けにくい美髪を育むセラムをプラス。スカルプD ボーテ推奨の洗う、うるおす、育むの3ステップケア。

商品名：プレミアム美髪ケアセット

価格：16,545円（税込）

セット内容▼

・スカルプD ボーテ 薬用スカルプシャンプー（ボリューム/モイスト）［医薬部外品］

・スカルプD ボーテ 薬用トリートメントパック（ボリューム/モイスト）［医薬部外品］

・スカルプD ボーテ メディカルエストロジースカルプセラム［医薬部外品］

・オリジナルめじるしチャーム×2個

・オリジナル限定トレカ×5枚

インバスリフレッシュセット （応募5口）

新商品のビューティーヘッドスパで心地よい刺激を感じながらシャントリで髪を整えると、

バスタイムが至福な空間に。

商品名：インバスリフレッシュセット

価格：24,550円（税込）

セット内容▼

・スカルプD ボーテ ビューティーヘッドスパ

・スカルプD ボーテ 薬用スカルプシャンプー（ボリューム/モイスト）［医薬部外品］

・スカルプD ボーテ 薬用トリートメントパック（ボリューム/モイスト）［医薬部外品］

・オリジナルめじるしチャーム×3個

・オリジナル限定トレカ×7枚

スペシャルコンプリートセット （応募10口）

スカルプD ボーテ最高級のラインのシャントリを含む贅沢セット。

頭皮から髪までトータルで美しさを育むフルラインナップ。

商品名：スペシャルコンプリートセット

価格：46,695円（税込み）

セット内容▼

・スカルプD ボーテ ビューティーヘッドスパ

・スカルプD ボーテ ディグニティ ザ スカルプシャンプー

・スカルプD ボーテ ディグニティ ザ スカルプトリートメントパック

・スカルプD ボーテ メディカルエストロジースカルプセラム［医薬部外品］

・オリジナルめじるしチャーム×6個（全種）

・オリジナル限定トレカ×12枚（全種）

対象商品概要

スカルプD ボーテ 薬用スカルプシャンプー

女性の頭皮環境に着目した、プレミアムエイジングケア※シリーズ

・商品名（左から）

スカルプD ボーテ 薬用スカルプシャンプー ボリューム

スカルプD ボーテ 薬用トリートメントパック ボリューム

スカルプD ボーテ 薬用スカルプシャンプー モイスト

スカルプD ボーテ 薬用トリートメントパック モイスト

・販売名（左から）

スカルプＤＢ 薬用ＶスカルプシャンプーＮＫ２

スカルプＤＢ 薬用ＶトリートメントパックＮＫ２

スカルプＤＢ 薬用ＭスカルプシャンプーＣＢ２

スカルプＤＢ 薬用ＭトリートメントパックＣＢ２

・内容量：各350mL

・価格：各4,300円（税込）

※年齢に応じたケア

スカルプＤ ボーテ 薬用育毛剤［医薬部外品］

女性ホルモン「エチニルエストラジオール」配合。

強く抜けにくい髪へ

・商品名：スカルプD ボーテ メディカルエストロジー スカルプセラム

・販売名：ＳＤＢメディカルエストロジーセラムＳＬ３

・内容量：80mL

・価格：7,945円（税込）

スカルプD ボーテ ビューティーヘッドスパ

頭皮の筋膜ほぐし＆洗浄で、美髪と顔のもたつきに働きかける

・商品名：スカルプD ボーテ ビューティーヘッドスパ

・分類：雑貨品

・本体質量：172g

・価格：15,950円（税込）

スカルプD ボーテ DIGNITY

「スカルプD ボーテ」の最高峰※ライン。

浸透力、髪強度、香り、仕上がりを叶えるWプレミアム設計

・商品名（左から）

スカルプD ボーテ ディグニティ ザ スカルプシャンプー

スカルプD ボーテ ディグニティ ザ スカルプトリートメントパック

・販売名（左から）

ボーテシャンプー ＤＳ１

ボーテトリートメント ＤＴ１

・内容量：各350mL

・価格：各11,400円（税込）

※スカルプD ボーテシリーズの中で毛髪ケア成分の数が最多

＜スカルプD ボーテシリーズについて＞

「スカルプD ボーテ」は、頭髪クリニックに通う患者様の声から開発された、「オトナ女性の髪の品格を叶える」ヘアケアブランドです。2008年のブランド誕生以来20年にわたり、髪を育てる土壌である“頭皮”のケアに着目しながら、「女性ホルモンと髪」にまつわるエビデンスをもとに商品を設計しております。女性の髪悩みに寄り添うだけでなく、ツヤやまとまりのある美しい髪にアプローチすることで、オトナらしい品格を髪にまとわせるブランドとして、今後も価値を提供して参ります。

スカルプD ボーテ公式サイト：https://sd-beaute.angfa-store.jp/

https://prtimes.jp/a/?f=d13377-690-0936236e3b381a2cdde16a114e1fc9ea.pdf