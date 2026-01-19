日本橋洋菓子店「pourjours(プールジュール)」「CHOCOLATE COLLECTION 2026」発売

フォーデイズ株式会社

フォーデイズ株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役：和田佳子)は、東京・日本橋で展開している


「pourjours（プールジュール）」にて、「CHOCOLATE COLLECTION 2026」を2026年1月20日(火)から2月14日(土)まで販売いたします。



「CHOCOLATE COLLECTION 2026」では、「ピリエ デ ショコラ (税込価格3,000円)」、「ボンボンショコラ５個入り(税込価格2,000円)」、「生チョコレート (マール／いちごみるく 税込価格 1,650円)」を、1月20日(火)より発売いたします。なお、商品は「pourjours」WEB サイトから注文いただけます。




ピリエ デ ショコラ


グラノーラ＆ベリー

グラノーラ＆マスカット

オランジュ

グラノーラ＆ベリー


フルーツグラノーラ・苺・クランベリーに苺のチョコレートを合わせました。


グラノーラ＆マスカット


ホワイトチョコレートの甘みとマスカットのさわやかな味わいが絶妙にマッチ。


オランジュ


ネープルオレンジ果汁の独特な酸味はチョコレートとの相性抜群。




ラ・フランス

伊予柑

柚子

ラ・フランス


国産ラ・フランスビューレの果実感、ジューシーさと芳醇な香りが特徴の逸品。


伊予柑


ダークチョコレートのガナッシュに、伊予柑ピールや温州みかんの香りが広がる贅沢な味わい。


柚子


愛媛県産柚子ピールを練り込んだ、酸味と甘みのバランスが絶妙なミルクチョコレートプラリネ。




ピリエ デ ショコラ

グラノーラ＆ベリー、グラノーラ＆マスカット、オランジュ、ラ・フランス、伊予柑、柚子　


6本入り　3,000円(税込)







ボンボンショコラ


ティーハート

フランボワーズ

ラム


ティーハート


情熱の赤をイメージした一粒。ミルクチョコレートにアールグレイを加え、芳醇な香りが楽しめます。


フランボワーズ


芳醇なフランボワーズオー・ド・ヴィーがきいたガナッシュ。


ラム


香り高いネグリタラムを使った重厚なガナッシュ。




グランマニエ

キャラメルブールサレ

ボンボンショコラ5個入

グランマニエ


グランマニエの気品のある風味のミルクチョコレート。


キャラメルブールサレ


キャラメルに塩とバターを加えた濃厚でまろやかな味わい。




ボンボンショコラ5個入り

ティーハート、フランボワーズ、ラム、グランマニエ、キャラメルブールサレ


2,000円(税込)






生チョコレート




北海道産の新鮮な生クリームを使った、滑らかな口どけが口いっぱいに広がる生チョコレート。



マール

ベルギー産チョコレートと北海道産クリームをベースとし、口いっぱいに広がるシャンパンの風味を加えた滑らかな生チョコ。






いちごみるく

まろやかな甘みのベルギー産ホワイトチョコレートに、北海道の生クリームと、しっかりとした甘さの国産苺を合わせた、口どけなめらかな生チョコ。



各8個入り1,650円(税込)





プールジュールとは

「pourjours」は、重ねゆく日々のために(pour jours)という想いを込めて、2012年に誕生しました。


そして、2018年11月、”五感で楽しむ”をテーマに日本橋洋菓子店としてリニューアルしました。


ガラスで仕切られた厨房で定番人気商品「ちーずたると」を焼いておりますので、製造の様子を


ご覧いただけます。


お茶やコーヒーを味わいながら、焼き立ての美味しさをその場でお楽しみください




【SHOP DATA】


店名：pourjours


所在地：〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1-13-4 第1テイケイビル


TEL:03-6892-0861 FAX：03-6892-0862　電話注文：0120-956-461　


WEB注文：https://pourjours.jp/ (pourjours公式サイト)



営業時間：11：00～16：00　店内：テーブル席16席・カウンター5席


定休日：土・日・祝日　※2月12日(木)、2月13日(金)、2月14日(土)は17:00まで営業