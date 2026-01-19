日本橋洋菓子店「pourjours(プールジュール)」「CHOCOLATE COLLECTION 2026」発売

フォーデイズ株式会社

フォーデイズ株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役：和田佳子)は、東京・日本橋で展開している

「pourjours（プールジュール）」にて、「CHOCOLATE COLLECTION 2026」を2026年1月20日(火)から2月14日(土)まで販売いたします。

「CHOCOLATE COLLECTION 2026」では、「ピリエ デ ショコラ (税込価格3,000円)」、「ボンボンショコラ５個入り(税込価格2,000円)」、「生チョコレート (マール／いちごみるく 税込価格 1,650円)」を、1月20日(火)より発売いたします。なお、商品は「pourjours」WEB サイトから注文いただけます。

ピリエ デ ショコラ

グラノーラ＆ベリーグラノーラ＆マスカットオランジュ

グラノーラ＆ベリー

フルーツグラノーラ・苺・クランベリーに苺のチョコレートを合わせました。

グラノーラ＆マスカット

ホワイトチョコレートの甘みとマスカットのさわやかな味わいが絶妙にマッチ。

オランジュ

ネープルオレンジ果汁の独特な酸味はチョコレートとの相性抜群。

ラ・フランス伊予柑柚子

ラ・フランス

国産ラ・フランスビューレの果実感、ジューシーさと芳醇な香りが特徴の逸品。

伊予柑

ダークチョコレートのガナッシュに、伊予柑ピールや温州みかんの香りが広がる贅沢な味わい。

柚子

愛媛県産柚子ピールを練り込んだ、酸味と甘みのバランスが絶妙なミルクチョコレートプラリネ。

6本入り 3,000円(税込)

ボンボンショコラ

ティーハートフランボワーズラム

ティーハート

情熱の赤をイメージした一粒。ミルクチョコレートにアールグレイを加え、芳醇な香りが楽しめます。

フランボワーズ

芳醇なフランボワーズオー・ド・ヴィーがきいたガナッシュ。

ラム

香り高いネグリタラムを使った重厚なガナッシュ。

グランマニエキャラメルブールサレボンボンショコラ5個入

グランマニエ

グランマニエの気品のある風味のミルクチョコレート。

キャラメルブールサレ

キャラメルに塩とバターを加えた濃厚でまろやかな味わい。

ボンボンショコラ5個入り

ティーハート、フランボワーズ、ラム、グランマニエ、キャラメルブールサレ

2,000円(税込)

生チョコレート

北海道産の新鮮な生クリームを使った、滑らかな口どけが口いっぱいに広がる生チョコレート。

マール

ベルギー産チョコレートと北海道産クリームをベースとし、口いっぱいに広がるシャンパンの風味を加えた滑らかな生チョコ。

いちごみるく

まろやかな甘みのベルギー産ホワイトチョコレートに、北海道の生クリームと、しっかりとした甘さの国産苺を合わせた、口どけなめらかな生チョコ。

各8個入り1,650円(税込)

プールジュールとは

「pourjours」は、重ねゆく日々のために(pour jours)という想いを込めて、2012年に誕生しました。

そして、2018年11月、”五感で楽しむ”をテーマに日本橋洋菓子店としてリニューアルしました。

ガラスで仕切られた厨房で定番人気商品「ちーずたると」を焼いておりますので、製造の様子を

ご覧いただけます。

お茶やコーヒーを味わいながら、焼き立ての美味しさをその場でお楽しみください

【SHOP DATA】

店名：pourjours

所在地：〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1-13-4 第1テイケイビル

TEL:03-6892-0861 FAX：03-6892-0862 電話注文：0120-956-461

WEB注文：https://pourjours.jp/ (pourjours公式サイト)

営業時間：11：00～16：00 店内：テーブル席16席・カウンター5席

定休日：土・日・祝日 ※2月12日(木)、2月13日(金)、2月14日(土)は17:00まで営業