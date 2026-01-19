美味しく焼くための機能を搭載し、2枚焼きできる庫内の広さとどこでも置けるコンパクトさを両立したトースターを、ジェネリック家電ブランド「MAXZEN」より2026年1月19日から発売

ジェネリック家電ブランド「MAXZEN」を展開するマクスゼン株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：清水敏光）は、「2枚焼きトースター（MT-MD01）」を、2026年1月16日より発売します。





＜商品ページ＞


- MT-MD01：https://maxzen.jp/product/mt-md01/






２枚同時焼きOKな広々とした庫内




おいしく焼き上げるためのヒーター上下配置＆サーモスタット






２種類の便利なトレイ付き








直感的に操作できるダイヤル式操作




カラーバリエーション




サイズ




仕様



MAXZENについて


(http://maxzen.jp/)





「MAXZEN（マクスゼン）」は、コストパフォーマンスの高さで人気の2013年に誕生したジェネリック家電（※1）ブランドです。「最大限のゆたかさを、削ぎ落した価格で」をコンセプトに掲げ、家電販売で培った経験を生かしながら、機能と価格のバランスを徹底追求しお客様視点での製品開発を心がけています。2024年度（※2）の実績といたしましては、生活家電、季節家電、調理家電など約260製品を取り扱い、累計販売台数は254万台を突破し年間売上高は89億円を超えました。



※1　ジェネリック家電：搭載機能を厳選することで高品質かつ低価格での販売を実現した家電製品



※2　2024年度：2024年2月1日～2025年1月31日の期間



会社概要

会社名　　マクスゼン株式会社　（英文社名：MAXZEN Inc.）


URL　　　http://maxzen.jp/


代表者　　代表取締役社長　清水敏光


所在地　　本社　東京都江東区南砂2-7-5


資本金　　3,000万円


株主　　　エクスプライス株式会社（100%）


事業内容　家電製品の企画・開発・製造