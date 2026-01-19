【無料ウェビナー開催2026.1.27】繁忙期直前！アウトソース活用で叶える実務が進む法務チームの作り方｜Authense法律事務所

Authense法律事務所申込はこちら :https://www.authense.jp/komon/seminar/9026/

Authense法律事務所（オーセンス法律事務所／東京都 港区）は、「Focus on Emotions（人の気持ちに、フォーカスする。）」をブランドスローガンとし、法の解決だけではなく、人の気持ちに寄り添い課題解決に向き合うファームです。

本ウェビナーは、繁忙期を前に、今の法務体制で実務が回り切るのか不安を感じている法務担当者や、実務を把握するマネジメント層の皆さまにフォーカス。Authense法律事務所で法務アウトソーシングサービスを手がけ、数多くの企業の法務部の体制づくりを支援してきた西尾 公伸弁護士が登壇。今年の繁忙期をどう乗り切るか、そして来年以降に同じ状況を繰り返さないために、いま何を見直すべきかを解説します。

繁忙期直前、実務が滞らない法務体制をどう設計するか

年度末や事業の繁忙期が近づくにつれ、法務部門では契約審査や個別相談、突発的な対応が重なり、業務負荷が急激に高まります。限られた人員で日々の実務を回す必要がある中、電子契約や契約管理システム、AIによるレビューなど、リーガルテックの導入はすでに多くの企業で進んでいます。

一方で、「ツールは入れたはずなのに忙しさが変わらない」「これ以上、どこを改善すればよいのかわからない」と感じている法務担当者や、実務を把握するマネジメント層も少なくありません。

その背景には、繁忙期に業務が滞る要因が、単純な業務量の多さではなく、契約書の最終判断や例外対応、法改正への対応といった、人にしか担えない判断工程に負荷が集中している点にあります。リーガルテックを導入してもなお忙しさが解消されない背景には、こうした構造的な問題が存在しています。

本ウェビナーでは、こうした繁忙期特有の課題を構造的に整理したうえで、アウトソースを人手不足を補うための手段ではなく、実務を前に進めるための設計として活用する考え方を解説します。さらに、実際にアウトソースを取り入れることで、繁忙期でも業務が滞らずスムーズに進行するようになった企業の事例も紹介します。

目先の対応に終始するのではなく、今年の繁忙期を乗り切るための実践的な視点と、来年以降も同じ課題を繰り返さないために現状を見直す機会として、ぜひご参加ください。

【ウェビナータイトル】

繁忙期直前！アウトソース活用で叶える

実務が進む法務チームの作り方

【開催日時】2026年1月27日（火）12:00~12:40

【会場】オンライン（Zoomウェビナー）



【参加費用】無料

※恐れ入りますが、同業他社の方はご参加をお断りさせていただく場合がございます。予めご了承ください。

【ウェビナー内容】

1. 繁忙期に法務実務が滞りやすくなる構造的な要因

2. リーガルテック導入後も負荷が残る業務の整理

3. アウトソースを実務設計として活用する考え方

4. 繁忙期でも実務が回るようになった企業の事例紹介

5. 今年の繁忙期を乗り切るために

※ウェビナータイトルや内容につきまして、変更する場合がございます。

【こんな方におすすめ】

・繁忙期を前に、今の体制で実務が回り切るのか不安を感じている

・リーガルテックを導入しても、業務負荷がそこまで減っていないと感じている

・契約審査や判断業務が特定の人に集中している状況を見直したい

・採用以外の方法で、実務が前に進む状態をつくりたい

・アウトソースの活用に関心はあるが、使いどころが定まっていない

【登壇者】

弁護士 西尾 公伸（第二東京弁護士会所属） https://www.authense.jp/lawyers/lawyer_nishio/

第二東京弁護士会所属。中央大学法学部法律学科卒業後、大阪市立大学法科大学院を修了。

弁護士登録後、ベンチャーファイナンスを中心に企業法務に注力し、当時まだ一般的でなかった種類株式を活用した大型資金調達に携わる。

企業法務分野のマネージャーとして、投資契約、労務問題、企業危機管理、M&Aなど多岐にわたる案件に対応。企業の法務人材不足を解決するために法務人材のアウトソーシングサービスを立ち上げ、責任者として指揮を執る。

弁護士の立場から、ビジネスにおける新たな価値の創造を目指すパートナーとしてのみならず、事業の成長を企業と共に推進するプレイヤーとして、戦略的な法務サービスを提供する。

法務の人手不足を解消する「法務クラウド」

Authense法律事務所が提供する「法務クラウド」は、法務人材の急な退職や人手不足でお困りの企業に、有資格者である弁護士を即アサインする法務人材アウトソースサービスです。企業法務経験を持つ弁護士が法務部の一員として業務を直接担当します。お問合せから通常2週間で開始可能で、1ヶ月のスポット利用にも対応。柔軟かつ実効的な法務アウトソースサービスを提供し、企業のニーズにお応えします。

法務クラウドのサービス内容：https://www.authense.jp/komon/pickup/outsourcing/

AIで分析！日本の感情、今は何色？

Authense法律事務所は、感情に敏感でありたいという思いから、”今”世の中が興味を抱いているニュース、社会感情についてAIで分析し、3時間おきにWEBサイトを更新しています。あなたの感情は、今は何色ですか？

WEBサイト：https://www.authense.jp/focus-on-emotions/

【Authense法律事務所とは】

「すべての依頼者に最良のサービスを」という理念のもと、プロフェッショナルサービスを幅広く提供する総合法律事務所です。2005年の創業以来、グローバル企業、上場企業、国内を代表する大手企業や市場をリードする成長企業を中心に、IPOを目指すスタートアップまで、幅広い業種・業態の皆さまにリーガルサービスを提供しています。

合わせて遺産相続・離婚や刑事事件といった個人法務にも注力。幅広い依頼者に対し、Authense Professional Groupに参画する税理士法人、弁理士法人、社労士法人、司法書士法人、コンサルティング会社と連携し、包括的なワンストップサービスを展開しています。

現在、グループ全体の人員は357名。Authense法律事務所は、弁護士82名、パラリーガル・コーポレートスタッフを含む総勢287名の体制で、依頼者の皆さまに寄り添い、期待を超えるリーガルサービスを提供し続けています。

日本最大級の法律相談ポータルサイトを運営し、クラウドサインを生み出した弁護士ドットコム株式会社を、代表弁護士の元榮太一郎が創業後、東京証券所プライム市場に上場する企業へと成長するまでインキュベーションした法律事務所としても知られるAuthense法律事務所。今後もGroup相互の相乗効果を発揮し、従来のリーガルサービスにとらわれない新しいサービスを生み出していきます。

Authense法律事務所

概要

法人名称：弁護士法人Authense法律事務所（第二東京弁護士会）

代表弁護士：元榮 太一郎

設立：2005年1月15日

所在地：〒107-6222 東京都港区赤坂九丁目7番1号 ミッドタウンタワー22階

所員数：287名

TEL：03-4590-9000（代表）

FAX：03-6804 -3820（代表）

オフィス：六本木・東京・新宿・北千住・横浜・千葉・大阪

ホームページ：https://www.authense.jp/