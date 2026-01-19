【株式会社PA Communication】韓国スキンケア・美容・ファッションの最新トレンドが一堂に　「PAC 2025 Holiday EXHIBITION」開催レポート

株式会社PA Communication

統合型マーケティングコミュニケーションを手がける株式会社PA Communication（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：曽原健、以降PAC）は、千駄ヶ谷で運営するShowroomにて美容・ファッション・ライフスタイルブランドの展示会「PAC 2025 Holiday EXHIBITION」を、2025年12月18日(木)・19日（金）の2日間にわたって開催しました。

「PAC 2025 Holiday EXHIBITION」には、計33ブランドが参加。

注目の韓国スキンケアコスメをはじめ、美容室専売のヘアケア製品、ライフスタイルブランド、ファッションアイテムなど、幅広いカテゴリーのブランドが出展しました。

美容・ファッション・ライフスタイルの最前線を体感できる展示内容として、多彩な最新トレンドを一堂に紹介。

2日間でメディア関係者、美容家、ヘアメイクアップアーティスト、インフルエンサーなど約170名が来場し、大きな反響を得て盛況のうちに終了しました。

｜出展ブランド

Biodance、C‘BON、INNISFREE、MONOQU、OCHER、VT、WELLA、資生堂プロフェッショナル、AMOSTYLE、Lemouton、Narue、PETIT BATEAU、sloggi、Triumph、BARTH、Lola James Harper、OPI、今治謹製 など

｜業界内で注目度の高い韓国ブランドをはじめとするゲスト・協賛も多数出展

By ttt.、fwee、iPSence（粧美堂）、KOSE、numbuzin、PERIE、TORUTO、サンミッシェル など

｜初公開！展示会の裏側に密着

公式Instagramにて、展示会開催までの裏側動画を公開しました。

本動画では、当日の準備風景から会場が完成していく過程、来場者を迎えるまでのリアルな舞台裏を収録。空間づくりだけでなく、スタッフ一人ひとりがブランドと来場者の間に立ち、丁寧に対話を重ねていく様子までご覧いただけます。

イベントを「一過性の場」で終わらせず、ブランドの世界観や価値を正しく届けるために、私たちが大切にしているスタンスを感じていただける内容です。

今後、日本での出展を検討されているブランド様や、日本進出を視野に入れる韓国ブランドのご担当者様にも、ぜひご覧いただきたい一本となっています。

公式Instagram：https://www.instagram.com/pac_showroom

裏側動画：https://www.instagram.com/reel/DTrPDK4Eioj/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==(https://www.instagram.com/reel/DTrPDK4Eioj/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

本展示会を通じて、各ブランドが持つ想いや背景に加え、PACならではの視点で捉えた最新トレンドや今後の方向性を、多くの皆さまに発信することができましたことを大変嬉しく思っております。

今後もPACは、ブランドの信念に寄り添いながら、時代の空気を的確に捉えたトレンドをいち早く提示し、美容・ファッション・ライフスタイル分野における新たな価値創出に取り組んでまいります。

展示内容に関する取材・ご掲載のご相談につきましては、随時お問い合わせを受け付けております。

引き続きのご支援・ご愛顧を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。



■ PA Communication https://www.pa-c.co.jp/(https://www.pa-c.co.jp/)

ときには親友のように、家族のように。ブランドに寄り添い、その声に耳を傾け、世界に一つの物語を紡いでいく。私たちPACは、「ブランドの魅力を最大化する会社」です。ビューティ、ファッション、音楽、スポーツ、フードなどのライフスタイル分野のPRは、特殊な専門知識とメディアネットワーク・リレーション、心を揺さぶる企画、切り口が必要不可欠。私たちは、創業以来培ってきたノウハウを活かしながら、課題解決に取り組み、ブランドの成長に貢献します。

■ K-LINEについて https://www.pa-c.co.jp/post/news/press-release_k-line/(https://www.pa-c.co.jp/post/news/press-release_k-line/)

PACは、長年にわたり海外ブランドの日本市場進出を支援してきました。近年は、韓国ブランドのPOP-UPイベントやPR、SNS施策を通じて、ブランドが持つ世界観や価値を日本の消費者へ的確に届ける取り組みを強化しています。2025年10月にサービスを開始した「K-LINE」では、これまでに培った実績とノウハウを活かし、ブランディングからPR、SNS運用までをワンストップで支援。韓国ブランドが日本市場にスムーズに浸透し、継続的なファン獲得につながるローカライズマーケティングサービスを提供します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/39816/table/43_1_edf3dbfb723228c715f23ba310a6a3ea.jpg?v=202601190121 ]