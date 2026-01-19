【三菱ＵＦＪ銀行】2026 WORLD BASEBALL CLASSIC(TM) の観戦ペアチケットが80組160名に当たるキャンペーンを1月19 日（月）から開始！

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ

株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（以下、ＭＵＦＧ）の連結子会社である株式会社三菱ＵＦＪ銀行（以下、当行）は、2026年1月19日（月）よりアプリで普通預金口座を開設した方を対象とした「ワールドベースボールクラシック(TM)応援キャンペーン」を開催します。

■侍ジャパンとともに日本のチカラへ

当行は、「侍ジャパンダイヤモンドパートナー」および「WBSCグローバルスポンサー」に加え「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC(TM) グローバル」への協賛を決定しました。

WORLD BASEBALL CLASSIC(TM)(以下WBC)において、世界一をめざし戦う侍ジャパン。そのひたむきなプレーと勝利への情熱は、日本中に勇気と希望を届けてきました。

侍ジャパンの応援を通じて、日常生活や気持ちがもっと熱く、前向きになるようなチカラを育んでいきたい。その想いを形にする取り組みとして、今回、特別な観戦機会を用意しました。

■熱狂の現場へ招待

WBCという世界のトッププレイヤーが一堂に会し、数十年後にも語り継がれる名シーンが生まれる野球の世界一決定戦を、球場という“熱狂の現場”で体感する機会として、キャンペーンを提供します。

2026年1月19日（月）以降、アプリで普通預金口座を開設した方のうち所定の入金条件を達成した方の中から抽選で80組160名にWBC観戦ペアチケット(日本戦)をプレゼントします。

※キャンペーンの条件・留意事項など、施策の詳細は下記ページをご確認ください。

くわしくはこちら(https://www.bk.mufg.jp/kouza/lp/wbc_cp_202601/index.html?utm_source=prtimes&utm_medium=affiliate&utm_campaign=kouza_20260119_PRTimes_wbc_cp&pid=hp_ad&c=wbc_cp_2601&af_adset=PRTimes_260119)