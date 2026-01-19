Nowhere Group¡¢½ÉÇñÆÃ²½M&A¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ØINVESTEL¡Ù¤òÄÌ¤¸¤ÆÃæ¾®´ë¶ÈÄ£¡ÖM&A»Ù±çµ¡´Ø¡×¤ËÅÐÏ¿
Nowhere Group³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃÝÆâ ¹ä¡¢°Ê²¼¡ÖNowhere¡×¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÃæ¾®´ë¶ÈÄ£¤¬ÁÏÀß¤·¤¿¡ÖM&A»Ù±çµ¡´ØÅÐÏ¿À©ÅÙ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Àµ¼°¤ËÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÅÐÏ¿¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤ÏÃæ¾®´ë¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¹ñ¤¬Ç§¤á¤ë¸øÅª¤ÊM&A»Ù±çµ¡´Ø¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤êÆ©ÌÀÀ¡¦¸øÀµÀ¡¦°ÂÁ´À¤Î¹â¤¤M&A¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ï¡¢»ö¶È¾µ·Ñ¤äÉÔÆ°»º¤ò´Þ¤àM&A»Ù±ç¤Ë²Ã¤¨¡¢Êä½õ¶â¡¦½õÀ®¶â¤Î³èÍÑ»Ù±ç¤â´Þ¤á¤¿¡¢Áí¹çÅª¤Ê»Ù±ç¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
◼︎ÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¾¯»Ò¹âÎð²½¤ä¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¡¢ÉÔÆ°»º²Á³Ê¤Î¾å¾º¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢½ÉÇñ¡¦´Ñ¸÷¶È³¦¤Ç¤Ï¶áÇ¯¡¢»ö¶È¾µ·Ñ¤äM&A¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ëー¥º¤¬µÞÂ®¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¡¦Î¹´Û¡¦Ì±Çñ¤È¤¤¤Ã¤¿½ÉÇñ»ÜÀß¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¸ÛÍÑ¤ä´Ñ¸÷¡¢Ê¸²½¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤Ê¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢¸å·Ñ¼ÔÉÔºß¤ä¿ÍºàÉÔÂ¡¢±¿±ÄÉéÃ´¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢ËÜÍè²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë»ÜÀß¤¬¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤ºµÙ¶È¡¦ÇÑ¶È¤Ë»ê¤ë¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
INVESTEL¤Ï¡¢Nowhere Group¤¬Á´¹ñ25µòÅÀ°Ê¾å¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿½ÉÇñ»ÜÀß¤Î±¿±Ä¡¦±¿±Ä¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¦¼ý±×ÉÔÆ°»º¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÌ³ÃÎ¸«¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢¡Ö½ÉÇñ»ö¶È¤ËËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤ÊM&A»Ù±ç¤È¤Ï²¿¤«¡×¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã±¤Ê¤ëÇäÇãÃç²ð¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢»ö¶È¤ÎÇØ·Ê¡¦ÁÛ¤¤¡¦ÃÏ°èÀ¤Þ¤Ç¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢
½ÉÇñ»ö¶È¤Î¾µ·Ñ¤ò¡¢¤è¤ê¿È¶á¤Ç¡¢¤è¤ê°Â¿´¤Ç¤¤ëÁªÂò»è¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
INVESTEL¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é :
https://investel.co.jp/
◼︎M&A»Ù±çµ¡´Ø¤È¤Ï
M¡õA»Ù±çµ¡´Ø¤È¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ä¤ªÅ¹¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤Ê¤É¤Î»ö¶È¤ò¡Ö¤ä¤á¤ë¡×¤«¡Ö°ú¤·Ñ¤°¡×¤«¤ÇÇº¤ó¤À¤È¤¤Ë¡¢¹ñ¤¬Äê¤á¤¿´ð½à¤Î¤â¤È¤ÇÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¸øÅª¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿M&A»Ù±ç¤ÎÁë¸ý¤Ç¤¹¡£
Ãæ¾®´ë¶ÈÄ£¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖM&A»Ù±çµ¡´ØÅÐÏ¿À©ÅÙ(https://ma-shienkikan.go.jp/)¡×¤Ç¤Ï¡¢¼è°ú¤ÎÆ©ÌÀÀ¤äÀâÌÀÂÎÀ©¡¢Íø±×¤ÎÊÐ¤ê¤¬À¸¤¸¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸·³Ê¤Ê³ÎÇ§¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢°ìÄê¤Î´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿»ö¶È¼Ô¤Î¤ß¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢
¡¦²ÈÂ²¤¬·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¶È¤Î¾Íè¤òÁêÃÌ¤·¤¿¤¤Êý
¡¦»ö¶È¾µ·Ñ¤äM&A¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Êý
¡¦¥Û¥Æ¥ë¡¦Î¹´Û¡¦Ì±Çñ¤Ê¤É¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡¢¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤Êý
¤¬¡¢°Â¿´¤·¤ÆÁêÃÌ¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»ö¶È¾µ·Ñ¤äM&A¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Î°ìÉô¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö»ö¶È¾µ·ÑÊä½õ¶â¡×¤Ê¤É¤ÎÊä½õ¶â¡¦½õÀ®¶â¤ò³èÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤â¡¢»Ù±çµ¡´Ø¤òÄÌ¤¸¤¿¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ù±ç¥á¥ó¥Ðー
INVESTEL¤Ç¤Ï¡¢½ÉÇñ¶È³¦¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¥á¥ó¥Ðー¤òÃæ¿´¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤ÎÀìÌç²È¤ÈÏ¢·È¤·¤¿»Ù±çÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ½ÉÇñ»ÜÀßM&A¡¦»ö¶È¾µ·Ñ¤Î¼ÂÌ³·Ð¸³¼Ô
- ÉÔÆ°»º¡¦¶âÍ»Ê¬Ìî¤ÎÀìÌç²È
- ÊÛ¸î»Î¡¦ÀÇÍý»Î¡¦²ñ·×»Î¤Ê¤É¤ÎÀìÌç»Î¶È
- ÃÏÊý¶âÍ»µ¡´Ø¡¦Åê»ñ²È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯
¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¥á¥ó¥Ðー¾Ò²ð
»ù¶Ì À¬½Ó¡¿»ö¶ÈºÆÀ¸¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー
³¤³°Âç³Ø±¡½¤Î»¡¢MBA¼èÆÀ¸å¡¢Âç¼êÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤Ë¤Æ¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÎ¹¹Ô¤äÂç·¿MICE¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¤òÃ´Åö¡£
IT¡¦¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹Ê¬Ìî¤Ç¤Î»ö¶È³«È¯¡¢µ¯¶È¡¦¥Ð¥¤¥¢¥¦¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢·Ð±Ä¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¼ÂÌ³·Ð¸³¤òÀÑ¤à¡£
¤½¤Î¸å¡¢²È¶È¤Ç¤¢¤ëÄ¹Ìî¸©»Ö²ì¹â¸¶¤Î¥Û¥Æ¥ë·Ð±Ä¤Ë»²²è¤·¡¢ÀÖ»ú¤«¤é¹õ»ú²½¤ò¼Â¸½¡£
¸½ºß¤Ï½ÉÇñ¡¦´Ñ¸÷»º¶È¤ÎºÆÀ¸¤òÀìÌç¤Ë¡¢·Ð±ÄÀïÎ¬¤«¤éM&A»Ù±ç¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Ááºä À¿¡¿¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¦ÉÔÆ°»º´ÕÄê»Î
ÉÔÆ°»º´ÕÄê»öÌ³½ê¤Ë¤ÆÀ®ÅÄ¶õ¹ÁÌ±±Ä²½¤ËÈ¼¤¦¥¤¥ó¥Õ¥é»ñ»ºÉ¾²Á¤òÃ´Åö¸å¡¢J-REIT±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤Ç¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë»ñ»º¤òÃæ¿´¤Ë100·ïÄ¶¤ÎÉ¾²Á¡¦Åê»ñ¼ÂÌ³¤ò·Ð¸³¡£
Âç¼ê¥Û¥Æ¥ë±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ê¥¾ー¥È¡¦¥¹¥ー¾ì¤Ê¤É¤Î±¿±Ä¼õÂ÷¡¢ÉÔÆ°»ºÇäÇã¡¦M&A¤Ë·È¤ï¤ë¡£
¸½ºß¤Ï¡ÖÉÔÆ°»ºÉ¾²Á¡ßM&A¡ß½ÉÇñ±¿±Ä¡¦ºÆÀ¸¡×¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇÃ´¤¦¡¢½ÉÇñ¶È³¦ÆÃ²½¤ÎÉÔÆ°»º´ÕÄê»Î¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£
ÃÝËÜ Îµ´ð¡¿M&A¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー
Â»³²ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ç¤ÎË¡¿Í±Ä¶È¡¢³°»ñ·Ï¶âÍ»µ¡´Ø¤Ç¤ÎÍ»»ñ¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢´ë¶È¤ÎºâÌ³¡¦»ö¶È¥ê¥¹¥¯É¾²Á¤ò·Ð¸³¡£
¤½¤Î¸å¡¢¾å¾ìÁÈ¿¥¥³¥ó¥µ¥ë´ë¶È¤Î¿·µ¬»ö¶ÈÉôÌç¤Ë¤Æ¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤ª¤è¤ÓM&A¥Õ¥¡¥ó¥É¤ò±¿±Ä¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Éµ¬ÌÏ¤ò2Ç¯¤Ç10ÇÜ¤ËÀ®Ä¹¡£¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ç¤Ï·Ð±Ä´ë²è¤È¤·¤ÆÁ´¼Ò»ö¶È·×²èºöÄê¤ä¿·µ¬»ö¶È¤Î¼ý±×ÀÊ¬ÀÏ¤Ë·È¤ï¤ë¡£
¸½ºß¤ÏNowhere Group¤Ë¤Æ¡¢Ì±Çñ¡¦Î¹´Û±¿±Ä²ñ¼Ò¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿M&A»Ù±ç¤òÃ´Åö¡£
»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¥³¥á¥ó¥È
ÃæÂ¼¾»Ê¿/Nowhere Group³ô¼°²ñ¼Ò COO
¡Ö½ÉÇñ»ÜÀß¤Ï¡ÈÃÏ°è¤Î´é¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢Ã±¤Ê¤ëÉÔÆ°»º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿Í¤äÊ¸²½¤ò¤Ä¤Ê¤°»ñ»º¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅÐÏ¿¤òµ¡¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î¥Û¥Æ¥ë¡¦Ì±Çñ¡¦Î¹´Û¥ªー¥Êー¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¤è¤ê°Â¿´¤·¤Æ»ö¶È¾µ·Ñ¡¦ÇäÇã¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢
INVESTEL¤òÄÌ¤¸¤Æ¡È½ÉÇñ¶È³¦¤Î¿·¤¿¤Ê½Û´Ä¥â¥Ç¥ë¡á¥µー¥¥å¥éー¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡É¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
◼︎º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
INVESTEL¤Ïº£¸å¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¥ªー¥Êー¤ª¤è¤ÓÅê»ñ²È¤ÎÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»Ù±çÂÎÀ©¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³È½¼¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
½ÉÇñ¶È³¦¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢Çä¼ç¡¦Çã¼ç¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿»Ù±ç¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±ß³ê¤«¤ÄÇ¼ÆÀ´¶¤Î¤¢¤ëM&A¤Î¼Â¸½¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÊÛ¸î»Î¡¦ÀÇÍý»Î¡¦²ñ·×»Î¤Ê¤É¤ÎÀìÌç»Î¶È¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤ò°ìÁØ¿¼¤á¡¢À©ÅÙÌÌ¡¦¼ÂÌ³ÌÌ¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¼è°ú¤ò»Ù¤¨¤ë»Ù±ç¥¹¥ー¥à¤Î¹½ÃÛ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢INVESTEL¾å¤Ç¤ÎM&A»öÎã¤ä¼è°ú¥Çー¥¿¤ÎÃßÀÑ¡¦¸ø³«¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²Ä»ë²½¤µ¤ì¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿½ÉÇñ»ÜÀßM&A»Ô¾ì¤ÎÆ©ÌÀÀ¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢»ö¶È¾µ·Ñ¤äÅê»ñÈ½ÃÇ¤Î»²¹Í¤È¤Ê¤ë¾ðÊóÄó¶¡¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¡¦Î¹´Û¡¦Ì±Çñ¤Î²ÁÃÍ¤ò¼¡À¤Âå¤Ø¤È°ú¤·Ñ¤°¤¿¤á¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸·¿¤Î½ÉÇñ»ÜÀßºÆÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÁ´¹ñ¤ØÅ¸³«¤·¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤ä´Ñ¸÷»º¶È¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§Nowhere Group³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶èÌïÀ¸Ä®2-25-10 ÌïÀ¸Ä®2ÃúÌÜ¥Ó¥ë1F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÃÝÆâ ¹ä
ÀßÎ©¡§2019Ç¯6·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¾®µ¬ÌÏ·¿½ÉÇñ»ÜÀß¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¦³«È¯¡¢Ì±Çñ±¿±Ä¡¢±¿±Ä°ÑÂ÷¡¢½ÉÇñÉÔÆ°»º¤ÎÇäÇã¡¦M&A»Ù±ç¡¢À¶ÁÝ»ö¶È
±¿±Ä¥µー¥Ó¥¹¡§½ÉÇñÉÔÆ°»º¡¦M&A¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖINVESTEL¡Ê¥¤¥ó¥Ù¥¹¥Æ¥ë¡Ë¡×
URL¡§https://investel.jp/(https://investel.jp/)