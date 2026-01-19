「調査×企画」で成果を生む新戦略「データフォースプロモーション」を体現するデザインへ、サービスサイトを全面リニューアル｜株式会社PRIZMA

株式会社PRIZMA

株式会社PRIZMA（本社：東京都渋谷区、代表取締役：杉本 昂輝）は、2025年12月23日（火）にサービスサイトを全面リニューアルし、公開いたしました。

リニューアルの背景

株式会社PRIZMA｜調査を基軸としたプロモーションを展開サービスサイトはこちら :https://www.prizma-link.com/

今回のリニューアルは、PRIZMAが確立したプロモーションにおける新しい戦略設計の概念「データフォースプロモーション」と、PRIZMA独自の強みを明確に伝えることを目的としています。 単なるデザインの刷新にとどまらず、データと企画を融合させた新しい価値提供のあり方を、お客様に視覚的かつ直感的に理解いただける構成を目指しました。

データフォースプロモーションとは

「データフォースプロモーション」とは、「調査×企画」の力でプロモーションに確かな「成果」をもたらす、PRIZMA独自の戦略設計概念です。

多くの企業が既存の訴求軸でプロモーションを展開する中、特にネームバリューや資本力のある企業は、有名人の起用や大型キャンペーンに多額の広告費を投じています。しかし、多くの中小企業にとって同じ戦い方は現実的ではありません。

そこで私たちPRIZMAは、自社で保有する市場調査スキームを活用し、市場のリアルな声を数値化。そこから“プロモーションの種”を生み出す仕組み「データフォース」を確立しました。

プレスリリース、ホワイトペーパー、コンテンツSEOなどに説得力を与え、予算や知名度に左右されずに話題をつくる。コンテンツが溢れる今こそ、“データ”を武器にする新しい戦い方を提案します。

▼データフォースプロモーションについて

https://www.prizma-link.com/data-force

リニューアルのポイント

1. 「調査×企画」によるPRIZMA独自の強みを可視化

当社の最大の強みは、自社で保有する国内最大級のモニター数を誇る調査スキームと、市場調査を単なるデータ収集で終わらせず、プロモーション施策として昇華させる「企画力」です。

「調査がとれる」だけでも、「プロモーション施策の遂行」だけでもなく、獲得したデータを武器に具体的な企画へ落とし込む独自のプロセスを、直感的に伝えられる構成・デザインへと一新しました。

2. 説得力のある市場データをサービスサイト上にも実装

「データを武器にする企業」としての姿勢を体現するため、Webサイト上にも実際の調査データから明らかになったファクトを配置しました。

デザインの一部として客観的な数値を盛り込むことで、サイトを訪れた方に対して、高い信頼性と説得力を提供する情報設計となっています。

3. プロダクトやコンテンツを網羅的に整理・公開

当社が提供する多様なプロダクトやコンテンツを整理し、トップページにて一覧化して公開しました。拡充された導入事例や具体的なプロモーション施策に加え、それぞれのプロダクトがビジネスにおいて「どのような目的を担うのか」を分かりやすく紹介し、顧客の課題解決に直結する情報を網羅しています。

データフォースプロモーションズリサーチサービスPRIZMA｜プロモーションズインフルエンサーマーケティングプロダクト一覧はこちら :https://www.prizma-link.com/product

当社は今後も、「データ×企画」という確かな武器をすべての企業に提供し続けます。 「データフォースプロモーション」が戦略のスタンダードの1つとなるべく、これからも挑戦を続けてまいります。

■株式会社PRIZMA

社名：株式会社PRIZMA

本社所在地：東京都渋谷区渋谷2-6-14 今井ビル4F

代表取締役：杉本 昂輝

設立：2024年8月

事業内容：ブランドコンサルティング

コンテンツマーケティング

ネット集客支援

メディアPR代行

HP : https://www.prizma-link.com/

Tel : 03-5468-1850（代）







