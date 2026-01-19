【宮城県山元町のビール醸造所、缶ビール製造を開始】

株式会社ファロ

左から定番のFalò IPA、ツバメドラフト

株式会社ファロ(所在地:宮城県亘理郡山元町坂元字山作1、代表取締役:半田 成)が運営するビール醸造所「Falò Brewing(ファロブルーイング)」は、新たに缶ビール(350ml)の製造を開始いたしました。2026年1月より定番2種類の缶ビールを順次販売開始し、全国の酒販店のほか、地元・山元町内でも初めて購入できるようになります。

醸造所開業からの歩み

2025年8月の醸造所竣工、同年10月の醸造免許取得を経て、Falò Brewingは着実に歩みを進めてまいりました。醸造免許取得後は樽生ビールの製造に注力し、2026年1月現在で約10種類のビールをリリース。仙台をはじめ全国各地のクラフトビール専門店で提供され、多くのお客様にお楽しみいただいております。

缶ビール製造の意義

Falò Brewingのビールは、素材本来の風味を最大限に活かすため無濾過・非加熱で製造しており、要冷蔵での管理が必要です。樽生ビールの取り扱いには専門的な設備が必要となるため、これまで提供できる店舗が限られていました。

今回の缶ビール製造により、専門設備がなくても取り扱いが可能となり、より多くの場所でFalò Brewingのビールをお届けできるようになります。特に、これまで樽生のみでの販売だったため町内での販売が実現できていませんでしたが、ついに地元・山元町の皆様にも手に取っていただけるようになります。

リリースする缶ビール

1. Falò IPA(ファロ アイピーエー)

スタイル: West Coast Style IPA

特徴: ホップの香りと苦みが際立つ、当醸造所を代表する一本。クラフトビールらしい個性を存分に味わえます。

2. Tsubame Draught(ツバメ ドラフト)

スタイル: Draught

特徴: 飲みやすく食事とも合わせやすい、日常に寄り添うビール。名前は山元町の町の鳥「ツバメ」に由来し、地域への想いを込めています。

容量: 350ml

価格: 660～770円(税込・予定)

販売について

販売開始: 2026年1月より順次

販売場所:全国の酒販店 山元町内では「夢いちごの郷」をはじめ数カ所で取り扱い予定

今後の展開

缶ビールの製造により、全国での販路拡大はもちろん、醸造所が位置する山元町周辺地域でもFalò Brewingのビールをより身近に楽しんでいただける環境を整えてまいります。

引き続き「ビールで明日をちょっとしあわせに」というミッションのもと、地域と人々を温め、明かりを灯す「焚き火」のような存在であり続けられるよう、品質とユニークさを追求したビールづくりに取り組んでまいります。

Falò Brewingについて

醸造所名の由来

「Falo(ファロ)」は、イタリア語で「焚き火」を意味します。焚き火に人々が集まり、語らい、楽しむように、私たちがつくるビールと醸造所が、地域と人々を温め、明かりを灯す存在であり続けたいという想いを込めています。

所在地: 宮城県亘理郡山元町坂元字山作1(旧坂元中学校)

2021年に閉校した旧坂元中学校をリノベーションし、地域の思い出の場所を新たな交流の拠点として再生。

毎年秋に旧坂元中学校にて開催される山元はじまるしぇの様子

代表経歴

食品・酒類業界で10年以上のキャリアを持ち、国内ブルワリーでの醸造経験、オーストラリアでの醸造責任者を歴任。Australian International Beer Awards 2023で金賞受賞など、国際的な評価を得ています。

本件に関するお問い合わせ

株式会社ファロ(Falò Brewing)

Email: falobrewing@gmail.com

Instagram: https://www.instagram.com/falobrewing/

※画像素材はご要望に応じてご提供いたします。