【自己肯定感の第一人者・中島輝】ポッドキャスト『All about Self-esteem』が配信中！10年間の引きこもりを乗り越えた心理カウンセラーが贈る、現代人のための「生きる知恵」

自己肯定感アカデミー（会長：中島輝）は、

ポッドキャスト番組『All about Self-esteem by Teru Nakashima, Japan』を配信しております。

2025年の配信開始以来、すでに90エピソードを超え、

多くのリスナーに「心の安定」と「自己成長」のヒントを届けています。

■ ポッドキャスト配信の背景：なぜ今「自己肯定感」なのか

現代社会において、SNSでの比較や予測不能な社会情勢により、

多くの人が「自分には価値がない」「居場所がない」という不安を抱えています。

本番組では、自身も10年間にわたる引きこもりやパニック障害、数々の挫折を経験し、

それを独自の心理学で克服した中島輝が、机上の空論ではない

「人生を変える実践的なメソッド」を直接語りかけます。

■ 番組の主なトピックと特徴

本番組では、中島輝が提唱する「自然心理学」に基づき、

自己肯定感を支える「6つの感（自尊感情、自己受容感、自己効力感、自己信頼感、自己決定感、自己有用感）」を軸にしたエピソードを展開しています。

「メンタルブレーキ」の外し方： 過去のトラウマやネガティブな思考パターンをどう書き換えるか。

不動心（ふどうしん）の養い方： 外部環境に左右されず、内面の安定を保つためのトレーニング。

不登校や人間関係の悩みへのアプローチ： 現代の日本社会が抱える具体的な課題に対し、心理学的な視点から解決策を提示。

【注目のエピソード例】

「勘（Kanjo）の力：日本の精神性と自己肯定感の融合」

「自己肯定感の木：不登校というエネルギー保存期間をどう見守るか」

「怒りの感情と自己肯定感の深い関係性」

■ 番組概要

番組名： All about Self-esteem by Teru Nakashima, Japan

更新頻度： 定期配信（現在92エピソード公開中）

聴取URL：https://terunakashima.buzzsprout.com/2446729

【著者プロフィール】中島 輝（なかしま・てる）

自己肯定感の第一人者：中島 輝

累計部数76万部越えのベストセラー作家

奇跡の心理カウンセラー



一般財団法人自己肯定感学会代表理事/「自己肯定感アカデミー」会長。





独自の自己肯定感理論を構築し人財育成を行い、

受講生は３万を超える。



心理学、脳科学、NLP などの手法を用い、

独自の120のコーチングメソッドを開発し資格発行している。



これまで、

上場企業の経営者、オリンピアン、俳優など

15,000 名以上のメンターを務める。



現在も自己肯定感ムーブメントを生んだカリスマとして、

「自己肯定感の重要性をすべての人に伝え、

自立した生き方を推奨する」ことをミッションに掲げ、

「肯定心理学協会」や 新しい生き方を探求する「輝塾」の運営のほか、

広く中島流メンタル・メソッドを知ってもらうための

「自己肯定感カウンセラー講座」

「自己肯定感児童教育講座」「自己肯定感コーチング講座」

などを主催する。

毎月500 名以上のメンタルカウンセラー、コーチ、トレーナー、

セラピストを育成・輩出している。



●著書

代表作、『何があっても「大丈夫。」と思えるようになる 自己肯定感の教科書』（‎SBクリエイティ

ブ）『毎日みるだけ! 自己肯定感365日BOOK』（SBクリエイティブ）

『「知らんがな」の心のつくり方 あいまいさを身に付けるレッスン』（KADOKAWA）

『自信スイッチ 10歳からはじめるポジティブ習慣39』（インプレス）

『うつ感情のトリセツ~自己肯定感が高まる』（きずな出版） 等、出版多数。



●セミナー・講演テーマ

・「なりたい自分」「本来の自分」に近づくための自己肯定感メソッド

・HSPを武器に変える！ 繊細すぎる自分のトリセツ

・アドラー心理学から紐解く、勇気の正体

・心理学から見るウェルビーイングな働き方――仕事に活力が出るメンタルヘルス

・口癖で人生は変わる！ 心の免疫力を上げる言葉の習慣





【専門分野】

自己肯定感／自立型人財育成／メンタルヘルス／マネジメント



【セミナー・講演ジャンル】

メンタルヘルス全般／アドラー心理学／HSP／自立型マネジメント論／リーダーシップ論■団体概要

