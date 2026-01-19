【自己肯定感の第一人者・中島輝】ポッドキャスト『All about Self-esteem』が配信中！10年間の引きこもりを乗り越えた心理カウンセラーが贈る、現代人のための「生きる知恵」
自己肯定感アカデミー（会長：中島輝）は、
ポッドキャスト番組『All about Self-esteem by Teru Nakashima, Japan』を配信しております。
2025年の配信開始以来、すでに90エピソードを超え、
多くのリスナーに「心の安定」と「自己成長」のヒントを届けています。
■ ポッドキャスト配信の背景：なぜ今「自己肯定感」なのか
現代社会において、SNSでの比較や予測不能な社会情勢により、
多くの人が「自分には価値がない」「居場所がない」という不安を抱えています。
本番組では、自身も10年間にわたる引きこもりやパニック障害、数々の挫折を経験し、
それを独自の心理学で克服した中島輝が、机上の空論ではない
「人生を変える実践的なメソッド」を直接語りかけます。
■ 番組の主なトピックと特徴
本番組では、中島輝が提唱する「自然心理学」に基づき、
自己肯定感を支える「6つの感（自尊感情、自己受容感、自己効力感、自己信頼感、自己決定感、自己有用感）」を軸にしたエピソードを展開しています。
「メンタルブレーキ」の外し方： 過去のトラウマやネガティブな思考パターンをどう書き換えるか。
不動心（ふどうしん）の養い方： 外部環境に左右されず、内面の安定を保つためのトレーニング。
不登校や人間関係の悩みへのアプローチ： 現代の日本社会が抱える具体的な課題に対し、心理学的な視点から解決策を提示。
【注目のエピソード例】
「勘（Kanjo）の力：日本の精神性と自己肯定感の融合」
「自己肯定感の木：不登校というエネルギー保存期間をどう見守るか」
「怒りの感情と自己肯定感の深い関係性」
■ 番組概要
番組名： All about Self-esteem by Teru Nakashima, Japan
更新頻度： 定期配信（現在92エピソード公開中）
聴取URL：https://terunakashima.buzzsprout.com/2446729
【著者プロフィール】
中島 輝（なかしま・てる）
自己肯定感の第一人者：中島 輝
累計部数76万部越えのベストセラー作家
奇跡の心理カウンセラー
一般財団法人自己肯定感学会代表理事/「自己肯定感アカデミー」会長。
独自の自己肯定感理論を構築し人財育成を行い、
受講生は３万を超える。
心理学、脳科学、NLP などの手法を用い、
独自の120のコーチングメソッドを開発し資格発行している。
これまで、
上場企業の経営者、オリンピアン、俳優など
15,000 名以上のメンターを務める。
現在も自己肯定感ムーブメントを生んだカリスマとして、
「自己肯定感の重要性をすべての人に伝え、
自立した生き方を推奨する」ことをミッションに掲げ、
「肯定心理学協会」や 新しい生き方を探求する「輝塾」の運営のほか、
広く中島流メンタル・メソッドを知ってもらうための
「自己肯定感カウンセラー講座」
「自己肯定感児童教育講座」「自己肯定感コーチング講座」
などを主催する。
毎月500 名以上のメンタルカウンセラー、コーチ、トレーナー、
セラピストを育成・輩出している。
●著書
代表作、『何があっても「大丈夫。」と思えるようになる 自己肯定感の教科書』（SBクリエイティ
ブ）『毎日みるだけ! 自己肯定感365日BOOK』（SBクリエイティブ）
『「知らんがな」の心のつくり方 あいまいさを身に付けるレッスン』（KADOKAWA）
『自信スイッチ 10歳からはじめるポジティブ習慣39』（インプレス）
『うつ感情のトリセツ~自己肯定感が高まる』（きずな出版） 等、出版多数。
●セミナー・講演テーマ
・「なりたい自分」「本来の自分」に近づくための自己肯定感メソッド
・HSPを武器に変える！ 繊細すぎる自分のトリセツ
・アドラー心理学から紐解く、勇気の正体
・心理学から見るウェルビーイングな働き方――仕事に活力が出るメンタルヘルス
・口癖で人生は変わる！ 心の免疫力を上げる言葉の習慣
【専門分野】
自己肯定感／自立型人財育成／メンタルヘルス／マネジメント
【セミナー・講演ジャンル】
メンタルヘルス全般／アドラー心理学／HSP／自立型マネジメント論／リーダーシップ論■団体概要
【新刊】愛をつくる技術（KADOKAWA） 2025年11月20日(木)発売