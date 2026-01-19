¥É¥é¥Þ¡ÖSHOGUN ¾·³¡×¤Î²»³Ú¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ÀÐÅÄÂ¿Ï¯»á¤¬µþÅÔ·Ý½ÑÂç³Ø¤ÎµÒ°÷¶µ¼ø¤Ë½¢Ç¤
µþÅÔ·Ý½ÑÂç³Ø¡Ê½êºßÃÏ¡§µþÅÔÉÜº¸µþ¶è¡¢³ØÄ¹¡§º´Æ£Âî¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯4·î¤ËÄÌ¿®¶µ°éÉô¤Ë¿·Àß¤¹¤ë²»³Ú¥³ー¥¹¤ÎµÒ°÷¶µ¼ø¤È¤·¤Æ¡¢¥¨¥ßー¾Þ¡¦¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥°¥íー¥Ö¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¤Î²»³ÚÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿ºî¶Ê²È¡¦²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÎÀÐÅÄÂ¿Ï¯»á¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯4·î¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤ëµþÅÔ·Ý½ÑÂç³ØÄÌ¿®¶µ°éÉô²»³Ú¥³ー¥¹µÒ°÷¶µ¼ø¡¦ÀÐÅÄÂ¿Ï¯»á
¢£ ²í³Ú¤òÀ¤³¦¤ØÆÏ¤±¤ë²»³Ú²È¤Ë¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â³Ø¤Ù¤ë
2026Ç¯4·î¤ËµþÅÔ·Ý½ÑÂç³ØÄÌ¿®³ØÉô¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤ë²»³Ú¥³ー¥¹¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë´°Á´¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·¿¤Î·Ý½Ñ³Ø»Î²ÝÄø¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢²»³Ú¥³ー¥¹¤ÎµÒ°÷¶µ¼ø¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ëÀÐÅÄ»á¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý²»³Ú¤Ç¤¢¤ë²í³Ú¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢À¾ÍÎ¤Î³Ú´ï¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Éý¹¤¤²»³Ú³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ëºî¶Ê²È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²»³Ú¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÈô¤Ó±Û¤¨¡¢±ÇÁüºîÉÊ¤ä¹ñºÝ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢ÃÏ°è³èÆ°¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÊ¸Ì®¤ÎÃæ¤Ç¡¢Â¾¼Ô¤È¶¨Æ¯¤·¤Ê¤¬¤é²»³Ú¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë³èÆ°¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐÅÄ»á¤È¤¤¤¦¡ÖÅÁÅý¤ÈºÇÀèÃ¼¤òÂÎ¸½¤¹¤ë²»³Ú²È¡×¤òµÒ°÷¶µ¼ø¤È¤·¤Æ¾·æÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÄÌ¿®¶µ°é¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾ì½ê¡¢¤½¤·¤Æ²»³Ú¤Î¥¹¥¥ë¤ä¼ÂÀÓ¤ËÇû¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢À¤³¦¿å½à¤ÎÀ©ºî»×¹Í¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë³Ø¤Ó¤Î¾ì¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ÀÐÅÄÂ¿Ï¯»á¤È¤Ï¨¡¨¡²í³Ú¤ò¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤ä¹ñ¶¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë²»³Ú²È
ÀÐÅÄ»á¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ü¥¹¥È¥óÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢²»³Ú¤ò³Ø¤Ó¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤¬23ºÐ¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢Åìµþéº½ÑÂç³Ø²»³Ú³ØÉô¤ò·Ð¤ÆÆ±Âç³Ø±¡¤ò½¤Î»¡£
²í³Ú¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¸ÅÍè¤Î²»³ÚÍÍ¼°¤ò¡¢¥É¥é¥Þ¡ØSHOGUN¡Ù¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸½Âå¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¤È¹¤²¤ë°ìÊý¤Ç¡¢°Ü½»Àè¤ÎÆÊÌÚ¸©¤Ç¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ëº¬¤¶¤·¤¿²»³Ú³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÎÎ°è¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý²»³Ú¤ò¼¡À¤Âå¤Ø¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼êÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦²ÝÂê°Õ¼±¤ò»ý¤Á¡¢²»³Ú¤Î¼Ò²ñÅª¤ÊÌò³ä¤ä¶µ°é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐÅÄ»á¤Ë¤è¤ë²í³Ú¤ÈÀ¾ÍÎ²»³Ú¤òÍ»¹ç¤·¤¿¿·¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢²»³Ú³èÆ°¤ÎÍÍ»Ò¡Ê¡ÖTrue Colors SPECIAL LIVE 2025 in ZOJOJI ¶¦ÌÄ¤Î±ã¡×(C)ÆüËÜºâÃÄDIVERSITY IN THE ARTS¡Ë
ÀÐÅÄ»á¤Ï¡¢ËÜ³Ø¤Î¤¢¤ëµþÅÔ»Ôµþ¥»¥éÈþ½Ñ´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¾ïÀ¤ ¨¢ TOKOYO in KYOTO 2026¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢²í³Ú¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¥Èー¥¯¤È±éÁÕ¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£¡Ê2026Ç¯2·î21Æü³«ºÅ¡Ë
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡§https://teket.jp/2155/61236
¢£ ÀÐÅÄÂ¿Ï¯»á¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£ÀÐÅÄÂ¿Ï¯¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤³¤Î¥³ー¥¹¤Ç³Ø¤Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È³Ø¤Ó¤Î¾ì¤Ç¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¼«¿È¡¢²»³Ú¤òÈ¯É½¤·Â³¤±¤ëÃæ¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Ë³Ø¤Ö¤³¤È¤È¡¢¸½¾ì¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¤Ä¤¯¤ë¤³¤È--
¤½¤ÎÎ¾Êý¤¬¤¦¤Þ¤¯³ú¤ß¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óÎÉ¤¤»Å»ö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤«¤é10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤è¤ê²í³Ú¤Ë´Ø¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡ØSHOGUN¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿³¤³°¤Î»Å»ö¤Ë¤â·È¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦¤Î¸½¾ì¤«¤é¸«¤¿¤È¤¡¢ÆüËÜ¤Î²»³Ú¤äÊ¸²½¡¢¤È¤ê¤ï¤±¤½¤ÎÈþ³Ø¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÆÈ¼«À¤¬¹â¤¯¡¢Èþ¤·¤¤¤â¤Î¤È¤·¤Æ¶¯¤¯Ç§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ËÊë¤é¤¹»ä¤¿¤Á¼«¿È¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î²»³Ú¤äÈþ³Ø¤«¤éµ÷Î¥¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤È¤Æ¤â¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÎÈþ³Ø¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éÀ¤³¦¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¡¢³ØÀ¸¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤ÊÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
»ä¼«¿È¤Ï¡¢²í³Ú¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¢¥¸¥ã¥º¡¢¥Æ¥¯¥Î¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²»³Ú¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢Æü¡¹¤½¤ì¤é¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤éÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿Â¿ÍÍ¤Ê²»³Ú¤ò³Ø¤Ó¡¢¤Ä¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤Î²»³Ú¤äÈþ³Ø¤È¤â²þ¤á¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯--
¤½¤Î±ýÉü¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î¥³ー¥¹¤Ë½¸¤¦Êý¡¹¤È°ì½ï¤Ë²»³Ú¤ä¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ µþÅÔ·Ý½ÑÂç³Ø¡¦ÄÌ¿®¶µ°éÉô²»³Ú¥³ー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2026Ç¯4·î¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤ëÄÌ¿®¶µ°éÉô¡¦²»³Ú¥³ー¥¹¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÍ£°ì¤È¤Ê¤ë¡¢´°Á´¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·¿¤Ç²»³Ú¤ò³Ø¤Ó¡¢·Ý½Ñ³Ø»Î¤Î³Ø°Ì¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤»¤ë²ÝÄø¤Ç¤¹¡£¢¨1
ÄÌ¿®¶µ°é¤È¤¤¤¦·Á¼°¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¡¢µï½»ÃÏ¤äÇ¯Îð¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢²»³Ú¤òÀìÌçÅª¤Ë³Ø¤Ù¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´°Á´¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢³Ø°Ì¼èÆÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂÎ·ÏÅª¤Ê¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²»³Ú¤ò¡Ö¼ñÌ£¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö³ØÌä¡¦É½¸½¡¦¥¥ã¥ê¥¢¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤«¤Ä³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ï¡¢ËÜ³Ø²»³Ú¥³ー¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
³Ú´ï¤¬ÃÆ¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢³ÚÉè¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢²»³Ú¤Ï»Ï¤á¤é¤ì¤ë¡£ーー
¤³¤ÎÍýÇ°¤Î¸µ¡¢¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç³Ø¤Ó¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö²»³Ú¤òËÜ³ÊÅª¤Ë³Ø¤Ö¤³¤È¡×¤òÄü¤á¤Æ¤¤¿¼Ò²ñ¿Í¤ÎÊý¤ä¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÌÏº÷¤¹¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÁªÂò»è¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Da-iCE¡¦¹©Æ£Âçµ±»á¤ä½©¸µ¹¯»á¤Ê¤ÉÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤äºî»ì²È¡¢ºî¶Ê²È¤Ê¤É¤¬¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¡¢ÄÌ¿®¶µ°é¤À¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤Ç¤¤ë½ÀÆðÀ¤È¡¢·Ý½ÑÂç³Ø¤È¤·¤Æ¤ÎÀìÌçÀ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¿·¤·¤¤»þÂå¤Î²»³Ú¶µ°é¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1·î24Æü¤Ë¤Ï¡¢²»³Ú¥³ー¥¹¤ÎÅß¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó1ÆüÂÎ¸³Æþ³Ø¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
https://www.kyoto-art.ac.jp/t/briefing/1day-winter/
¤Þ¤¿¡¢2·î15Æü¤Ë¤Ï¡¢²»³Ú¥³ー¥¹¤ÎÆþ³ØÀâÌÀ²ñ¤¬¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
https://www.kyoto-art.ac.jp/t/briefing/briefing_feb/
¢¨1½ÐÅµ¡§ÎáÏÂ£µÇ¯ÅÙÁ´¹ñÂç³Ø°ìÍ÷¡ÊÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡Ë
⬛︎ µþÅÔ·Ý½ÑÂç³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÄÌ³Ø²ÝÄø¡¦ÄÌ¿®¶µ°é²ÝÄø¤¢¤ï¤»¤ÆÌó23,000Ì¾¤¬ºßÀÒ¡£¡Öéº½ÑÎ©¹ñ¡×¤ò¶µ°éÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢ÄÌ¿®¶µ°é²ÝÄø¤ò1998Ç¯³«Àß¡£2025Ç¯ÅÙ³ØÀ¸¿ô¤Ï¡¢»äÎ©Âç³ØÄÌ¿®¶µ°é²ÝÄø¤ÇºÇÂç¿ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¿®¶µ°éÉô·Ý½Ñ³ØÉô¡§5³Ø²Ê19¥³ー¥¹¡Ê·Ý½Ñ¶µÍÜ³Ø²Ê¡¢Ê¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÁÏÂ¤³Ø²Ê¡¢·Ý½Ñ³Ø²Ê¡¢Èþ½Ñ²Ê¡¢´Ä¶¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê¡Ë
ºßÀÒ¼Ô¿ô¡§17,586Ì¾¡¡¢¨ÄÌ¿®¶µ°éÉô·Ý½Ñ³ØÉô Àµ²ÊÀ¸¡¢2025Ç¯5·î1Æü¸½ºß
½êºßÃÏ¡§¢©606-8271 µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ôº¸µþ¶èËÌÇòÀî±»À¸»³Ä®2-116
URL¡§https://www.kyoto-art.ac.jp/