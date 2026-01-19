SNSで34万人越えのフォロワーを誇る人気インフルエンサー「ねむる」がUUに所属決定！

株式会社Suu

株式会社Suu（代表取締役：安藤鈴菜）は、SNS総フォロワー34万人以上！インフルエンサー「ねむる」が新しく所属したことをお知らせいたします。

所属タレント

ねむる

■各アカウントについて

TikTok 15.7万人

https://lite.tiktok.com/t/ZSHors7Uysgw7-mqKxx/

Instagram 8万人

https://www.instagram.com/zz_4869?igsh=MTgzN2JveG1hbHByOA==

X(旧Twitter) 9.3万人

https://x.com/nemurusuyaaa?s=21

株式会社Suu（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：安藤鈴菜、以下「当社」）は、TikTokやX、インスタグラムなど幅広い媒体で人気を誇るインフルエンサー「ねむる」と所属契約を締結したことをご報告いたします。

「ねむる」は、TikTokを中心にダンス・リップシンク動画を投稿するクリエイターでSNS総フォロワーは34万人を超える。SNSでの発信に加え、モデルとしても活動しており、アパレルやファッション領域を中心としたビジュアル・PR案件に多数起用。さらに、コンセプト性の高いコラボ企画や公式コンテンツへの参加など、カルチャー領域を横断した活動も展開。ファッション・コスプレ・SNS表現を強みとし、世界観のあるアウトプットで注目を集めている。

今後はインフルエンサー活動に加え、モデル業など、活躍の場をさらに広げていく予定です。当社は、「ねむる」の活動を多岐にわたりサポートし、その魅力を最大限に引き出せるよう尽力してまいります。

■ ねむるさんコメント

普段ファッションブランド様のモデルや,コスプレ,動画制作を通してインフルエンサーとして活動しております、ねむると申します！夢に向けての道を皆さんの力をお借りして、何事にも誠実に、精一杯歩んでいきたいと思っております。よろしくお願い致します！

■ UU代表者コメント

UUは、株式会社Suuのインフルエンサーキャスティングノウハウを活用し、

「あなたに寄り添うプロダクションに」をモットーに、

「インフルエンサーファースト」の理念でインフルエンサーの夢や目標を最優先に考える

リーディングプロダクションを目指します。

■ 本件に関するお問い合わせ

お問い合わせ

UU 公式サイト https://uu-you.site/(https://uu-you.site/)

お問い合わせサイト https://uu-you.site/contact(https://uu-you.site/contact)

UU beauty 公式サイト https://uu-you.jp/beauty(https://uu-you.jp/beauty)

お問い合わせサイト https://uu-you.jp/beauty/contact(https://uu-you.jp/beauty/contact)

■ 会社概要

株式会社Suuについて

株式会社Suu［ｽｩ］( 東京都渋谷区・代表取締役社長 安藤鈴菜) は 「SNSで現実を豊かにする」という考え方のもと、 効果を最大限に引き出すインフルエンサーの活用法を企業様に提案し、 SNSを通して得られる豊かさを最大限に引き出す会社です。

名称:株式会社Suu

設立:2023年4月13日

所在地 :〒1500043 東京都渋谷区道玄坂 1丁目10番8号東急ビル2F-C

資本金:1,000,000円

代表取締役:安藤鈴菜

従業員数:8名（業務委託含む）

事業内容:SNSマーケティング事業/SNS運用代行・コンサル事業/インフルエンサーキャスティング事業

インフルエンサーイベント企画/グラフィックデザイン事業/インフルエンサープロダクション事業

株式会社Suu 公式サイト https://suu-ad.jp/

お問い合わせ info@suu.co.jp