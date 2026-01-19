ASUS、BCN Awardにて3部門を受賞。マザーボード部門は21年連続受賞を達成

ASUS JAPAN株式会社

ASUS JAPAN株式会社（以下 ASUS）は、BCN株式会社が主催する「BCN AWARD 2026(https://www.bcnaward.jp/award/)」において、**「マザーボード部門（21年連続）」「ゲーミングマザーボード部門」「ゲーミング液晶ディスプレイ部門」**の3部門を受賞しました。

本受賞は、全国のユーザーの皆様にASUS製品を選んでいただいた結果として贈られたものと受け止めております。日頃よりご愛顧いただいているお客様、ならびに販売店・パートナー各社の皆様のご支援に、心より感謝申し上げます。

受賞概要

BCN AWARD 2026 受賞部門

― マザーボード部門は21年連続、ゲーミング分野でも高い支持 ―

マザーボード部門において2006年の受賞から21年連続での受賞となったことは、長年にわたりASUSの製品品質や信頼性、そして継続的な技術開発への取り組みをご評価いただいてきた結果であり、心より光栄に感じております。

また、今回新設されたゲーミングマザーボード部門での受賞は、進化を続けるゲーミング環境において、ASUSのゲーミングブランド Republic of Gamers（ROG）をはじめとしたゲーミング向け製品が、多くのユーザーに選ばれてきた証の一つであると受け止めております。

パフォーマンス、拡張性、耐久性といった要素に加え、ゲーマーの実際の使用シーンを想定した設計思想を重視してきた点が、今回の評価につながったものと考えております。

ーゲーミング液晶ディスプレイ部門ー

今回新設されたゲーミング液晶ディスプレイ部門での受賞は、映像表現力や応答性能といった基本性能に加え、ゲーム体験の質を高めることを重視してきた製品特徴が、多くのユーザーに支持されてきた結果と受け止めております。ASUSのゲーミングブランド Republic of Gamers（ROG）をはじめとしたゲーミングモニターは、競技シーンで求められる高速表示や低遅延性能から、没入感を重視した映像体験まで、幅広いプレイスタイルに対応するラインアップを展開してきました。

今後も、eスポーツシーンから日常のゲームプレイまで、より快適で満足度の高い映像体験を日本国内の皆様にお届けできるよう、取り組んでまいります。

ASUSは今後も、ゲーミング分野のみならず、PCおよびその他の関連分野において、日本国内の皆様に安心してご利用いただける製品体験を提供できるよう、継続して取り組んでまいります。

日頃よりASUS製品をご愛顧いただいているすべての日本の皆様に、心より御礼申し上げます。

BCN AWARD について

BCN Awardは、全国の家電量販店およびオンラインショップなどから収集された実売データをもとに、各部門で年間販売台数第1位のメーカーを表彰するアワードです。

実際の購買実績に基づく客観的な評価であることから、市場におけるユーザーからの支持を示す指標として高く評価されています。

詳細：https://www.bcnaward.jp/award/

ASUSについて

ASUSは、世界で最も革新的で直感的なデバイス、コンポーネント、ソリューションを提供し、世界中の人々の生活を豊かにする素晴らしい体験を届けるグローバル・テクノロジー・リーダーです。ASUSは、社内に5,000人の研究開発の専門家チームを擁しており、品質、イノベーション、設計の分野で毎日11以上の賞を獲得し、Fortune誌の「世界で最も賞賛される企業」に選ばれています。

ASUS公式サイト：https://www.asus.com/jp/

ASUS JAPAN公式X（旧Twitter）：https://x.com/ASUSJapan