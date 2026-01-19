NMB48・３代目キャプテン塩月 希依音、大阪・なんばに大きく登場！

南海電気鉄道株式会社

南海電気鉄道株式会社（社長：岡嶋 信行）は、NMB48の塩月 希依音さんをイメージモデルとして起用したなんばエリアのバレンタインシーズンプロモーション「南海ロマンス26冬」を、2026年1月19日(月)～2月15日(日)に展開します。

プロモーションの一環として、南海なんば駅には高さ約3.5mの大型広告が登場。広告には、片想い中の女子大生・けいとに扮した塩月さんがなんば駅近くのカフェ「洋食料理カフェ ナンバリボン」やイルミネーション「なんば光旅」を楽しむ写真を使用しています。

NMB48と南海電鉄がコラボ！冬のなんばを共に盛り上げ

南海なんば駅の壁一面を覆う大型広告

南海電鉄にとって、「なんば」は1885年の創業以来ともに成長してきた最大の事業拠点。現在、南海なんば駅から新今宮・新世界の南北ラインを基軸に、より広いエリアの活性化を目指す「グレーターなんば」構想を掲げ、さらに魅力あるまちへと変革する取組みを進めています。

一方、大阪・なんばを拠点に活動する女性アイドルグループNMB48は、昨年結成15周年を迎え、長年なんばの活性化に貢献してきました。その中でも、塩月さんは昨年3代目キャプテンに就任。新生NMB48の先頭に立ってなんばを盛り上げる姿から、本プロモーションのイメージモデルに最適だと考え、起用させていただきました。

今回の起用を受けて、塩月さんは「個人的に普段からお世話になっていて、身近に感じていた南海電鉄さんとご一緒させていただき、嬉しかったです！今回は、映えるスポットやグルメをたくさん楽しみました！何より駅からすぐの場所で楽しめるので、短時間でも遊びに行けるのが嬉しいなと思いました！」と話します。

なんばに高さ約3.5mの大型広告出現！NMBキャプテン・けいとが街を華やかに彩る

「ナンバリボン」のバレンタイン限定メニューを食べる塩月さん「なんば光旅」での撮影。寒空の中でも、まぶしい笑顔の塩月さん

本プロモーションでは、なんば駅周辺のスポットを舞台に、片想い中の女子大生・けいとに扮した塩月さんが気になる彼とバレンタインデートに行くストーリーを描きます。

南海なんば駅3階北口改札内の壁面には、高さ約3.5mの大型広告（なんばウォール）を設置。そのほか、南海なんば駅のデジタルサイネージでの広告放映や南海電鉄各駅や車内へのポスター・看板の掲出、特設WEBページ(https://otent-nankai.jp/category/topic/260119_nankairomance-winter2026_1337)の公開も実施しています。

けいとの恋の行方は？！TikTokでは、恋の相手目線で楽しむ動画を公開！

南海なんば駅3階北口改札内での広告展開なんばガレリア ツインビジョン(NGTV)での放映

TikTokアカウント「そっちなんかい。」(＠socchi_nankai(https://www.tiktok.com/@socchi_nankai?_r=1&_t=ZS-93Be6kVW0xE))では、塩月さんが出演するPOV動画(※)を公開。1月19日(月)には塩月さんがカフェで親友に恋の相談をする動画、1月26日(月)には塩月さんがバレンタインデートで気になる彼に告白する動画を公開します。

塩月さんの親友、そして気になる彼の気分を味わえる動画もぜひご覧ください。

※「POV」とは「Point Of View（視点）」の略で、特定のキャラクターや人物になりきって、その視点から見た状況やあるあるネタを再現する動画のこと。

豪華プレゼントも！キャンペーン詳細はこちら

Xではフォロー＆リポストプレゼントキャンペーンを実施。塩月さんのXアカウント(@keity_1215(https://x.com/keity_1215?s=21&t=69jAmLYBLinm5cosKzkpJA))と南海電鉄のXアカウント(@nankai_official(https://x.com/nankai_official?s=11&t=69jAmLYBLinm5cosKzkpJA))をフォローして、塩月さんのXアカウント上のキャンペーンポストをリポストすると、抽選で10名様に塩月さんの直筆サイン入りポスターが当たります。ポスターは南海電鉄車両内で掲出されるものと同じポスターです。

応募期間：2026年1月19日(月)～2月15日(日)

応募規約：https://otent-nankai.jp/file/pdf/event/2026/koisurukeirto_kiyaku.pdf

「南海ロマンス」とは

直筆サイン入りポスターを持つ塩月さん

2020年から展開している南海電鉄の沿線シーズンプロモーション。南海なんば駅改札の大型広告をはじめ、デジタルサイネージや駅看板、車内ポスターや特設WEBサイト、各種SNSなどを通して、四季折々の南海沿線の魅力を発信してきました。「南海ロマンス26冬」では、2026年1月19日(月)～2月15日(日)の間、以下のとおり広告を展開します。

◆広告展開

南海なんば駅3階北口改札内壁面広告（なんばウォール）

南海なんば駅ホームインフォメーション広告

なんばガレリアツインビジョン

南海ADビジョン なんばB1高島屋前・なんば3階北改札

天下茶屋駅電照看板

南海電鉄各駅・車両内ポスター

※広告展開の時期・場所は予定であり、状況により期間の変更・取りやめる場合があります。

「南海ロマンス 冬」車両内ポスター(B3)デザイン

◆「南海ロマンス26冬」特設WEBサイト

https://otent-nankai.jp/category/topic/260119_nankairomance-winter2026_1337

