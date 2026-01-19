プラスチック工業用部品の製造を行うリングスがISO 9001:2015認証を取得

ペリージョンソン ホールディング 株式会社

プラスチック試作加工と透明化技術を強みとする株式会社リングス（本社：大阪府守口市、代表取締役：宮本 義彦、https://www.rings.jp ）は、この度ISO 9001:2015（JIS Q 9001:2015）品質マネジメントシステムの認証を取得しました。認証範囲はプラスチック工業用部品の製造で、監査機関は第三者認証事業を担うペリージョンソン レジストラー（以下：PJR https://www.pjr.jp ）です。

リングスは、精密機器や半導体部品、医療器具などの試作品開発製造と量産化を一貫生産体制で手がける企業です。

「試作切削業」の枠を超え、開発そのものを支える体制を築き、加工から仕上げまでを自社で一貫して行うことで、短納期・少量生産にも応えてきました。

精密切削加工に加え、ABSやポリカーボネートなどの樹脂でアクリル以上の透明感を実現する独自の透明化技術を武器に、家電やOA機器、医療機器などの開発を支えています。

近年、試作段階からの品質保証やトレーサビリティへの要求が高まる中、国際規格に準拠した品質マネジメント体制の整備が課題となっていました。同社はISO 9001認証取得を目標に、業務プロセスの標準化や見える化に取り組んできており、今回の認証取得は、こうした取り組みが国際的に認められたものです。

今後は、ISO 9001を品質マネジメントの基盤として、リスクベース思考と継続的改善をさらに推進し、「安定した品質」「短納期」「開発支援力」の同時実現を目指します。複雑形状への対応力強化や技術者育成を通じて、より幅広い製品開発ニーズに応えられる体制を整えていきます。

またリングスでは、手術費用補償など福利厚生の環境を整備。また、品質同様「人」を大切に安心して働ける職場づくりを推進しています。経営理念である「我に愛と熱意と誠意あり」を掲げ、一つひとつの製品に真心を込めて向き合うものづくりを信条としてきました。今回のISO 9001認証取得を新たなスタートラインと位置づけ、透明化技術や高精度切削加工といった独自技術を磨き続けることで、顧客の期待を超える価値と感動を提供し続けてまいります。

PJRは、モットーである「PJR-The True Mark of Quality」（PJRマークは信頼の証）のもと、継続的な第三者認証監査を通じて、株式会社 リングスの信頼獲得に貢献していきます。

＜株式会社 リングス（会社概要）＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/8713/table/162_1_83efb09c23c6dfc3ccc857571e13f1cc.jpg?v=202601190121 ]

＜ご参考＞

●品質マネジメントシステムの国際規格 ISO 9001

業種や事業形態・規模・取扱製品やサービスを問わず、あらゆる組織に適用可能なマネジメントシステムとして、世界およそ180カ国で利用されているのがISO 9001（品質マネジメントシステム、QMS）です。

組織そのものの事業戦略や経営方針（中長期事業計画や年度計画・方針）を達成するための課題やリスクを抽出して計画し、検証することによって、システムの有効性とともにパフォーマンスを評価して改善することを重視しています。

●ペリージョンソン ホールディング 株式会社 ペリージョンソン レジストラー

1994 年に設立されたマネジメントシステムの第三者認証機関 Perry Johnson Registrars, Inc.（本社：米国ミシガン州）の日本法人として、ISO 9001（品質）、ISO 14001（環境）、ISO/IEC 27001（情報セキュリティ）、 ISO 22000（食品安全）、FSSC 22000（食品安全）、ISO 45001（労働安全衛生）など、さまざまな規格の認証審査を行っています。2013 年 11 月にペリージョンソン ホールディング株式会社を発足しました。

【会社概要】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/8713/table/162_2_e2e4457908a30edb81d18954a6f0f679.jpg?v=202601190121 ]