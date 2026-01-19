レブコム、2026年のコンタクトセンター予測レポートを公開　2月6日（金）11時からオンラインセミナーで解説

株式会社RevComm

株式会社RevComm（レブコム、本社：東京都千代田区、代表取締役：会田武史）は、2026年のコンタクトセンター予測レポートを公開しました。2026年2月6日（金）11時から開催するオンラインセミナーで解説します。

このたびレブコムは、生成AIの進化によりAI導入が一気に進むコンタクトセンター業界の2026年動向に関する予測レポート「[2026年版]コンタクトセンター 3大予測～AIで「笑う組織」と「泣く組織」。残酷な格差の正体とは？～」を公開しました。

[2026年版]コンタクトセンター 3大予測～AIで「笑う組織」と「泣く組織」。残酷な格差の正体とは？～

https://miitel.com/jp/column/cc-prediction-report2026/



AI導入が一気に進むコンタクトセンターにおいては、「AIを入れたのに思ったほど効果が出ない」「現場で使いこなせていない」といった声も多く聞かれます。2026年は、AI活用に成功する企業と失敗する企業の差が一気に広がる年になることが予想されます。2月6日（金）11時から開催するオンラインセミナーでは、2025年の振り返りを踏まえながら、2026年に起きる変化を予測し、これからのコンタクトセンターが取るべき現実的な選択肢を整理します。さらに、成功のカギを握る「正しいツールの選び方」や「データ準備」のコツも具体的に解説します。

2月6日（金）11時開催 オンラインセミナー 開催概要

日時：2月6日（金）11:00～

開催場所：Zoom配信

参加費：無料

登壇者：

株式会社RevComm Product Marketing Manager 中村 有輝士

＜経歴＞

大手人材会社が親会社のIT会社で10年間勤務。その後、外資の証券会社で、日本にある営業部門とシンガポールにあるカスタマー部門をマネジメント。

2020年7月よりRevCommに参画し、カスタマーサクセスのマネージャーを経て、現在は福岡よりコールセンター向けプロダクトのプロダクトマーケティングマネージャーを担当。



詳細・お申し込み： https://go.miitel.jp/seminar/sales/20260206

レブコムは、コールセンター解析AI「MiiTel Call Center」の提供により、カスタマーハラスメントへの対応や、業務負荷の根本的な解決に貢献しています。さらに、生成AIの急速な発展に呼応し、コミュニケーションが発生するすべての場所における会話のビッグデータ化の実現に向けてサービスを拡張し、2025年7月には、生成AIをベースとした新サービス「MiiTel Synapse」を発表しました。

レブコムは今後も「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」というミッションのもと「MiiTel」ブランドの提供価値向上に努め、企業の生産性向上に貢献します。

コールセンター解析AI「MiiTel Call Center」

コールセンター解析AI「MiiTel Call Center」は、AIが通話を文字起こし、要約、音声解析、感情解析といった多角的な分析を行い、直感的で使いやすい管理画面を通じて、オペレーターの状況や通話内容を数値でわかりやすく可視化します。特にカスタマーハラスメント（カスハラ）対応においては、キーワード検知、ヘルプサイン、リアルタイム文字起こし、リアルタイムFAQ機能などを活用することで、オペレーターは適切な初期対応を迅速に行い、スムーズな引き継ぎを可能にします。MiiTel Call Centerは、スーパーバイザーの膨大な業務負荷の根本的な解決を目指しており、問い合わせ対応を行うコールセンターはもちろん、稼働効率を高めたいアウトバウンド架電部門など、幅広い分野での導入が進んでいます。

株式会社RevComm 会社概要

「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」という理念のもと、音声技術とAIにより、コミュニケーション課題を解決する企業です。

電話解析AI「MiiTel Phone」、コールセンター解析AI「MiiTel Call Center」、Web会議解析AI「MiiTel Meetings」、対面会話解析AI「MiiTel RecPod」の提供を通じ、コミュニケーションが発生するすべての場所における会話のビッグデータ化を実現します。

2023年4月にアジア企業で唯一、米国「Forbes AI 50 2023」に選出、2025年1月にCES(R) 2025 にてAI部門イノベーションアワードを受賞、2025年8月に「日本スタートアップ大賞2025」にて総務大臣賞を受賞しました。

・企業名 ： 株式会社RevComm

・所在地 ： 100-6328 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング28階

・代表者 ： 会田 武史

・事業内容 ： AI × 音声のソフトウェア・データベースの開発

・企業サイト： https://www.revcomm.com/ja/

※記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です