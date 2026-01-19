複合カフェ「快活CLUB」×カラオケ「コート・ダジュール」2月5日（木）、コマーシャルモール博多に共同出店！

株式会社快活フロンティア

株式会社快活フロンティア（代表取締役社長：竹島 文明）は、福岡県福岡市のショッピングセンター「コマーシャルモール博多」内に、複合カフェ「快活CLUB」とカラオケ「コート・ダジュール」を共同出店します。福岡県では快活CLUBは18店舗目、コート・ダジュールは2店舗目になります。

今回の出店では、フロントを独立させることでそれぞれの業態の雰囲気やご利用方法はそのままに、お客様の利便性向上と快適な空間を提供します。

■集中したい時も、発散したい時も。すべての「したい」をかなえ、”タイパ”向上！

イメージ

仕事や学習に集中したい・一人でリラックスしたい・漫画や映画を一気見したいなど、静かに過ごしたい時は快活CLUBで過ごし、複数人で盛り上がりたい・ストレスを発散したい・全力で推し活をしたいなど、賑やかに過ごしたい時にはコート・ダジュールで過ごすことができます。また、この度出店させていただく「コマーシャルモール博多」は、日用品・衣服・飲食・その他専門店に加え、大型駐車場も揃っている商業施設です。生活面のニーズを満たすと同時に、快活CLUB、コート・ダジュールでリフレッシュもできるため、ワンストップでモノとコトに対するニーズを充足できます。



■快活CLUBでもコート・ダジュールの食事メニューが楽しめる！

コマーシャルモール博多店では初の試みとして、両店舗でコート・ダジュールの食事メニューを提供します。専用窯で丁寧に焼き上げたピザをはじめ、パンケーキやパフェといったスイーツなどこだわりのメニューが特長で、他の快活CLUB では食べられない贅沢な食事が楽しめます。

■オープン記念イベントを開催！

第一弾「縁日イベント」

2026年2月5日（木）～2026年2月8日（日）の4日間、コマーシャルモール博多1階のメインエントランスにて縁日イベントを開催します。コート・ダジュールのアプリで会員登録を行っていただいた方＊が参加いただけます。

＊すでに会員になっている方も対象です。

<イベント詳細>

日程：2026年2月5日（木）～2026年2月8日（日）

時間：10:00～17:00

場所：コマーシャルモール博多1階 メインエントランス

対象：コート・ダジュールのアプリ会員にご登録済みの方

内容：射的、お菓子袋詰め、わたあめ





第二弾「プロ参加！ダーツイベント」

2026年2月8日（日）にはコート・ダジュール コマーシャルモール博多店のダーツコーナーにて、ダーツプロの林桃加（はやしももか）選手が参加するダーツイベントを開催します。DARTSLIVE 3を使用してのチャレンジマッチで、プロと直接対戦できる貴重な機会をお楽しみいただけます。

<イベント詳細>

日程：2026年2月8日（日）

時間：17:00～20:00

場所：コート・ダジュール コマーシャルモール博多店 ダーツコーナー

定員：15名

参加費：3,000円（税込）/ドリンク飲み放題

応募期間：1月9日（金）～2月4日（水）

応募方法：事前参加フォームよりエントリー

※事前参加フォームはこちら。先着順で定員に達し次第、締め切り前に受付を終了する場合がございます。





快活CLUB コマーシャルモール博多店/コート・ダジュール コマーシャルモール博多店

住 所：福岡市博多区東光寺町2-6-40 コマーシャルモール博多1階

オープン日時：2026年2月5日（木）10:00

営業時間：24時間

定休日：年中無休

駐車場：収容台数324台（店舗利用時間分は無料）

※コマーシャルモール博多の共同駐車場です。

設 備：<快活CLUB>

鍵付完全個室29席・ブース45席・飲み放題カフェ10席・シャワールーム2室・コミック約3万冊

<コート・ダジュール>

カラオケ22室・ダーツ4台（DARTSLIVE 3 2台/VSPHOENIX S4 2台)

URL：<快活CLUB> https://www.kaikatsu.jp/shop/detail/20890.html

<コート・ダジュール> https://www.cotedazur.jp/branch/detail/10625.html