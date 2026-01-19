ロボット導入の課題をワンストップ解決「JG Robot Ready」提供開始

株式会社ジョリーグッド

医療向け実写VRサービスで国内トップシェア（※1）を誇る株式会社ジョリーグッド（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：上路健介、以下 ジョリーグッド）は、物流・製造現場における自動搬送ロボット（AGV/AMR）などの導入を支援する包括的ソリューション「JG Robot Ready(TM)（ジェイジー ロボットレディ）」の提供を開始いたします。

公式サイト： https://jollygood.co.jp/robotready/



本ソリューションは、ロボット導入前の「走行環境診断」、現場スタッフ向けの「対ロボット安全教育VR」、そして将来の自動化を見据えた「熟練技能デジタル伝承」の3つのサービスで構成され、施設と人材を「ロボット受入準備完了（Robot Ready）」な状態へと導きます。

課題１ ：ロボット導入率が世界から危機的な遅れ…日本はわずか16%

物流・製造業界では人手不足が限界を迎え、ロボット活用が急務です。しかし、日本の導入率は世界水準のわずか1/3。多くの現場がまだアナログな人力に依存しており、競争力の低下が危惧されています。

課題２ ：ロボット導入の７割が失敗…その３つの要因とは？

これらの課題は、ロボット自体の性能ではなく、受け入れる側の「環境」や「人」の準備不足に起因しています。ジョリーグッドは、医療現場で培った高精度な360度VR技術と行動変容を促す教育手法を応用し、これらの産業課題を解決するために「JG Robot Ready」を開発しました。

「JG Robot Ready(TM)」サービス

「JG Robot Ready」は、ロボット導入の検討段階から運用定着、さらなる高度化までを支援する3つのサービス群の総称です。

1. ロボット導入環境診断（Diagnostics）～ 「ロボットの目」になってリスクを可視化 ～

360度カメラとLiDAR搭載スキャナで現場を撮影し、AIがロボットの走行リスク（床の段差、狭い通路、通信デッドゾーンなど）を解析・可視化します。ロボット導入前に「どこでエラーが起きそうか」を特定することで、手戻りのないスムーズな導入計画を支援します。

2. 対ロボット安全教育VR（Training）～ 「轢かれる体験」が、最強の安全教育 ～

人間とロボットが混在する現場向けの安全教育ソリューションです。ロボットの死角からの飛び出しによる衝突や、巻き込み事故などの「ヒヤリハット」を、実写360度VRで当事者目線で擬似体験します。言葉の壁を越えた直感的な教育が可能で、外国人スタッフや短期アルバイトの安全意識を短時間で向上させます。



3. 熟練技能デジタル伝承（Teaching）～ 匠の技をデータ化、ロボットの「脳」へ ～

ベテラン熟練工の作業を、アイトラッキング（視線計測）と360度映像で記録・解析します。言語化できない「カン・コツ」をデジタル資産として保存し、まずは新人教育用のVR教材として活用。将来的には、AIロボットの学習用教師データ（Imitation Learning用データセット）としての活用を目指します。

まずは、お気軽にご相談ください。JG Robot Ready 公式サイト： https://jollygood.co.jp/robotready/



【今後の展望】

ジョリーグッドは、「JG Robot Ready」を通じて、ロボットメーカー、物流施設デベロッパー、人材派遣会社など多様なパートナーと連携し、人とロボットが安全に共生し、最大限のパフォーマンスを発揮できる社会インフラの構築に貢献してまいります。

■株式会社ジョリーグッドについて

ジョリーグッドは、高精度な“プロフェッショナルVR”ソリューションと、AIによる行動解析データを提供するテクノロジーカンパニーです。医療教育、障害者支援、そして産業安全教育の分野で、人の成長と行動変容を支援するサービスを展開しています。

https://jollygood.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ジョリーグッド 広報担当

Email: press@jollygood.co.jp

Tel: 03-4455-2694