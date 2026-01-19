フルスペックゴルフカート/サブスクリプションモデルで提供開始

株式会社三笠製作所

株式会社三笠製作所(本社: 愛知県名古屋市中区 代表:石田 繁樹 資本金:1,000万円)はこの度、ワンランク上の移動体験を提供する高付加価値ゴルフカート「ロイヤルコーチ」の、ゴルフ場および商業施設向けの導入手順および提供形態を正式に決定いたしました。

ロイヤルコーチは車両の販売を行わず、月額10万円～12万円／1台の定額制により、初期投資・減価償却・突発的な修理費用は一切不要。導入後のコスト管理を極めてシンプルにします。

本サービス最大の特長の一つが、メンテナンスフリーの提供です。バッテリー、タイヤ、シートカバーといった消耗部品はもちろん、経年劣化による車両の性能低下や予期せぬ不具合が発生した場合においても、すべて無償で車両交換対応を行います。

車両交換は、原則として1～2日以内に実施される予定であり、施設側の運営負担やダウンタイムを最小限に抑えた運用が可能です。

また、ロイヤルコーチは1施設あたり最大3台までの導入制限を設けており、過度な台数展開を行わないことで、希少性と特別感を兼ね備えたプレミアムゴルフカートとしての価値を維持します。

カートフィー収益モデル（試算例）

ロイヤルコーチは、上客メンバー様・VIPゲスト向けの付加価値カートとしての運用を想定しています。

例：1台あたりの収益イメージ

・追加カートフィー：お一人様 1,000円

・1組4名利用の場合：4,000円／ラウンド

・1日2組利用：8,000円／日

・月25日稼働の場合：約200,000円／月

月額サブスク費用（10万～12万円）を大きく上回る収益を見込めます。

ロイヤルコーチは、単なる移動手段にとどまらず、ゴルフ場や商業施設における、差別化顧客満足度の向上、ブランド価値の強化施策として、新たな可能性を提供してまいります。

※冬でも夏でも快適なラウンドが可能なゴルフカート【ロイヤルコーチ】※不具合車両は、原則として1～2日以内に車両交換が実施される。

日本国内外では、さまざまな富裕層向けビジネスが展開されており、ゴルフ業界もその例外ではありません。そこで当社は、高級自動車に搭載される機能をゴルフカートにも応用し、快適性とラグジュアリー感を堪能できるゴルフカート【ロイヤルコーチ】を開発しました。

～ロイヤルコーチのスペック～

異常気象の影響で夏の猛暑傾向が続き、さまざまなシーンで熱中症対策の重要性が叫ばれています。また、秋が短く、すぐに冬が訪れる傾向も強まっており、冬の寒さ対策もプレイヤーの快適性や安全性を確保するうえで重要なテーマとなっています。

そのような日本独自の気候に適したロイヤルコーチは、エアコンによる冷暖房を完備し、さらにシートファンとシートヒーターも搭載しています。これにより、夏場は涼しく、冬場は温かく快適にラウンドすることが可能です。

また、カート車内のダッシュボードと一体化した電動温冷庫も備えており、夏場は冷たいドリンクを、冬場は温かいドリンクを楽しむことができます。電動温冷庫はマイナス20℃からプラス50℃の範囲で冷却・加温が可能です。車内にはUSBポートも搭載しているため、ラウンド中の携帯電話などの充電切れを防げます。

さらに、車内は広々とした空間となっており、ゆったりと寛ぐことができます。座部のシートは夏用と冬用を取り替えることで、各季節に最適な座り心地を堪能できます。なお、2027年からはホリエのWi-Fiを搭載予定で、ラウンド中でもストレスなくソーシャルメディアを楽しんだり、オンラインでの打ち合わせを行うことも可能になります。

加えて、小雨が降ってきた場合や夏場の厳しい日差しを避けるために、屋根の横にはカフェのようなサイドオーニングを搭載しており、小雨や直射日光からプレイヤーを守ることができます。さらに、雨からゴルフバッグを守るリアの雨具は、馬車幌のようにワンタッチで広げられ、大切なゴルフクラブを瞬時に雨から保護します。

※夏にはエアコンの冷風が首元に直接当たる設計です。※夏と冬で座り心地が変わるシート。夏はシートファン、冬はシートヒーターで快適です。※マイナス20℃からプラス50℃までになる電動温冷庫で夏も冬もドリンクが楽しめます。※小雨や日差しが避けられるサイドカフェオーニングが伸展します。※フロントにはエアコンの吹き出し口とUSBポートが搭載されています。※ワンタッチで広がるリア馬車幌雨具。

～ロイヤルコーチの使用用途～

日本国内外で富裕層向けビジネスが拡大する中、ROYALCOACHは、高級自動車と同等の快適性と機能性をゴルフカートにも取り入れることで、接待やデートなど、大切なゲストとの時間をより上質に演出するワンランク上のモビリティーとして誕生しました。

夏は冷蔵庫でキンと冷やしたドリンクを、冬は温庫で温めたドリンクを片手に、ゆったりと景色を眺めながらラウンドができます。商談の場としても、デートの移動空間としても、洗練された時間を提供する特別なカートです。

また、移動そのものが贅沢なひとときへと変わる、新しい価値観を備えたゴルフカートであり、従来の「移動手段」を超えた“ラグジュアリーな体験”を創出します。

※暑い夏にはシャンパンや炭酸水、寒い冬には熱燗やホットコーヒーを楽しめます。

～ロイヤルコーチの販売代理店募集～

ロイヤルコーチの発表と共に、今回は販売代理店も募集いたします。募集するのは、東北から九州に拠点のある企業様で、ゴルフ事業に従事しているか否かは問いません。弊社のロイヤルコーチを全国のゴルフ場に販売していただく販売代理店様となります。

～当社の技術～

三笠製作所は2017年からドバイ警察との共同プロジェクトとして世界初の移動無人交番（https://www.mikasa-med.co.jp/feature/p176/）を、さらに2018年にはロジスティクスの課題解決を目的に無人自動運転が可能な車両型ロボットHAKOBOT（https://www.mikasa-med.co.jp/feature/p143/）の開発に取り組んできました。

今回開発したロイヤルコーチは、高温で蒸し暑い日本の気候に対応する設計と、機能の小型・軽量化を叶えました。

三笠製作所は今後、ロイヤルコーチの導入を全国のゴルフ場に拡大しながら、ゴルフを愛するみなさまの安全面・健康面とプレーの快適性をサポートし、ゴルフ業界のさらなる振興とサービスのアップデートに努めていきます。

[会社概要]

■会社名 ：株式会社三笠製作所

■資本金 ：１０００万円

■創業 ：１９７８年５月

■設立 ：１９８６年７月

■代表者 ： 代表取締役 石田繁樹

■事業内容 ：自動運転車両の開発 各種ロボットの開発

[本件に関するお問い合わせ]

株式会社三笠製作所

TEL：052-211-9709

E-Mail：med@mikasa-med.co.jp

https://www.mikasa-med.co.jp