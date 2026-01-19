削孔管理IoTシステム「削孔Palette」が国土交通省NETISに登録
蜂谷工業株式会社（岡山県岡山市、以下蜂谷工業）および共同開発パートナーの株式会社Momo（兵庫県神戸市、以下Momo）は、橋梁補修工事などで必要とされる削孔出来形管理を自動化する「削孔管理IoTシステム（削孔Palette）」が、2025年11月12日付で国土交通省の新技術情報提供システム（NETIS）に登録されたことをお知らせします（NETIS登録番号：HR-250011-A）。
削孔Paletteは、タブレットとレーザー距離センサ、AI画像解析を組み合わせ、従来2～3名で行われていた削孔長・削孔径の計測・記録・写真撮影を1名で自動化する施工管理システムです。1000孔での試算では工程が84.95%短縮され、公共工事の品質確保と生産性向上、人手不足対策に寄与する技術として高く評価されています。
■ 開発の背景
橋梁補修工事などの建設現場では、削孔出来形管理（削孔長・削孔径の計測、記録、写真撮影）に多くの作業時間と人員が必要で、人手不足の現場では大きな負担となっていました。
こうした課題を受け、蜂谷工業とMomoは「1名で精度高く計測し、出来形管理まで自動化したい」という現場の要望に応え、削孔Paletteを共同開発しました。
■ 削孔Paletteの概要
削孔Paletteは、レーザー距離センサとAI解析を用いて削孔長・削孔径を高精度で計測し、出来形管理表を自動生成するIoTシステムです。
＜主な特長＞
・自動計測：削孔長は誤差±4mm以内、削孔径は誤差±3mm以内
・1台で計測＋撮影を同時実施
・Excel形式の出来形管理表を自動生成
・オフライン環境でも利用可能
・削孔長250～1000mm、削孔径25～75mmに対応
・特許技術（特許7224703号）を活用
■ 導入メリット（定量効果を含む）
[現場責任者向け：省人化・生産性向上]
・従来2～3名が必要だった作業が1名で完了
・1000孔の試算では工程が84.95%短縮
・記録・転記の手作業が不要となり品質が向上
[入札担当者向け：受注競争力の強化]
・従来比14.98%の経済性向上（労務費の大幅削減）
・技術提案の加点要素として活用可能
・自動保存データにより品質管理のリスクを低減
■ 今後の展開
削孔Paletteは、高速計測や新機能の追加等を予定しており、現場のさらなる省力化と品質向上に貢献してまいります。
＜蜂谷工業株式会社について＞
代表者：代表取締役社長 蜂谷 泰祐
所在地：〒700-8608 岡山県岡山市北区鹿田町一丁目3番16号
事業内容：総合建設業（建築・土木・水処理プラント等の工事に関する設計・施工、不動産事業 他）
URL：https://www.hachiyakogyo.co.jp/
＜本件に関するお問い合わせ先＞
蜂谷工業株式会社 土木事業部 津内
TEL：086-223-9223
E-mail：tsuuchi@hachiyakogyo.co.jp