日本最大の駅直結ブルワリーレストラン「YONA YONA TOKYO BREWERY」3 月 30 日(月)グランドオープン

株式会社ワンダーテーブル

「豊かな食卓を広げ、大切な人との絆を深めること」をビジョンに掲げ、国内外に複数のブランドを展開するグローバルレストランカンパニー、株式会社ワンダーテーブル（本社：東京都新宿区西新宿、代表取締役社長：河野博明、以下：ワンダーテーブル）は、2026年3月30日（月）に、日本最大級の駅直結ブルワリーレストラン「YONA YONA TOKYO BREWERY」を開業いたします。これに伴い、2026 年1月19日(月)より、ワンダーテーブル会員制プログラム「Club Wonder」にて先行予約を開始し、2026年2月中旬より一般予約の受付を開始いたします。

日本のクラフトビールを次の時代へ ～ビールを「飲む」から「体験」へ～

「YONA YONA TOKYO BREWERY」は、クラフトビール文化を次の時代へ進化させていく拠点として、ビールを「飲む場所」から「体験する場所」に変える体験型ブルワリーレストランです。ワンダーテーブルはこれまでも、日本を代表するクラフトビールメーカー、ヤッホーブルーイングとともに、クラフトビールの魅力や造り手の想い、料理とのペアリングの楽しさをお客様に提案してきました。開業当初から「クラフトビールの文化を“レストラン”という形で日本に広めたい」という想いを共有してきました。今回は、その想いをさらに進化させたブルワリーレストランとなります。店内には醸造所を併設し、醸造経験を重ねたヤッホーブルーイングのブルワーが常駐。お客様はできたての極めてフレッシュな一杯を味わえるだけでなく、ブルワーとのコミュニケーションを通じて、ビール造りの情熱や奥深さに触れることができます。さらに、DJブースや30以上のタップを備えたアイランドバーなど、ここでしか体験できない空間演出も取り入れています。

変化していく品川に立ち会える場所 日本のクラフトビールをこの街からヤバくする

「ニッポンのクラフトビールを、もう一段ヤバくしたい。」

そんな少し厄介で、けれど本気の熱意を共有しながら、ワンダーテーブルとヤッホーブルーイングは、幾年もの時間をかけて「YONA YONA BEER WORKS」を育ててきました。クラフトビールの魅力を広げ、飲む楽しさのその先を探り続けてきた私たちは、次の段階へ進むため、ひとつの問いに向き合います。-クラフトビールの未来は、どんな場所で育まれるべきなのか。選んだ場所は、世界の玄関口であり、ビジネスの最前線、品川。効率と合理性が求められるこの街に、あえて手間を惜しまず、時間をかけ、熱量を注ぎ込む“醸熱地帯”をつくる。それが「YONA YONA TOKYO BREWERY」です。醸造所を併設し、ビールが生まれる現場そのものをひらくことで、街の中にクラフトビールの鼓動が息づく―ひとつのブルワリーの到達点のかたちを、この場所に描きます。ここにあるのは、ただのレストランではありません。醸造中の蒸気の音、立ちのぼる香り、ブルワーが挑む一期一会のレシピ、そして偶然となりに座った誰かとの予定外の会話。そこにあるのは、予定調和ではない体験です。「飲む場所」から「体験する場所」へ。最高の一杯と、その背景ごと味わう時間が、品川を多様な人が集い、遊び、語り合う街へと変えていく。日本のクラフトビール文化は、ここ品川から、もう一段進化します。

掲げるテーマは「未来、ただいま醸造中。」 品川から、日本のクラフトビールの未来が動き出すYONA YONA TOKYO BREWERY 総支配人 大島 順一

本ブルワリーレストランが掲げるテーマは「未来、ただいま醸造中。」私たちは、「ニッポンの

クラフトビールを、もう一段ヤバくしたい。」という想いとともに、「ビジネス街・品川を、多様な人々が集い、遊び、語り合う街へと育てていきたい。」と考えています。「YONA YONA TOKYO BREWERY」では、その未来に向けて変化していく“途中”に立ち会える体験を提供していきます。グランドオープンの 3 月 30 日までの期間中も、さまざまな仕掛けを段階的に展開していく予定です。ぜひ今後の情報公開にも、ぜひご期待ください。

YONA YONA TOKYO BREWERY 店舗概要

■店舗名： YONA YONA TOKYO BREWERY

■CW会員先行予約スタート https://club-wonder.jp/brands/12/restaurants/39

■ブランドHPオープン https://yonayonatokyobrewery.com/

■事業主体 ：株式会社ワンダーテーブル

■グランドオープン：2026年3月30日

■所在地： 東京都港区港南2-15-2 品川インターシティ B1F

■アクセス： 東海道新幹線 品川駅より徒歩5分 / JR品川駅より徒歩6分 / 京急品川駅より徒歩8分

■提供メニュー： クラフトビール各種／オリジナル料理（ローストチキン、ソーセージ、前菜、サラダなど）／デザート

■席数： 197席（内、カウンター33席）

予約詳細

■先行予約

2026 年 1 月 19 日(月)～ ワンダーテーブル会員制プログラム「Club Wonder」にて

https://club-wonder.jp/brands/12/restaurants/39



■一般予約

2026 年 2 月中旬～