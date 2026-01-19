【オフィスで働く方に調査】グリーンレンタル会社選びで重視したいことランキング！

株式会社NEXER

■グリーンレンタル、選ぶ際に何を重視する？

近年、オフィスに観葉植物を取り入れる企業が増えています。

緑のある空間は、社員の心を和ませ、来客にも好印象を与えてくれるものです。しかし、植物の管理には手間がかかるため、専門業者に任せる「グリーンレンタル」を利用するケースも少なくありません。

では、実際にグリーンレンタル会社を選ぶとき、何を重視しているのでしょうか。

ということで今回は株式会社野沢園と共同で、事前調査で「オフィスで働いている」と回答した全国の男女250人を対象に「グリーンレンタル会社選びで重視したいこと」についてアンケートを実施しました。

「グリーンレンタル会社選びで重視したいことに関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2024年12月24日～2025年1月8日

調査対象者：事前調査で「オフィスで働いている」と回答した全国の男女

有効回答：250サンプル

質問内容：

質問1：グリーンレンタル会社を選ぶなら重視したいことを選んでください。（複数回答可）

質問2：中でも、グリーンレンタル会社を選ぶならもっとも重視したいことを選んでください。

質問3：その理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100%にならない場合があります。

グリーンレンタル会社選びで重視したいことランキング！

◆第1位 料金が分かりやすく、コストが抑えられる 125票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・コストが低くないと利用できない。（50代・男性）

・経費の節約は常に考えることだからです。（50代・男性）

・コストを抑えないと許可されないから。（60代・男性）

・出来るだけオフィス内のランニングコストは抑えたいから。（50代・男性）

・やはり費用が一番気になるから。（50代・男性）

半数の回答者が「料金が分かりやすく、コストが抑えられる」を重視したいと答えました。

グリーンレンタルはオフィスの雰囲気づくりに役立つものの、直接的な利益を生むわけではありません。経費として継続的に発生するため、まずはコスト面が気になるのは当然のことでしょう。

◆第2位 植物の品質・状態が良い 92票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・状態が悪いと悲しい気分になって、まったくグリーンがないより環境が悪く見える。（30代・女性）

・観葉植物の生育が順調で美しくなければ、かえって逆効果になってしまうから。（60代・男性）

・オフィスの品格の問題。（60代・男性）

・すぐ枯れたら嫌なので。（40代・女性）

・見た目がいい方がいいから（60代・男性）

第2位は「植物の品質・状態が良い」でした。

せっかくオフィスに緑を取り入れても、植物の状態が悪ければ、かえってマイナスの印象を与えてしまいます。生き生きとした見栄えの良い状態を保ちたいという思いが、多くの回答者から伝わってきました。

◆第3位 害虫対策や衛生面の管理がしっかりしている 57票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・虫が発生することがない空間に発生すると、ものすごいストレスになるから。（70代・男性）

・観葉植物を置くことで虫が湧くのがいやだから。（50代・男性）

・オフィス内に虫が湧くと大変だから。（50代・女性）

・衛生的にもしっかりと管理してほしい。（30代・女性）

第3位は「害虫対策や衛生面の管理がしっかりしている」でした。

観葉植物は虫が発生することもあり、オフィスという清潔であるべき空間に虫が湧くことへの懸念が多く寄せられました。植物を置くことで生じるリスクへの対策を求める声といえます。

◆第4位 観葉植物の種類が豊富 53票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・いろいろなバリエーションから選んでみたい。（40代・男性）

・種類がたくさんあれば選びやすい。（50代・女性）

・観葉植物を楽しむことができますので。（50代・男性）

・職場の雰囲気に合う植物を選びたいから（30代・女性）

第4位は「観葉植物の種類が豊富」でした。オフィスの雰囲気や好みに合わせて選べる選択肢の多さが、サービス選びの重要なポイントになっているようです。

◆第5位 オフィスの雰囲気に合わせた提案をしてくれる 46票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・会社の雰囲気に合っているかが大事。（50代・女性）

・来客の印象が良くなるから。（50代・男性）

・フィット感はプロ目線。（60代・男性）

・自分の感覚は信用できないので、お金を払うならアドバイスが欲しい。（50代・女性）

第5位は「オフィスの雰囲気に合わせた提案をしてくれる」でした。プロの目線でオフィスに合った植物を提案してもらえることへの期待がうかがえます。自社だけでは判断が難しい部分を専門家に任せたいという声が寄せられました。

◆第6位～第10位

ここからは第6位～第10位を、一部の理由とともにまとめて発表していきます。

第6位 会社としての歴史・実績が長い 39票

・安心と信頼がある。（30代・女性）

・実績があって歴史が長いなら安心できるので。（50代・女性）

・しっかりした会社が良いと思うから。（60代・男性）

第7位 枯れた場合の交換対応が早い 36票

・交換してくれれば楽だから。（40代・女性）

・経営陣のリクエストがよくあるから。（50代・男性）

・すぐ枯れるのは信用がないから。（50代・男性）

第8位 定期メンテナンスの訪問頻度が高い 31票

・メンテナンスがないと枯れてしまう。（20代・女性）

・メンテナンスは専門性が高く、専門家に任せた方が植物にも良いと思うので。（60代・男性）

・置いていくだけでなく、メンテナンスが重要。（60代・男性）

第9位 担当者の対応が丁寧・信頼できる 30票

・担当者が信頼できないと長期的なレンタルは難しいと思うから。（40代・男性）

・担当者に色々と相談しやすいため。（50代・女性）

・安心感が持てる。（50代・男性）

第10位 環境配慮・サステナブルな取り組みをしている 24票

・環境整備に力をいれている。（40代・女性）

・地球温暖化対策。（70代・男性）

ということで今回は、以下のようなランキングになりました。

今回の結果からは「コスト面」が最も重視される一方で、「植物の品質」や「衛生管理」といった導入後の維持に関わる項目も上位にランクインしていることがわかります。

グリーンレンタルは継続的な経費となるため、わかりやすい料金体系とコストパフォーマンスは欠かせない要素です。しかし同時に、植物の状態が悪ければオフィスの印象を損ねてしまう可能性もあります。

グリーンレンタルの導入を検討する際は、コスト面だけでなく、植物の品質維持やアフターサポートの充実度もあわせて確認することで、より満足度の高いサービス選びにつながるのではないでしょうか。

