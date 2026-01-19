プラステ、冬から春まで活躍するコットン混素材のニット「コットンブレンドニットシリーズ」を1月19日（月）より順次発売

株式会社プラステ

ファーストリテイリンググループの、きちんとしていたい時の“毎日服”を提案するブランド「PLST（プラステ）」は、肌寒い今の季節から暖かさの戻る春先まで長く着用できるコットン混素材を使用した「コットンブレンドニットシリーズ」より、ニットケープ、カーディガン、イージーパンツの3型を2026年1月19日（月）より販売開始します。

さらに、2月中旬には同シリーズよりベストも追加で発売を予定。レイヤードスタイルを取り入れた着こなしなど、スタイリングの幅がさらに広がります。

■さらっとした肌触りが特長の「コットンブレンドニットシリーズ」とは

「コットンブレンドニットシリーズ」は、肌寒い冬から暖かさの戻る春先まで、季節をまたいで長く着用できるコットン混素材を使用したニットシリーズです。さらっとした心地よい肌触りに加え、目の詰まったミラノリブ編みによるしっかりとした生地感と上品な表情が特長です。

それぞれのアイテムで、きちんと感のあるデザインディテールを施しているため、セットアップで着用するだけで、コーディネートに迷わず洗練された着こなしが完成します。

◯シーンに合わせて着こなしに変化をつけられる、2WAY仕様のケープ

「コットンブレンドニットケープ」は羽織ることで暖かさをプラスするだけでなく、コーディネートのアクセントにもなるアイテムです。袖下のボタンを留める位置を調整できるため、袖を通す位置を変えた2WAYの着こなしを楽しめます。

また、合わせるインナーを変えることで気温に応じた調整がしやすく、季節の変わり目にも重宝します。シャツやワンピースなどと組み合わせたレイヤードスタイルがおすすめです。

コットンブレンドニットケープ 8,990円（税込）

カラー：BLACK／NAVY／WHITE

サイズ：S-L

◯一枚でも着られ、羽織りとしても活躍するジャケットライクなカーディガン

「コットンブレンドカーディガン」は襟からフロントにかけたパイピング状のデザインと、マットな質感のボタンがアクセントになった、ジャケット見えするカーディガンです。ゆったりとした身幅で、ボタンを留めて着用しても体のラインを拾いにくく、プルオーバーとしても着用しやすいシルエットです。

ベーシックなデザインでどんなボトムスとも相性がよく、ワンピースと合わせてもバランスの良い着丈のため、一枚持っているだけでコーディネートの幅が広がるアイテムです。

コットンブレンドカーディガン 9,990円（税込）

カラー：WHITE／BORDER／BLUE／NAVY／NATURAL（ラメ入り）

サイズ：S-L

◯リラックス感のある着心地と美脚見えをかなえるイージーパンツ

「コットンブレンドイージーパンツ」は、ウエストを総ゴムで仕上げ、窮屈感のない程よいフィット感が特長のイージーパンツです。膝まで施された裏地により、ニット素材にありがちな「膝が出やすい」といった悩みを軽減します。また、編地の切り替えでセンターラインを入れることで、脚のラインを美しく見せる効果もあります。さらに、両サイドに付けたポケットや、自宅での手洗いが可能など、実用性も兼ね備えています。

コットンブレンドイージーパンツ 12,000円（税込）

カラー：BLACK／NAVY／WHITE

サイズ：XS-XL

※オンラインストアと一部店舗で先行発売

【PLST（プラステ）について】

PLST（プラステ）は、ユニクロやジーユーを展開するファーストリテイリンググループのブランドのひとつです。人に会う、仕事に行く、外に出かける。プラステの服は、そんなさまざまなシーンを過ごす毎日にきちんとをくれる服として、お客様の日々の生活を豊かにします。着ている人を美しく見せる工夫にあふれたエッセンシャルウェアが揃います。

公式ウェブサイト： https://www.plst.com/jp/ja/(https://www.plst.com/jp/ja/)

公式Instagram：https://www.instagram.com/plst_official/(https://www.instagram.com/plst_official/)